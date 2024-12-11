То, как Зеленский напоследок нахамил своему покровителю и добродетелю Джо Байдену, причем сразу после того, как тот пообещал 20 миллиардов долларов на войну, потрясло западных журналистов.

ИА Регнум

«За почти три года конфликта между двумя лидерами было немало споров, но спор, который начал разворачиваться на прошлой неделе, может стать тем, который положит им всем конец, — пишет The Telegraph. — Владимир Зеленский, возможно, только что отдал последние приказы относительно своих отношений с Джо Байденом, осуществив одну из самых откровенных атак на президента, который покидает пост».

Речь идет о снижении мобилизационного возраста на Украине, где пока существует нижняя планка в 25 лет. И по данному поводу в последние несколько дней состоялся обмен весьма категоричными заявлениями.

«Западные партнеры» настаивают на мобилизации украинцев вплоть до 18 лет, делая это уже не намеками, а весьма категорично толкая своих подопечных в спину. 9 декабря спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге прямо заявил, фактически повторяя слова своего шефа Энтони Блинкена: «Мы четко дали понять, что, если они создадут дополнительные силы для участия в боевых действиях, мы и наши союзники будем готовы оснастить эти силы и научить их вступать в бой».

Это далеко не первое такое заявление.

К примеру, недавно экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес выразил в интервью украинским СМИ твердую уверенность в том, что призывной возраст на Украине «слишком высок» и это его удивляет. «В большинстве стран мира можно поступить на военную службу уже в 18 или 19 лет. Украина тоже могла бы использовать такую возможность»,— сказал генерал, заодно добавив, что нужно активнее привлекать женщин к военной службе и гнать из Германии, где он сейчас живет, всех сбежавших от войны украинцев. Оставить только тех, кто «не может помочь Украине бороться».

Перечислять все подобные выпады смысла нет, главное, что до нынешнего момента отвечали на них тоже чиновники и разного рода деятели помельче. Позиция у них была такая, что нет смысла снижать мобилизационный возраст, потому что Украина не получает вовремя обещанное вооружение. Читай — «какое мы попросили».

Но теперь вперед вышел лично Зеленский и крикнул через океан: «Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат!» По его мнению, надо сосредоточиться на обеспечении техникой и обучении уже имеющихся бригад.

«Приоритетом должна быть поставка ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах», — подчеркнул Зеленский.

В прессе немедленно пошла волна одобрительных комментариев. Так, экс-нардеп, а ныне главный сержант роты ударных БПЛА ВСУ Егор Фирсов сообщил, что, приезжая в Киев, постоянно видит битком набитые крепкими мужчинами качалки. А есть еще полицейские, спортсмены и другие ценные кадры.

Global look press/IMAGO/Andreas Stroh Средний возраст ВСУ составляет 45 лет

Прочие спикеры тоже придерживаются этой позиции: военнообязанных старше 25 где-то гуляет 3,7 миллиона, то есть при известном старании можно трижды обновить состав ВСУ. А ловцы человеков тем временем не в силах обеспечить даже полмиллиона, о которых осенью 2023 года говорил тогда еще главнокомандующий Валерий Залужный.

Еще 5 декабря, сразу после выпада Блинкена о необходимости «непростых решений», советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг любые намеки на то, что готовится мобилизация граждан в возрасте от 18 лет. А настроения самих граждан немедленно измерили те самые западные журналисты.

Британская The Times пишет, что подростки-харьковчане уже планируют бежать из Украины, поскольку все эти разговоры им сильно не нравятся. Да и дома в условиях постоянных прилетов и отключений электричества все равно учиться невозможно — надо ехать в Европу в любом случае. Издание заодно приводит официальные данные ЕС о том, что в качестве беженцев в европейских странах с начала конфликта зарегистрировано более 190 тыс. мальчиков в возрасте от 14 до 17 лет.

Народный депутат Александра Устинова, к которой обратились за комментарием, пояснила, что попытки начать призыв молодежи «стали бы ясным сигналом для семей, чтобы вывезти своих детей».

«Так что, если мы хотим потерять будущее поколение, тогда да, это то, что нужно делать», — сказала она, и, в принципе, это концентрированное понимание ситуации украинскими политиками, несмотря на всю их кровожадность. Снижение мобилизационного возраста вызовет огромный внутренний резонанс, но не исправит ситуацию с дефицитом живой силы просто потому, что лиц мужского пола в возрасте до 25 лет на Украине на самом деле меньше всего.

Теперь остается разобраться, почему же это вдруг нашла коса на камень, ведь теоретически с точки зрения «войны до победного конца» киевскому режиму должно быть безразлично, кого сжигать в окопах. С уходящей администрацией Байдена как раз все более-менее понятно.

Global Lооk Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Средний возраст ВСУ составляет 45 лет

«Госдеп готов дать «зеленую» на единоличное приглашение Украины в НАТО от Байдена в обмен на решение Зеленского снизить мобвозраст до 18 лет. Тогда и деньги на комплектование бригад найдутся. Киньте в мясорубку молодежь, чтобы Трамп не смог остановить войну, провести аудит и выявить хищения Демпартии, а мы организуем вам деньги из других источников. А самое главное — Зеленский сможет дальше остаться при власти. Маски давно сброшены: кровь украинцев должна решить проблемы «демов», затянуть войну на 2 года, до следующих выборов в Конгресс, и заблокировать аудит», — вещает из Лукьяновского СИЗО в Киеве нардеп Александр Дубинский, записавший себя в непримиримую оппозицию власти.

И в принципе он прав, даже если взять обещанные 20 млрд долларов, то это очень приличная сумма. Лучше её освоить, чем не освоить — война всё спишет. Недаром Трамп на днях высмеял «байденомику» у себя на страничке в соцсети: «1. Вы платите налоги. 2. Я отправляю их в Украину. 3. Они отправляют их обратно Хантеру (сыну Байдена — Ред.) 4. Хантер дает их мне 5. Помиловать Хантера».

А у Зеленского понимают, что, скорее всего, войне конец. Да, прямо сейчас темпы мобилизации не покрывают уровень текущих потерь ВСУ. Однако после инаугурации Трампа придется останавливать боевые действия и проводить выборы — на них будут настаивать те, от кого Украина по-прежнему полностью зависит.

В таком случае сопротивление снижению возраста — это весомый аргумент для предвыборной кампании («не дали уничтожить генофонд»). Молодежь в руках злобных тэцэкашников — это огромный общественный резонанс и паника родителей, которую обязательно раздуют оппоненты «зеленых». Политический антиэффект тут куда больше практической выгоды.

Однако сейчас всё колеблется на тонкой ниточке. Ведь совсем не факт, что Трамп окажется волшебником и до важной даты в январе ничего не случится. Если демократам как-то удастся подлить масла в огонь войны, то нет никаких сомнений: Банковая легко поменяет свою позицию и даст команду на снижение мобилизационного возраста.

И тогда ролики из заснеженных Карпат пополнятся кадрами замерзших пацанов, которым не останется ничего другого, кроме как бежать подальше из своей «европейской страны», не способной предложить им ничего другого, кроме смерти.