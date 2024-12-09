Когда-то Нью-Йорк задавал тренды в детективном жанре: здесь случались самые громкие убийства, проходили скандальные судебные процессы и действовали самые хитроумные мошенники.

Иван Шилов ИА Регнум

Со временем внутриполитические американские распри, попытки восстания и миграционный кризис отвлекли внимание на приграничье и Вашингтон, про Нью-Йорк стали забывать. Однако сейчас, судя по всему, всё возвращается на круги своя.

Несколько дней назад возле отеля Hilton на Манхэттене был смертельно ранен генеральный директор страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон. Неизвестный в маске выстрелил ему в грудь, спину и ногу — в какой-то момент с оружием что-то случилось, но убийца быстро поправил ситуацию и продолжил пальбу. Затем он скрылся в глубинах Центрального парка, виртуозно улизнув от нью-йоркской полиции.

50-летний Томпсон, который планировал в этот день выступил на ежегодной конференции инвесторов компании в Hilton, скончался в больнице.

Вдова сообщила, что ранее он получал угрозы, связанные со страховками — но кто в их среде не может таким «похвастаться»? Особенно если ты являешься одним из первых лиц компании, заработавшей за 2023 год несколько сотен миллиардов долларов на медицинском страховании.

Надписи на гильзах

Источники в полиции Нью-Йорка сообщили, что злоумышленник зарядил пистолет патронами, на которых предварительно написал «отрицать» (deny), «защищать» (defend) и «низвергать» (depose).

По мнению экспертного сообщества, это является отсылкой к фразе «откладывать, отрицать, защищаться».

Она описывает политику американских страховых компаний, которые всячески стараются избегать выплат клиентам и не брезгуют обманом ради извлечения прибыли. За что регулярно и подвергаются критике со стороны простого населения, врачей, юристов и даже органов власти.

Фраза использовалась для описания разных типов страховщиков: медицинских, занимающихся имуществом, автомобилями и многим другим. Подход все исповедовали один — пытались как можно дольше откладывать или отклонять претензии, тем самым удерживая на счетах деньги и увеличивая собственную прибыль.

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В юридических кругах кое-кто вспомнил, что «откладывать, отрицать, защищаться» также является — для тех, кто понимает — отсылкой к книге Джея Файнмана «Delay, Deny, Defend», выпущенной в 2010 году.

В ней подробно рассматривается, как представители страховых компаний рассматривают запросы своих клиентов, и указывается, что их главный стимул — обманывать людей. Без этого ведь невозможна серьезная прибыль.

Народная ненависть

Чем грозят простому смертному подобные выходки медицинских страховщиков вроде UnitedHealthcare?

Оказывается, эта публика регулярно вмешивается даже в плановое лечение пациентов, вызывая задержки, которые в некоторых случаях снижают шансы пациента на выздоровление или выживание. Например, требуется их предварительное одобрение на проведение операции или иной медицинской процедуры — еще до того, как они будут выполнены.

В минувшем октябре UnitedHealthcare появились в одном из отчетов постоянного подкомитета Сената США, где указывалось, что за последние год количество их отказов в предварительных одобрениях медицинских процедур резко возросло.

Сложнее всего оказалось получить лекарства для замедления болезни Альцгеймера или помощь при ожирении. Но появлялись и люди, чья страховка не покрывала, например, глазные заболевания. У кого-то никак не получалось активировать полис, еще некоторые жаловались на сроки оплаты. В итоге половина застрахованных взрослых американцев, опрошенных в 2023 году, столкнулась с проблемами, которые так и не были решены.

Представители страховой отрасли в ответ на недовольство говорят, что предварительные одобрения необходимы для ограничения ненужных процедур и «предотвращения чрезмерного использования медицинской помощи».

Американское здравоохранение и так славится на весь мир драконовскими расценками на самые простые манипуляции, что уж говорить про случаи, требующие реанимации, или, например, полноценное ведение беременности.

Даже американский кинематограф описывает такие ситуации в сюжетах. Например, в сериале «Верджин-ривер», рассказывающем о жизни калифорнийской глубинки, на лечение одного из членов общины собирают деньги всем поселком. А в «Ривердейле» семья главного героя оказывается на грани разорения, когда из больницы приходит счет на десятки тысяч долларов за спасение человека с огнестрельным ранением.

Ситуация с медицинскими страховщиками лишь подливает масла в огонь. Поэтому стоит ли удивляться, что убийство генерального директора UnitedHealthcare в социальных сетях встретили с сарказмом, злобной радостью и даже улюлюканьем?

Отдельные авторы пишут, что восторженные комментарии оставляли местные «левые», которым доставил удовольствие такой удар по «капиталистам». Тем не менее консерваторов среди недовольных политикой страхового гиганта тоже хватает. Правда, некоторые из них видят в случившемся определенные перспективы.

Удар по Нью-Йорку

Уже больше трех дней полиция Нью-Йорка не может поймать киллера, пристрелившего Брайана Томпсона, что уже является отличным поводом лишний раз пнуть городские структуры, погрязшие в последние годы в коррупционных скандалах.

В защиту полицейских можно сказать и то, что при заказных убийствах (скорее всего, это было именно оно) исполнителя вообще находят крайне редко. Однако озвученные ими версии пока совершенно не вдохновляют.

Выяснилось, что преступник не является жителем Нью-Йорка, приехал сюда незадолго до убийства, жил в хостеле, всё это время не снимал черную маску, выследил жертву, а затем покинул мегаполис на междугороднем автобусе. Все действия он, как отмечается, совершал с удивительной методичностью.

Версия об обиженном клиенте, который захотел разобраться с представителем ненавистной страховой, разбивается о реальность. В большинстве случаев такие люди действуют более эмоционально и даже при условии хорошего планирования срываются в решающий момент. Например, слишком усердствуют при расправе, оставляя больше травм, чем требуется для наступления смерти.

«Холодное» исполнение могло бы указывать на заказ со стороны совершенно иных структур — например, конкурентов или недовольных партнеров. Ведь, как стало известно, в этом году Томпсон с коллегами стали фигурантами расследования минюста США по обвинениям в инсайдерской торговле. Однако этот аспект упоминается лишь вскользь.

Зато власти Нью-Йорка под руководством демократа Эрика Адамса позорятся вовсю. Например, мэр выразил удивление тем фактом, что стрелок использовал пистолет с глушителем, и заявил, что никогда такого оружия не видел. На фоне разгула преступности в крупнейшем мегаполисе Америки такие признания звучат особенно выразительно.

Сомнительно, что убийство Томпсона не будет использовано республиканцами для попыток сменить руководство «Большого яблока», а заодно лишний раз проехаться по преступным реформам в отношении органов полиции, активно проводимым в демократических штатах.

Пока же улицы Нью-Йорка украшают фотографии убийцы одного из членов верхушки UnitedHealthcare с обещанием награды в десять тысяч долларов за поимку. А крупнейшие американские компании медицинского страхования закрыли интернет-страницы со списками руководства. Пусть мотивы убийцы Томпсона пока и неясны, кто может поручиться, что он не вдохновил кого-нибудь на нечто похожее.