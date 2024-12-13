Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Польшу для переговоров с варшавскими чиновниками. Сообщается, что одной из основных тем для обсуждения стало размещение миротворческих сил на территории Украины в рамках возможного соглашения между США и Россией.

ИА Регнум Сергей Корсун

Детали плана не раскрываются, но известно, что он основан на «корейском сценарии». Согласно ему к линии разграничения вводится 40-тысячный иностранный контингент миротворческих сил, которые будут следить за режимом прекращения огня и его возможными нарушениями.

Идея Макрона в ноябре получила негласное одобрение Великобритании и частично Германии, но, учитывая серьёзный политический кризис у немцев, на постоянство позиции правительства в Берлине рассчитывать нельзя.

Участие Польши в этой стратегии преподносится как «решающее» из-за её военного потенциала и географического положения. И понятно, почему от поляков президент Франции ждёт особой поддержки: ведь таким образом они бы смогли законно приблизиться к Всходним кресам — так в Польше называют земли на востоке, некогда входившие в состав Речи Посполитой.

О намерениях Запада разместить на Украине так называемый миротворческий контингент численностью примерно 100 тысяч человек, под прикрытием которого Киев восстановил бы свой военный потенциал, в Службе внешней разведки России сообщили ещё в ноябре.

По оценкам СВР, это может привести к фактической оккупации Украины её западными покровителями.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия двух сторон конфликта.

«У нас есть абсолютно чёткие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решить проблему первопричин этого конфликта», — сказал он.

Однако, вопреки воинственной позиции Варшавы и отчаянному проявлению русофобии, поляки не то чтобы в восторге от предложения Макрона. Значительная часть польских чиновников разного уровня отвергают идею миротворческой миссии.

Первым активно выступил против глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Это не вариант, при котором будут отдельные зоны ответственности за безопасность, как в Ираке. Это обсуждение в рамках всего НАТО. Об отправке польских солдат на Украину не может быть и речи», — сказал он.

Ещё один высокопоставленный польский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, был удивлён предложением Макрона.

«Это не та формула, которая позволила бы нам принять такое решение», — отметил он, добавив, что решение о миротворческой миссии должно приниматься под эгидой ООН или Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а не в ходе двустороннего обсуждения с президентом Франции. По его словам, отправка польских войск на Украину «имела бы смысл только в формате НАТО».

Председатель польского Сейма (нижней палаты парламента) и кандидат президенты Польши в 2025 году Шимон Холовня также высказал негативную оценку миссии.

«С точки зрения Польши наше участие в различных типах военных действий на Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур НАТО», — подчеркнул спикер.

Ранее в ноябре издание The Wall Street Journal сообщало, что советники избранного президента США Дональда Трампа предлагают мирный план, который заморозит боевые действия вдоль нынешней линии фронта, заставит Украину приостановить свою заявку на членство в НАТО как минимум на 20 лет, а демилитаризованную зону между двумя сторонами будут контролировать войска Евросоюза и Великобритании.

Вот только киевский режим настаивает, что для заключения возможного мирного соглашения Украина должна получить гарантии суверенитета и безопасности в виде вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский на днях подтвердил эту позицию. Но против открыто выступают США и Германия, и этого уже достаточно, чтобы процесс не двигался.

В любом случае проблема с предложением Макрона заключается в том, что на данный момент полная картина ситуации остаётся неясной до вступления Трампа в должность.

При этом кризис в правительстве самой Франции также не способствует концентрации на разрешении внешнеполитических вопросов. Вот и по итогу премьер Польши Дональд Туск заявил, что польские военные не войдут на территорию Украины и после прекращения огня.

«Все спекуляции на эту тему не имеют отношения к правде», — добавил он.

Польский премьер отметил, что Варшава и Париж будут сотрудничать в выработке решений, которые прежде всего защитят страны ЕС и Украину от возобновления конфликтов в будущем.

Сам Макрон после переговоров подчеркнул, что Киеву должны быть предоставлены соответствующие гарантии безопасности в будущем, и согласился со словами Туска о том, что «никто, кроме Франции, не будет решать, что будет делать Франция, так же как никто, кроме Польши, не будет решать, что будет делать Польша».

Но у поляков и французов на переговорах было много других тем, кроме ввода войск на Украину, которые имеют гораздо более важное значение.

Например, соглашение ЕС о свободной торговле со странами Латинской Америки блока МЕРКОСУР.

Польша и Франция выступают против и могут создать блокирующее меньшинство для отклонения соглашения, поскольку считают, что соглашение создаёт несправедливую конкуренцию для фермеров и производителей продуктов питания из ЕС, так как позволит импортировать большой объём продукции, не подпадающей под такое же строгое регулирование, с которым они сталкиваются в ЕС.

Именно это, к слову, было одной из причин недавних протестов по всей Европе против ввоза украинской продукции, поэтому, учитывая неустойчивое положение кабмина и Макрона, и Туска — украинский вопрос на данный момент не является центральной темой их взаимодействия. Зато обсуждение ввода войск — хорошее прикрытие для создания альянса, который в данный момент может противостоять экономическим инициативам Брюсселя.