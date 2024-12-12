Компания Volkswagen, локомотив немецкой автоиндустрии, на протяжении всего ХХ века приносившая ФРГ многомиллиардные прибыли и укреплявшая глобальную репутацию товаров с маркировкой «Сделано в Германии», ныне находится в глубоком системном кризисе.

ИА Регнум

Конечно, большая часть вины из-за обрушившихся на VW проблем, безусловно, лежит на некомпетентном менеджменте автогиганта. Однако политическое давление на бренд, создающий порядка двухсот тысяч рабочих мест только лишь на автомобильных заводах, не считая еще нескольких сот тысяч в смежных производствах, определенно добавило концерну из Вольфсбурга головной боли.

Канцлеру Олафу Шольцу, представляющему Социал-демократическую партию, по определению выступающую на стороне рабочего класса, явно не с руки социальные потрясения перед грядущими выборами в бундестаг. Он предупреждает: «Я против того, чтобы увольнять сотрудников только ради экономии денег» и призывает Volkswagen воздержаться от закрытия заводов.

«Конкретные решения будут обсуждаться владельцами совместно с социальными партнерами. Мое мнение однозначно: закрытие заводов не будет правильным шагом вперед», — заявил лидер СДПГ в интервью газете Funke Mediengruppe. «Именно потому, что неправильные управленческие решения способствовали возникновению сложной ситуации, это было бы неправильно».

В лучших традициях базового принципа германской политики «За всё хорошее против всего плохого» канцлер отметил, что сейчас важно улучшить рамочные условия для преобразований, оставив, однако, открытым вопрос о том, как он намерен финансировать реорганизацию концерна без закрытия заводов.

Впрочем, кое-какие мысли у Шольца на этот счет все-таки есть.

По мнению всё еще канцлера, необходимо и далее решительно продвигать технологические преобразования и сосредоточиться на электромобильности, а для этого нужно «всего лишь» улучшить рамочные условия. Шольц продолжает стоять на своем, несмотря на то, что продажи электромобилей сильно упали в нынешнем году из-за разочарования немцев в «зелёной» повестке, низкого запаса хода аккумуляторных батарей электрокаров, а также отмены государственных дотаций на покупку «прогрессивного» авто.

Резать к чёртовой матери!

Председатель правления VW Оливер Блюме считает, что за его ошибки и ошибки его коллег по опасному автомобильному бизнесу из состава правления и совета директоров VW, сидящих на многомиллионных зарплатах и астрономических бонусах, должны расплачиваться простые работники.

На этой неделе на рабочем собрании Блюме заявил освиставшим его сотрудникам, что текущая ситуация «очень серьёзная» и «необходимы срочные меры, чтобы обеспечить будущее Volkswagen». Ценовое давление «огромно», а спрос падает. «Это вынуждает нас действовать немедленно».

Блюме планирует ввести жесткую программу экономии, при которой сотрудники должны отказаться от 10% зарплаты, а также провести обязательные увольнения, вдобавок отменив внутрикорпоративные гарантии занятости.

Последнее было предметом гордости немецкой автомобильной индустрии на протяжении десятилетий. Попав на автомобильный завод молодым работником, простой рабочий мог рассчитывать на великолепную горизонтальную карьеру, конкурентную зарплату, шикарную корпоративную пенсию и главное — чувство гордости от принадлежности к своей «цеховой корпорации», производящей лучшие автомобили в мире.

Теперь всё это поставлено под угрозу.

Из-за низкой загрузки производственных мощностей VW может закрыть до трех заводов в Германии — это будет первое закрытие местных заводов за всю 87-летнюю историю компании. При этом босс VW назвал предложения по экономии со стороны рабочего совета «Фольксваген» и профсоюза IG Metall «далеко недостаточными».

«Это граничит с издевательством, когда Оливер Блюме стоит перед работниками и поздравляет их с Рождеством, а в это время правление VW предпочитает класть под рождественскую елку рабочим письма об увольнении», — возмущается официальный представитель IG Metall на переговорах Торстен Грёгер.

Так, Даниэла Кавалло, глава Рабочего совета концерна, призвала руководство VW отступить от своих максимальных требований. По мнению профсоюзного лидера, о закрытии заводов, массовых увольнениях и сокращении ежемесячных выплат работникам не может быть и речи.

В знак протеста против планов по сокращению расходов IG Metall провела в понедельник предупредительную четырехчасовую забастовку на всех заводах Volkswagen, кроме Оснабрюка. Всего бастовало порядка 100 000 человек — более двух третей всех работников в Германии.

Если к Рождеству соглашение между рабочим коллективом и руководством не будет достигнуто, в новом году конфронтация только усилится.

IG Metall, вероятно, прибегнет к 24-часовым забастовкам, как и в других коллективных переговорах. Это приведет к остановке производства на более длительный срок. Пострадают не только заводы VW: поскольку они также производят детали для Audi и Porsche, 24-часовые забастовки скажутся и на их работе.

Экономический ущерб будет исчисляться миллиардами евро, если учесть, что без соглашения произойдет возврат к старой, более дорогой структуре зарплат, действовавшей до середины 1990-х годов. VW аннулировал несколько коллективных договоров. Без соглашения это будет означать, что в течение следующего года компании придется платить своим сотрудникам более высокие зарплаты — только это может привести к дополнительным расходам в размере от одного до двух миллиардов евро.

«Нам не нужны короли-солнце!»

В ноябре производственный совет и профсоюз представили собственный план по экономии €1,5 млрд на оплате труда. Сотрудники согласились на два года отказаться от части дивидендов, а также от индексации заработной платы.

VW при этом должен выделить деньги на повышение зарплаты на 5,5% в рамках коллективного договора в течение двух лет, как это было согласовано для всей металлургической промышленности, но не выплачивать их работникам. Вместо этого деньги должны быть направлены в фонд для финансирования заработной платы на заводах, где временно не хватает рабочих рук.

Однако, по мнению сотрудников, на жертвы должны пойти не только они сами, но и руководство, и акционеры, например, в части дивидендов. В первую очередь семьи Порше и Пиех, но также и земля Нижняя Саксония, имеющая в компании существенную долю.

За прошлый финансовый год владельцы получили совокупные дивиденды в размере €4,5 млрд. На митинге в Вольфсбурге в понедельник утром босс IG Metall Кристиана Беннер впервые назвала конкретную цифру: она призвала руководство и владельцев отказаться от 10% зарплат и дивидендов.

«Я призываю членов правления и акционеров VW подать хороший пример в области экономии», — заявила Беннер.

Министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль уже поспешил согласиться с Беннер, заявив, что для федеральной земли «дивиденды не являются главным приоритетом». От частных владельцев подобных сигналов пока не поступало.

«Рыба всегда гниет и воняет с головы. Здесь, в Вольфсбурге, запах, исходящий от жилого дома рядом с заводом, явно очень и очень сильный… Нам не нужны короли-солнце. Нам нужны члены совета директоров, которые могут справиться с кризисом и не зарывать голову в песок, — говорит Беннер. — За прошедшие годы руководство приняло множество неверных решений».

Правление VW на переговорах ссылается на резкое падение прибыли и постоянные проблемы. Например, компания продает в Европе на сотни тысяч автомобилей меньше, чем до пандемии коронавируса. Кроме того, VW теряет позиции в Китае, который долгое время обеспечивал значительную часть ее прибыли.

Немецкие социал-демократы: такие ли уж они защитники рабочих?

Несмотря на всю патетику Шольца и его однопартийца — саксонского министра-президента Вайля в их борьбе за права рабочего класса в противостоянии с жадными и бездушными корпорациями, СДПГ в сложившейся ситуации не столь уж невинна, как может показаться неискушенному обывателю.

Ведь возглавляемое СДПГ правительство земли Нижняя Саксония в лице министра-президента Штефана Вайля и министра культуры Юлии Вилли Гамбург («зеленые») входит в наблюдательный совет VW — орган, который должен контролировать работу правления. Вместе с представителями работников региональные власти могут блокировать решения, принимаемые компанией.

Но они ни разу не сделали этого в последние годы, когда были допущены очевидные вопиющие ошибки в управлении.

И если ставка VW на двигатели внутреннего сгорания и отказ от безумной конкуренции на рынке электромобилей в рамках мировой истерии, скорее всего, еще окупят себя в долгосрочной перспективе, то за введение на немецких заводах пресловутой американской маркетинговой технологии «коэффициент запланированного старения», приведшей к катастрофическому падению стандартов немецкого качества и доверия к товарам «Сделано в Германии», социал-демократам по-хорошему следовало бы ответить перед рабочими вместе с руководством концерна.