Пожар в соборе Парижской Богоматери 19 апреля 2019 г. стал одним из самых шокирующих событий того года для всего мира. Страх потерять знаменитый памятник архитектуры, который является не просто символом Франции, но имеет неоценимое общечеловеческое, историческое и культурное значение, вызвал бурю эмоций.

Иван Шилов ИА Регнум

Президент Франции Эммануэль Макрон торжественно пообещал, что собор будет восстановлен к Олимпийским играм в Париже 2024 г. Несмотря ни на что, он сдержал слово. Но церемония по возвращению шедевра публике вместо триумфа французского президента была воспринята как его фиаско.

«Приняли близко к сердцу»

Пожар в соборе начался вечером, около 19:15. Соседние улицы были заполнены зеваками — туристами и парижанами, пожарные работали до 4 утра. Соцсети пестрели от комментариев.

Многие, в том числе Дональд Трамп, критиковали действия пожарных. Эксперты различного уровня компетентности выдавали версии по поводу причин возгорания, подозревая, среди прочих, атеистов, «леваков» и мигрантов.

Однако по прошествии времени специалисты сходятся во мнении, что огонь был погашен правильно, с учётом того, что нужно было не только устранить пламя, но и спасти здание от ещё больших разрушений.

Оперативно было создано государственное ведомство, координирующее восстановление памятника. Реставрационные работы проводились в несколько этапов. До 2021 г. стояла задача законсервировать конструкцию и укрепить стены. Затем в течение трёх с лишним лет велась собственно реставрация внешнего вида собора.

После долгих споров решили вернуть зданию вид, которое оно получило после восстановления в XIX в., тогда им руководил известный архитектор и искусствовед Эжен Эмманюэль Виолле-ле-Дюк. Внутри Нотр-Дама реставрацию планируют завершить в 2027 г.

Злосчастный пожар вывел на свет внутреннюю проблему, связанную с отношением государства к историческому наследию. Стоимость реставрационных работ в соборе Парижской Богоматери уже сейчас превысила 700 млн евро. Они оказались по силам благодаря организации сбора пожертвований на восстановление памятника.

На сегодняшний день люди практически со всего мира уже перечислили 843 млн евро. Около половины этой суммы дали представители французского крупного бизнеса.

Например, владелец группы компания LVMH Бернар Арно, который, по его словам, принял близко к сердцу эту трагедию, когда увидел, как его 17-летняя дочь со слезами смотрела в прямом эфире на пожар.

Тем временем бюджет на поддержание всех памятников в стране, включая церкви, музеи, светские исторических здания и др., составлял в 2019 г. лишь 326 млн евро. И, судя по всему, сейчас ситуация не изменилась к лучшему.

В 2024 г. ряд архитектурных памятников Франции пришлось закрыть для посещения туристов, потому что это попросту небезопасно. В стране насчитывается около пяти тысяч церквей, отнесённых к разряду объектов национального достояния, которые находятся в аварийном состоянии.

Власти попытались повторить опыт Нотр-Дама и объявить сбор на поддержание других объектов культуры, рассчитывая получить 200 млн евро. Однако эта тема не нашла отклик в душах людей, поэтому не удалось собрать и 17 млн.

Рашида Дати, ещё недавно возглавлявшая министерство культуры, предложила перевести часть средств, присылаемых на собор Парижской Богоматери, чтобы профинансировать срочные работы в других местах.

Но эта идея встретила волну неодобрения, в частности, со стороны католического духовенства.

«Блеск и нищета»

Но собору в Париже повезло, и 7 декабря состоялась церемония его торжественного открытия. За мероприятием следил весь мир.

Для многих по значимости это событие превосходило прошедшие недавно Олимпийские игры. Не говоря уже о том, что само мероприятие снискало гораздо больше положительных отзывов, чем скандальное открытие летних спортивных состязаний.

В столицу Франции приехали представители политической элиты других стран. В частности, избранный президент США Дональд Трамп, для которого этот визит стал первой заграничной поездкой после победы на выборах.

Но неумолимая мировая пресса не спешит описывать произошедшее в радужных тонах. А аналитики видят большое количество фактов, омрачающих торжественный настрой.

Журналисты отмечают, что мероприятие было ознаменовано не только присутствием важных гостей, но и отсутствием двух знаковых фигур. Во-первых, это папа Римский, отказавшийся приехать на открытие, несмотря на личное приглашение Макрона, но собирающийся посетить Корсику 15 декабря.

Понтифик объяснил свой отказ нежеланием перетягивать на себя внимание, которое в это день должно быть адресовано только собору.

Однако за кулисами предполагают, что он, скорее, не хочет, чтобы его персону использовали в качестве аргумента в риторике по украинскому вопросу в контексте визита Владимира Зеленского.

Второй отсутствующий гость — это действующий премьер-министр Франции. Отсутствующий потому, что эту должность до сих пор никто не занимает.

Эммануэль Макрон позиционирует восстановление Нотр-Дама как символ Франции, способной даже в тяжёлой ситуации мобилизовать ресурсы и таланты ради спасения своего достояния. Но мировые СМИ больше писали о его своего рода подобострастии перед американским президентом.

Немцы написали, что для Трампа Макрон является «всего лишь непопулярным президентом в неуправляемой стране на дрейфующем в море континенте». Итальянская La Stampa называет церемонию «блеском и нищетой», когда «Париж снова сияет, но кошмар кризиса остаётся». А испанская El Pais вообще окрестила всё происходящее «реквиемом Макрона».

И действительно, в этот раз многие замечают суровую реальность, которую неспособно затмить даже такое на самом деле грандиозное событие, как возрождение из пепла собора Парижской Богоматери.

Но даже с его помощью Макрон не сможет снискать себе славу созидателя, поскольку незадолго до этого погрузил страну в кризис, который ещё далёк от разрешения.