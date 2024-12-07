Анналена Бербок, дитя «феминистской внешней политики» Германии и по недоразумению министр иностранных дел ФРГ, высказала неоднозначную идею о возможной отправке немецких миротворцев на Украину.

ИА Регнум

И тут же получила убийственную порцию критики как справа — со стороны консервативного блока ХДС/ХСС, который, скорее всего, станет основой следующей правительственной коалиции, так и слева — от социал-демократов канцлера Олафа Шольца, пока ещё остающегося у власти.

Интеллектуальные способности Анналены, на днях лёгким движением руки увеличившей население ЕС на добрых 700 млн человек, и её сногсшибательные идеи вроде чтения лекций о природе демократии высшим чиновникам китайской Компартии до сих пор остаются притчей во языцех и предметом ожесточённых споров политиков и экспертов.

Идея отправить немецких солдат, пусть и в качестве миротворцев, в страну, где до сих пор стреляют, — безусловно, из того же числа.

Масла в огонь, разожжённый Бербок, подлила и известная эстонская русофобка Кая Каллас — новый жёсткий руководитель внешней политики Европейского союза и вице-президент Еврокомиссии, заявившая, что «ЕС не должен ничего исключать, когда речь идёт о развертывании европейских войск для поддержания возможного прекращения огня».

За своё предложение «зелёный» министр тут же получила порцию критики со стороны Фридриха Мерца, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и основного оппонента правящей коалиции. Тоже, кстати, видного интеллектуала.

Сперва он разбрасывался заявлениями об «отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину в течение 24 часов с момента назначения на пост канцлера». А затем попытался всячески отмежеваться от собственных слов после того, как стало понятно, что эту опцию не поддерживают добрые две трети избирателей в преддверии внеочередных выборах в бундестаг. Что уже отобрало у ХДС/ХСС около 3% в предвыборных рейтингах.

Мерц охарактеризовал предложения Бербок как «безответственные» и подчеркнул, что нынешние обстоятельства не позволяют поднимать подобные вопросы. «Мы должны сосредоточиться на том, как завершить эту войну, а не на гипотетических сценариях послевоенного урегулирования», — заявил он.

Норберт Рёттген, один из главных «ястребов» ХДС, был даже «ошеломлён» инициативой Бербок: «Вместо того чтобы говорить о возможном будущем развертывании немецких войск, «зелёные» должны теперь также прикинуть последствия подобного шага, покинуть правительство Шольца и вместе с нами сделать всё для оказания соответствующей и необходимой поддержки Украине», — заявил Рёттген.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус, самый популярный политик от заклятых соперников консерваторов — партии СДПГ, формально принадлежащий, однако, к крылу «ястребов», занял более дипломатичную позицию, решив покамест не топить партнёршу по правительству и правящей коалиции меньшинства.

По его словам, вопрос о возможности участия Германии в миротворческой миссии пока остаётся открытым. Исходя из туманных заявлений Писториуса, можно предположить, что Германия рассматривает подготовку к различным сценариям развития событий на Украине, однако решения по столь тонкой и болезненной теме лучше принимать в тиши кабинетов, подальше от чужих глаз.

Писториус подчеркнул, что введение миротворческих сил бундесвера будет зависеть от ряда факторов: характера мандата, масштаба миссии и согласия воюющих сторон. При этом глава германского минобороны также указал, что любые шаги будут предприняты только в рамках международного права и по согласованию с партнёрами по НАТО и ООН.

В переводе с немецкого дипломатического языка на русский это означает: мы рассматриваем все варианты и заранее ничего не исключаем, выступая за всё хорошее против всего плохого. В целом слова главы германского военного ведомства можно рассматривать как дезавуирование поспешного и непродуманного заявления главы ведомства внешнеполитического.

Впрочем, некоторые аналитики склонны объяснять сдержанную реакцию немецких политиков на миротворческую инициативу Бербок тем, что в преддверии досрочных выборов в бундестаг многие системные партии не склонны делать радикальные заявления.

В противном случае они рискуют оттолкнуть от себя неопределившуюся часть избирателей, которая может качнуться в сторону АдГ и «Альянса Сары Вагенкнехт», бьющих по чувствительным точкам немецкого электората антивоенными лозунгами.

«Это не наша война! Поэтому немецким солдатам не место на Украине». «Кровь наших детей не должна быть принесена в жертву действиям безответственных политиков», — с такими заголовками вышел последний номер журнала Compakt, считающегося партийным изданием АдГ.

«Эксперты» германского медиаполя, менее чем министры связанные дипломатическими обязательствами, были более открыты в своих высказываниях. Так, Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене, заявил в материале для газеты Bild, что «для охраны линии фронта протяжённостью 1200 километров потребуется не менее 10 000 солдат». «Мы (…) говорим о европейских сухопутных войсках, которым нужно всё: бронетехника, танки, артиллерия, поддержка с воздуха», — сказал Масала. Учитывая военную слабость Европы, он считает эту идею «нереалистичной».

Томас Егер — профессор внешней политики Кёльнского университета и ещё один «лидер мнений» Германии в области военных дел, в той же статье заявил, что это «фиктивные дебаты, которые служат для повышения авторитета некоторых политиков, но не имеют никакого содержания».

Впрочем, несмотря на то, что в Германии в целом отнеслись к идее Анналены Бербок со всем возможным скептицизмом, французская газета Le Monde со ссылкой на британский военный источник рассказала, что Великобритания и Франция уже давно ведут переговоры «о создании твёрдого ядра среди союзников в Европе, ориентированного на Украину и европейскую безопасность в целом».

Так или иначе, высказывания Бербок, Мерца и Писториуса вызвали широкий общественный резонанс. В условиях затяжного конфликта на Украине немецкое общество остаётся разделенным: часть выступает за более активную поддержку Украины, другая опасается втягивания Германии в потенциальные военные авантюры.

Хотя идея о миротворческой миссии возникла на фоне усилий международного сообщества по поиску решений для завершения украинского конфликта, обсуждение возможного участия немецких солдат в послевоенном урегулировании затрагивает чувствительную тему в немецкой политике.

Исторически Германия всегда избегала активного военного вмешательства в международные конфликты, особенно в условиях отсутствия чёткого мандата от международных организаций. Тем более что речь идёт о территории, на которой солдаты с крестами на касках и танковой броне всего каких-то 80 лет назад вырезали и превратили в рабов миллионы мирных людей.