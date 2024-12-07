6 декабря в Минске состоялось заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларусь.

Иван Шилов ИА Регнум

На нем Владимир Путин и Александр Лукашенко обозначили новые направления интеграции.

Взгляды сошлись

Казалось бы, куда дальше — на сегодняшний день Союзное государство является наиболее успешным интеграционным проектом на постсоветском пространстве. Отчасти благодаря культурной близости стран и их экономической взаимозависимости.

«На Россию приходится свыше половины белорусского внешнеторгового баланса. В свою очередь, для России Беларусь является четвёртым торговым партнёром в мире с долей почти девять процентов, — заявил Владимир Путин. — Россия инвестировала в белорусскую экономику более четырёх миллиардов долларов. В республике работают порядка 2,5 тысячи компаний с российским участием».

А отчасти благодаря тому, что интеграцией занимаются уже более четверти века. «В 1999 году наш расчёт оказался верным: только в союзной «двойке» мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнёрства», — говорит Александр Лукашенко.

Однако пространство для углубления интеграции есть — и колоссальное. «Считаю, что задача номер один — реализация единой экономической политики и обеспечение равенства прав граждан на нашем союзном пространстве», — заявил Лукашенко.

Для этого, по его словам, нужны скоординированная промышленная политика, общие подходы к обеспечению продовольственной безопасности, единый энергетический рынок, планомерное достижение технологического суверенитета, рациональное импортозамещение и устранение барьеров в двусторонней торговле.

«Раньше у нас были принципиальные расхождения о том, как достигать этих целей. Мы предлагали слияние капиталов и примерно с 2014–2015 годов пытались этот вариант протолкнуть — через создание совместных предприятий, слияние КАМАЗ и МАЗ. В 2020 году же была принята белорусская формула интеграции. Мы оставили их, так сказать, фамильное серебро и просто стали работать с теми белорусскими юрлицами, которые есть. И тогда интеграция пошла», — объясняет ИА Регнум глава Аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

Был подписан договор о создании единого энергетического рынка. Рынка, который должен был быть создан уже давно, но стороны не могли договориться об условиях.

«У нас разные электроэнергетические системы. После реформ РАО ЕЭС мы разделили вертикально-интегрированную компанию. Генерирующих компаний стало множество, как и тех, кто занимается сбытом. А передача энергии в виде Россетей осталась в руках государства.

А в Беларуси генерация, передача и сбыт электроэнергии находятся в руках одной компании. Поэтому нужно как-то на этих разностях выстраивать сотрудничество», — объясняет ИА Регнум преподаватель Финансового университета, эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Причем именно сотрудничество, а не торговлю. «И Россия, и Беларусь являются энергоизбыточными странами. И мы, и они хотим ее продавать на внешние рынки», — продолжает Игорь Юшков. Поэтому целью единого рынка электроэнергии может стать повышение надежности и экономической эффективности систем. Также такого рода сотрудничество может стать прологом для создания единого газового рынка.

Впереди, по всей видимости, серьезное углубление экономической кооперации. Например, в области импортозамещения. «На сегодняшний день реализуются лишь 27 импортозамещающих проектов для объединённого рынка Беларуси и России, объём которого оценивается в два триллиона долларов по совокупному ВВП», — говорит Лукашенко. И, по его словам, это крайне мало.

Важный сигнал

Еще одним подписанным соглашением стал межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. «Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиту суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства, причём с задействованием всех имеющихся сил и средств», — заявил Владимир Путин.

И нам есть от кого защищаться. Один из важнейших стимулов для углубления интеграции стала враждебная, но — к счастью для нас — близорукая политика коллективного Запада. В рамках гибридной войны он попытался в 2020 году организовать переворот в Беларуси, который с треском провалился.

Конечно, западные «партнеры» пытаются сейчас эту ошибку исправить. «Основную роль здесь играет Австрия — страна, которая уполномочена вести диалог от имени Евросоюза. Она обещает снятие санкций и возвращение на европейские рынки», — объясняет ИА Регнум доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Однако политика эта проводится с камнем за пазухой. Одной рукой Запад Республику Беларусь подманивает, а другой — продолжает работать на организацию очередного майдана. «Обучает белорусских студентов, оппозиционеров. В общем, делает все то, что делал на Украине перед евромайданом», — резюмирует Вадим Трухачев.

Неудивительно, что Александр Лукашенко западным посылам не верит и занимает еще более жесткую позицию. Например, укрепляет оборону страны новыми, крайне неприятными для Запада оружейными системами.

«Уже в 15 километрах, это рукой подать до границы, размещаются войска — и не только поляков, литовцев у границы, но туда стягиваются вооружённые силы НАТО из других государств, в том числе из Германии. То есть ситуация очень напряжённая. Польша тратит огромные ресурсы на вооружение своей армии», — говорил Лукашенко.

И попросил разместить на территории Республики Беларусь российские ракеты «Орешник». «С одним только условием: что цели для этого оружия будут определяться военно-политическим руководством Беларуси», — добавил он.

И Путин ответил согласием. Пообещал «высадить» «Орешник» у союзника во второй половине 2025 года — «по мере наращивания выпуска таких комплексов, серийного выпуска этих комплексов в России и по мере поступления этих ракетных систем на вооружение российских войск стратегического назначения».

«Определение целей» станет для Республики Беларусь важным элементом политического давления на Польшу и страны Балтии.

В целом же размещение «Орешника» в Беларуси — это важный сигнал. Как американцам (желающим разместить ракеты малой и средней дальности в Европе), так и европейцам, которые в последние месяцы почувствовали себя бессмертными и пытаются заниматься эскалацией на Украине.

Ведь от Беларуси до европейских столиц российская ракета долетит куда быстрее, чем от нашего полигона в Капустином Яру. И, как верно отмечал Владимир Путин, чем короче расстояние полета, тем более мощной в ракете будет боевая часть.

Да, конечно, далеко не все европейцы смогут сразу принять сигнал — уж слишком сильно некоторые из них настроены вести против России либеральный крестовый поход. «На уровне прессы шумиха уже есть — дескать, «два диктатора» угрожают Европе ещё больше. Но на уровне руководства ЕС и НАТО особых телодвижений пока нет. Там уверены, что Европе это ничем не угрожает», — объясняет Вадим Трухачев.

И, возможно, именно поэтому Александр Лукашенко предложил не просто разместить у себя «Орешник», но и позапускать его в учебных целях. «Пока вы нас обучите пользоваться этим оружием, если это будет сделано, чтобы специалисты Российской Федерации обслуживали и осуществляли пуски по определённым целям боевыми зарядами «Орешника». Вы это умеете делать — вы продемонстрировали недавно», — завил президент Республики Беларусь.