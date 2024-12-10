Послы стран Евросоюза в третий раз не смогли согласовать пятнадцатый пакет санкций против России — из-за Прибалтики. Литва и Латвия остались недовольны содержанием и потребовали его изменить.

ИА Регнум

Карликовые лимитрофные государства без тени сожаления положили свою экономику на алтарь борьбы с Россией и требуют, чтобы большие страны ЕС поступали точно так же.

Нашли «двурушников»

На прошлой неделе переговорщикам от ЕС не удалось договориться о новом пакете антироссийских санкций. В частности, предполагалось согласовать новые ограничения в отношении сельскохозяйственного, металлургического, ядерного, химического и банковского секторов российской экономики. Кроме того, планируется запрет поставок промышленного сырья из России, включая алюминий, сталь, уран, титан и никель.

Авторы этого пакета хотят создать дополнительные ограничения для танкеров, перевозящих российскую нефть и газ — количество судов в чёрном списке предполагалось увеличить более чем в два раза, доведя их общее число до 75. Также, по данным Bloomberg, в 15-й пакет могут войти с полсотни физических лиц и 30 организаций.

Как сообщило Politico, принятие очередной порции рестрикций сорвали две прибалтийские страны: Литва и Латвия. Поступили они так, естественно, не от любви к России.

Прибалты сочли этот пакет недостаточно суровым. Их возмутило послабление, предусматривающее, что западные компании, желающие продолжать работать в России, могут это сделать, даже невзирая на санкции.

Изначально этот пункт был подготовлен в интересах компаний, которые заявляли, что хотят уйти из России, но не могут этого сделать по разным причинам. Прибалты заявили, что этой лазейкой, дескать, как в прошлом «злоупотребляли», так и будут «злоупотреблять» впредь. Мол, она обеспечивает «недобросовестным» компаниям политическое прикрытие для того, чтобы оставаться в России.

Впервые режим послаблений для компаний из ЕС, не покинувших Россию, но заявивших о своём желании это сделать, был введен в декабре 2022 года. С тех пор он продлевался уже целых три раза. По мнению оппонентов, у этих компаний имелось предостаточно времени для постепенного сворачивания своей деятельности.

Прибалтов бесит, что многие западные компании остались работать в РФ, невзирая на их заявления о планах на уход. Эти «двурушники» изобретают, как пишет газета Financial Times, самые разные доводы в оправдание своего желания зацепиться за Россию — объясняют своё поведение и бюрократическими препонами, связанными с продажей бизнеса, и ростом потребительского спроса и так далее.

Остатки здравомыслия

Один из экспертов, работающий с западными компаниями в России, сообщает об изменениях в настроениях зарубежных предпринимателей. Они всё чаще задаются вопросом о том, действительно ли им нужно уйти. «Некоторые из этих компаний за 30 лет построили там по четыре-пять заводов. Они не собираются продавать это со скидкой 90%», — цитирует эксперта Financial Times.

Бизнесмены говорят, что экономическая ситуация в России делает её «гораздо более привлекательной для транснациональных корпораций, особенно в потребительском секторе».

Как сообщили анонимные источники Politico, Рига и Таллин горячо возражают против возобновления действия режима, позволяющего компаниям ЕС оставаться в России, а также получать разрешение на импорт и экспорт товаров.

Что характерно, другие страны-участницы европейского сообщества, в том числе Германия и Франция, вовсе не хотели поднимать этот вопрос на данном этапе. Но настойчивые и задиристые прибалты не позволили «грандам» ЕС затолкать тему под ковёр. Литовцы и латыши добились от Еврокомиссии обещания, что их требования будут учтены.

К слову, Словакия стремится продлить ещё одно исключение из санкций, которое позволяет ей экспортировать переработанную российскую нефть в соседнюю Чехию. Братислава настаивает на том, что эта лазейка необходима для того, чтобы её единственный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий венгерской компании MOL Group, мог продолжить свою работу. Однако Прага заявила, что хочет прекратить это соглашение. Вездесущие прибалты также возмущены: они давно уже обвиняют словаков в «работе на Россию».

Ожидается, что обсуждение этого пакета санкций возобновится на следующей встрече министров иностранных дел стран ЕС 16 декабря. Не факт, правда, что и в следующий раз заинтересованные лица придут к согласию. Франция и Германия сохранили остатки здравомыслия и не хотят бить по собственному бизнесу.

Многие французские и германские чиновники до сих пор понимают важность огромного российского рынка и то, что, один раз потеряв его, вернуться будет не так просто, — утраченные позиции тут же займут конкуренты.

Не стоит сбрасывать со счетов и тот фактор, что сейчас в ЕС всё больше говорят о возможности заключения в следующем году мирного договора и прекращения боевых действий на Украине. Это, надо полагать, будет сопровождаться хотя бы частичным снятием санкций с России. Ввиду такой перспективы уход европейских компаний кажется особенно глупым.

Хотя не стоит отрицать, что сейчас в ЕС наблюдаются и противоположные тенденции — одновременно с «партией мира» там активизировалась и «партия войны». Недаром некоторые официальные лица Евросоюза предложили начать обсуждение еще более «амбициозного» пакета санкций, но предварительно хотят дождаться, когда «дружественную России» Венгрию на посту председателя Совета ЕС сменит Польша.

«Меры работают, но не всегда»

В этом плане любопытно, как в Прибалтике борются с собственными «отступниками» — местными бизнесменами, которые продолжают торговать с Россией даже в обход санкций. А таковые находятся в достаточно большом количестве, невзирая на мощь государственной пропаганды, которая стыдит и позорит такого рода «преступников». Более того, случаев обхода санкций, по данным латвийского таможенного управления, в этом году стало больше.

Если за весь 2023 год было выявлено 2175 случаев такого рода, то за десять месяцев этого года — уже 2623. Банк Латвии бьёт тревогу: местные предприниматели обходят санкции, отправляя запрещенные товары в третьи страны — ОАЭ, Китай и республики Средней Азии. Оттуда они уже следуют в Россию.

Замдиректора латвийской налогово-таможенной полиции Артур Коваленко рассказал, что они в своей работе делают упор на поимку «крупных нарушителей», предлагающих профессиональные услуги по обходу санкций.

Чрезвычайно характерен и тот факт, что крохотные страны Прибалтики позволяют себе высокомерно поучать большие государства ЕС, требуя от них столь же неукоснительной борьбы с нарушителями. Кроме того, прибалты постоянно выступают инициаторами всё новых санкций и ужесточений.

Так, в ноябре было объявлено, что Латвия готовит «национальную позицию» по вопросу о введении в ЕС таможенных тарифов на новые группы товаров из России и Белоруссии, ещё не подпадающих под санкции. Занимается этим латвийское министерство земледелия. Представители ведомства с горечью указывают, что «ранее принятые меры работают, но не всегда».

По данным минземледелия, установленные в июле тарифы на зерновые продукты существенно сократили их импорт из России. Но есть, как заявляют в ведомстве, «несколько групп товаров, импорт которых уменьшился незначительно, потому что недобросовестные предприниматели находят способы не применять тарифы».

Поэтому члены парламентской комиссии по европейским делам единогласно одобрили предложения о повышении таможенных тарифов на ещё более широкий перечень товаров из РФ и РБ. А глава комиссии Эдмунд Цепуритис среди прочего обвинил Россию и в «чрезмерном вылове рыбы на Балтике». По его мнению, Россия это делает, чтобы «дестабилизировать обстановку в регионе».

Прибалтизация ЕС

Что примечательно, в Прибалтике борются не только с нарушителями санкций, но и с собственными компаниями, которые торгуют с Россией и Белоруссией совершенно законно — товарами, не подпавшими под санкции. Ежегодно в Латвии публикуют «позорный список», в который очень боятся попасть местные бизнесмены. Поэтому торговлю со «странами-агрессорами» они стараются не афишировать.

Отказаться же от такой деятельности очень трудно: Прибалтика самой географией поставлена в такие условия, что рынок России всегда имел для неё огромное значение.

6 декабря Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK) сообщила, что исключит из своих рядов ещё две компании — они виноваты в том, что продолжают экспорт в Россию. В августе минэкономики опубликовало список компаний-экспортёров в Россию, пятнадцать из них входили в LTRK.

Если властям стран Прибалтики не жаль своей собственной экономики (а она сейчас и в Эстонии, и в Латвии, и в Литве пребывает в плачевном состоянии), то уж тем более не жалко и чужой. Впору уже говорить о «прибалтизации» Евросоюза, когда выходцы из территориально и экономически ничтожного региона начинают играть непомерно большую роль в руководстве сообщества.

Самые наглядные примеры — экс-премьер Эстонии Кая Каллас нынче руководит внешней политикой Евросоюза, бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс распоряжается в ЕС делами обороны и космоса, а бывший глава правительства Латвии Валдис Домбровскис занимает должность заместителя председателя Еврокомиссии по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины.

Любопытно, что и Каллас, и Кубилюса, и Домбровскиса обвиняют в развале экономик собственных стран — после чего они пошли на повышение. И теперь они занимаются тем же самым, но в неизмеримо больших масштабах.