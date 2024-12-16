Выборы президента в Грузии стали еще одним поводом для массовых беспорядков и попытки организации «майдана». Ранее такими же поводами становились законы об иноагентах, парламентские выборы и заявление премьера Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции до 2028 года.

ИА Регнум

По своему резонансу и важности избрание президента, очевидно, уступает голосованию за депутатов. Ведь Грузия — парламентская страна и глава государства играет лишь церемониальную роль. Однако в нынешней ситуации оппозиция цепляется за любой повод, чтобы выводить сторонников на проспект Руставели.

Борьба идей

После поражения на парламентских выборах пост президента оставался последней должностью, где у людей экс-главы государства Михаила Саакашвили имелся свой человек. Саломе Зурабишвили, пока еще действующий президент — гражданка Франции. Она имеет тесные связи со своей родиной и ЕС в целом, без согласия правительства несколько раз самовольно отлучалась в Брюссель, и самое главное — при сидящем в тюрьме Саакашвили она стала точкой притяжения для оппозиционеров.

14 декабря Грузия столкнулась с очередным обострением и пережила еще один важный этап в борьбе сил, выступающих за суверенитет, и «майданщиков». Впервые страна выбирала президента не путем прямого голосования граждан, а голосованием коллегии выборщиков из 300 депутатов.

У правящей партии «Грузинская мечта» в парламенте — большинство, фаворитом изначально был их выдвиженец Михаил Кавелашвили. Он, собственно и победил. Кавелашвили больше известен как футболист, чем политик.

Играл в свое время за сборную Грузии, тбилисское «Динамо», становился чемпионом России в составе команды «Спартак-Алания», позже перешел в «Манчестер сити». В тот момент «Манчестер» еще не имел спонсоров-шейхов, скупающих звезд, поэтому сразу после прихода Кавелашвили клуб с треском вылетел из Премьер-лиги.

Если суммировать реальные достижения нового грузинского президента в футболе и политике, они окажутся очень скромными. Но, тем не менее, такой пост даже в парламентской республике — это все-таки солидный уровень. Для сравнения, куда более известный и «звездный» защитник итальянского «Милана» Каха Каладзе является мэром столицы.

Саакашисты подшучивают над новым президентом и говорят, что у него нет даже высшего образования. Действительно, Кавелашвили так и не получил диплом: поступив в 1989 году на экономфак Тбилисского государственного университета, он покинул его уже на втором курсе. Но нужно понимать, что противники нынешних властей будут искать любой повод, чтобы заклеймить ставленника «Мечты», даже если бы те выдвинули профессора или известного деятеля культуры.

При этом Кавелашвили представляет не «Грузинскую мечту», а партию «Сила народа», входящую в коалицию с «мечтателями». Это важный нюанс, демонстрирующий определенную независимость президента от правящей партии и парламента.

В 2022 году, кстати, Кавелашвили вместе с двумя другими депутатами — Созаром Субари и Дмитрием Хундадзе — покинули ряды «Мечты». Правда не в знак протеста против партии, а в пику Соединенным Штатам.

В открытом письме три депутата обвинили Вашингтон в «обострении политического фона» и «искусственном создании революционного настроя». Бывшим членам «Мечты», покидая ее, хотелось показать свою независимость и лучше доносить до населения правду о политических процессах.

В контексте прошедших выборов главы государства весьма примечательно и то, что именно Кавелашвили одним из первых политиков в Грузии начал критиковать ЕС и США за их давление на республику после отказа вводить антироссийские санкции и открывать против России второй фронт.

Как и в борьбе за парламент, в схватке за пост президента главной составляющей была конкуренция двух идей: подчиниться Западу и бороться с Россией или демонстрировать независимость и продолжать строить прагматичные отношения с Москвой.

И если Зурабишвили по определению тесно связана с Францией, Европой и НАТО, то спортивное российское прошлое Кавелашвили должно помочь выстроить новые мостики если не дружбы, то партнерства с северным соседом.

На фоне разговоров в «Мечте» о готовности наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией (лидер «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили говорил о намерении извиниться за преступления Саакашвили против этих двух народов) карьера Кавелашвили во владикавказской «Алании» тоже является хорошим бэкграундом и будущим активом.

Аномально низкая активность оппозиции

Как ни странно, но первые дни после избрания президента прошли относительно спокойно. В день голосования еще с утра протестующие стали заполнять площадь напротив парламента и не покидали ее вплоть до семи часов вечера. Кахе Каладзе даже пришлось перенести церемонию зажжения новогодней елки.

Обращение мэра с просьбой разойтись по домам толпа не услышала. Полицейские стояли между парламентом и гражданами, шедшими от площади Свободы. К протестующим вышел исполнительный секретарь «Мечты» Мамука Мдинарадзе, после его призывов не идти на парламент протест начал затухать.

Граждане, пришедшие посмотреть огни главной елки страны, начали уходить, а к полуночи разошлись по домам и все остальные. На следующий день тоже ничего экстраординарного не произошло.

Лидеры оппозиции большой активности тоже не демонстрировали. Самое заинтересованное лицо — Зурабишвили молча прошла по проспекту Руставели. Хотя митингующие скандировали «Саломе, Саломе», она не остановилась и, спустившись по улице вниз, пошла в сторону Президентского дворца.

Единственной реакцией действующего президента стал пост в соцсетях. С грамматическими ошибками Зурабишвили написала: «Трезвость и прозорливость». На следующий день коротким сообщением «мерси» она лишь отреагировала на благодарность «европейским друзьям» за поддержку митингов.

Депутаты из Германии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии еще с ноября как к себе домой ездят в Тбилиси и ходят на митинги оппозиции.

Их поддерживают и национальные правительства. 15 декабря МИД Эстонии и МИД Литвы сообщили о санкциях против грузинских чиновников, включая Кобахидзе, из-за якобы подавления протестов в Тбилиси. Три страны Прибалтики в начале декабря запретили Иванишвили и главе МВД Вахтангу Гомелаури въезд на свою территорию.

Зурабишвили и Запад копят силы

Судя по поведению Зурабишвили, новый решающий этап «майдана» для оппозиции еще не наступил. Срок придет 29 декабря, в день инаугурации Кавелашвили, когда она должна будет покинуть дворец. Именно для выступлений в этот день оппозиция и копит силы.

Кобахидзе дал понять, что уходящему президенту придется покинуть здание. «Ровно через две недели пройдет инаугурация нового президента. Саломе Зурабишвили придется уйти со своей должности», — сказал Кобахидзе 14 декабря, попутно обвинив ее в служении интересам Запада.

«Ей пришлось служить интересам извне, сначала раньше, в свое время, а сейчас уже повторно. Судьба любого агента трагична. Соответственно, мы просто можем сочувствовать этому человеку», — отметил премьер.

Избранный лидер Кавелашвили высказался дипломатичнее. Он призвал Зурабишвили уважать свою страну, родину, народ и конституцию, уйти в отставку, и если она хочет бороться с режимом, то делать это «с других позиций».

29 декабря «Грузинская мечта», а заодно с ней и вся Грузия распрощается с президентом-иноагентом и сделает еще один шаг в сторону суверенитета. Представители правящей партии жалеют, что в 2018 году сами выдвинули Зурабишвили на этот пост. Тогда они рассчитывали, что француженка станет мостиком между Грузией и Западом. В то время Тбилиси действительно рассчитывал на сближение с Европой: «Мечта» сама прописала в конституцию курс на ЕС и НАТО.

Но когда началось противостояние России и Запада, представители партии Иванишвили поняли, что «партнеры» хотят использовать Грузию, а при отказе сотрудничать намерены менять власть в Тбилиси.

В последнее время представители «Мечты» вообще часто извиняются. Обычно за ошибки и преступления прежней власти Саакашвили, но и иногда и за собственные. 13 декабря Каладзе (занимающий одновременно пост генсека партии) извинился перед страной, за то, что усилиями «Грузинской мечты» Зурабишвили стала президентом.

Сейчас правящая партия сохраняет оптимизм. Снова и снова Кобахидзе повторяет, что «майдан» в Грузии провалился и никогда не состоится. Премьер отметил, что в то время как «Мечту» поддержали 1,12 млн человек, на последние протесты оппозиция не смогла собрать даже двух тысяч недовольных.

Действительно, по сравнению с предыдущими митингами нынешние оказались очень слабыми, но властям все равно рано почивать на лаврах. Оппозиция и сочувствующие ей показали свой потенциал во время протестов против заявлений Кобахидзе о приостановке евроинтеграции. Тогда на улицы вышли не скромные тысячи, а сотни тысяч человек.

Зурабишвили уже поклялась, что не уйдет из президентского дворца. Оппозиция и симпатизирующая ей западная пресса будут искать хорошие информационные поводы, а лучше — сакральную жертву. И для телевизионной картинки выдворение 72-летней уставшей женщины из здания — как раз то, что нужно. И это событие четыре оппозиционные коалиции будут пытаться отработать по максимуму.

Свой профит из новых митингов и столкновений с силовиками будет извлекать и Европа — настоящая Европа, а не только карикатурные шумные карлики из Прибалтики. По данным Spiegel, МИД ФРГ хочет активнее выступать за введение санкций на уровне ЕС. Сам Евросоюз собирается внести в «черный список» ряд организаций и 16 граждан РФ, Грузии и Молдавии по обвинению в «гибридных действиях».

Брюссель, Париж и Берлин будут оказывать внешнее давление на «Грузинскую мечту» и подрывать ее авторитет. Если даже «майдан» не удастся осуществить, лидеры ЕС хотят использовать момент, чтобы активно вмешаться в грузинскую политику.

Тут как тут оказался и вездесущий президент Франции, страны-родины Зурабишвили, уже предложивший свое посредничество Эммануэль Макрон призвал все партии Грузии к диалогу. В свое время Франция, Германия и Польша выступали посредниками между экс-президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией. Чем кончилось их миротворчество, видит весь мир.

Вряд ли в Грузии они планируют что-то принципиально иное. Поэтому «Грузинской мечте» ничего не остается, кроме как держать оборону и ни в коем случае не соглашаться на европейских медиаторов. «Мечтатели» постоянно напоминают об украинском сценарии, и, наверное, поэтому от греха подальше решили заморозить евроинтеграцию, которая, по словам Кобахидзе, используется в качестве инструмента «шантажа» и «раскола».