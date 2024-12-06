Украина оказалась в заложниках хаотичного транзита власти в Вашингтоне. Уходящая команда Джо Байдена пытается, с одной стороны, закрыть все свои гештальты с массовой поставкой вооружений под занавес каденции демократов. С другой, они всячески требуют от Киева понизить возраст мобилизации и «бусифицировать» уже буквально всех украинцев от мала до велика. Лишь бы хоть как-то сдержать наступление России на фронте.

ИА Регнум

При этом аппаратчики Байдена стараются напоследок создать побольше проблем приходящей в Белый дом команде Дональда Трампа. Поэтому они бездумно эскалируют ситуацию, да ещё и прожигают арсеналы американских вооружений на украинском фронте. В целом, какая им уже разница, что запасы снарядов, ракет ATACMS или боеприпасы для систем ПВО на складах Пентагона на исходе? С этим пусть разбирается следующая республиканская администрация.

За два с половиной года конфликта Вашингтон поставил Украине более трёх миллионов артиллерийских снарядов. Ради этого пришлось даже опустошать свои запасы на «чёрный день» в Израиле и Южной Корее. Причём военные предприятия США на текущий момент производят их лишь по 30 тысяч в месяц. Для восполнения арсеналов понадобится много лет. То же самое касается и ракет — тех же боеприпасов для ракетных установок Patriot производят лишь по 300 в год. С ракетами ATACMS всё ещё хуже.

Команда Трампа признаёт плачевное состояние американских военных арсеналов, которые оказались перегружены всеми конфликтами — от Украины до Ближнего Востока. Это является одной из причин того, почему прагматики-реалисты в окружении Трампа выступают за попытку деэскалации украинского кризиса. Но и среди республиканцев нет единого мнения о том, как этого добиться.

В последнее время американские и международные медиа наперебой комментируют одну-единственную статью отставного генерала Кита Келлога, написанную им в частном порядке в апреле 2024 года. Она даже иногда преподносится как некий «план Трампа по Украине». Однако нужно иметь в виду, что написана она была уже довольно давно, и с апреля произошло множество событий, как на фронте, так и в целом в мире.

На текущий момент многие пункты статьи Келлога смотрятся, мягко говоря, не очень актуальными. То ли ещё будет ближе к весне 2025 года, когда ситуация наверняка вновь серьёзно поменяется. Не говоря уже о том, что план заморозки конфликта по линии фронта до лучших времён не учитывает мнения России и условий Москвы по обеспечению системы безопасности в целом в Восточной Европе.

В этой связи кажется неслучайным второй за 2024 год визит Такера Карлсона в Россию. Один из самых популярных американских ведущих в начале года уже брал интервью у Владимира Путина. Теперь же он предоставил свою площадку и министру иностранных дел, позволяя таким образом вновь донести точку зрения России до многомиллионной аудитории в США.

Интервью Сергея Лаврова Карлсону наверняка будут скрупулёзно изучать внешнеполитические советники Трампа. Конечно, Такер мог для них стать ещё и неофициальным эмиссаром, который привёз те или иные условия в Москву и затем отправится доставлять ответ в Мар-а-Лаго. Но даже безотносительно этого Карлсон выступает в роли публичного медиатора — человека, который не скрывает своих амбиций стать «миротворцем».

В 2016 году команда Трампа обожглась на попытках в неофициальном порядке наладить контакты с Москвой. Тогда это использовали как доказательство «связей» Трампа с Россией в рамках разгоревшегося «Рашагейта». Сейчас же Карлсон действует максимально публично, чтобы американским спецслужбам сложнее было дискредитировать его поездки. Да и история о «русском влиянии» уже порядком надоела американцам, и снова раскрутить «Рашагейт» демократам вряд ли удастся.

Хотя прослушка Карлсона наверняка ведётся. Он уже давно жалуется на то, что является мишенью слежки со стороны АНБ. С этим пока ничего не поделаешь, но ситуация может измениться после инаугурации Трампа. Ведь тот намеревается устроить чистки в Пентагоне и разведсообществе, убирая ставленников Демпартии и заменяя их своими лоялистами. Задача этого переформатирования вашингтонского «дипстейта» состоит в том, чтобы поставить под свой контроль силовой аппарат правительства США.

Планы Трампа уже вызывают растущую панику среди всевозможных аппаратчиков, занятых осваиванием траншей Киеву, и украинских лоббистов. Ведь в этом коррупционном болоте успели утопить сотни миллиардов долларов денег американских налогоплательщиков. Если начать серьёзные расследования воровства средств на украинском направлении, то под ударом окажутся очень многие и в Вашингтоне, и в Киеве.

Не зря представители офиса Владимира Зеленского сейчас отчаянно пытаются искать выходы на команду Трампа. К нему на поклон заявился и Андрей Ермак — один из серых кардиналов нынешней украинской политики. Он провёл первые переговоры с Китом Келлогом и Джеем Ди Вэнсом. Впрочем, десант украинских лоббистов ожидал на редкость холодный приём со стороны республиканцев.

Келлог разве что пообещал им не блокировать остатки украинских траншей, которые сейчас спешно пытается освоить команда Байдена. Но выделение каких-либо новых ассигнований остаётся в подвешенном состоянии. У республиканцев в Конгрессе нет особого желания продолжать аттракцион невиданной щедрости с предоставлением пакетов помощи Киеву в виде кредитов до 2040-х годов, которые никогда не будут возвращены.

Тем более, что одним из приоритетов работы Трампа является сокращение госрасходов на фоне острого бюджетного кризиса и дефицита в два триллиона долларов. Различные внешние транши, в том числе Украине, первыми пойдут под нож. За любую будущую помощь Киеву заставят расплачиваться европейцев, но и их такая перспектива не очень радует. Ведь бюджетные невзгоды в европейских странах сейчас ещё хуже, чем в США.

К тому же перекрытие траншей станет одним из рычагов давления команды Трампа на нынешнюю власть в Киеве. От Зеленского будут требовать готовности пойти на перемирие, а затем ещё и провести выборы. Республиканцы уже с 2023 года хотят провести смену власти на Украине и заменить Зеленского на кого-то более управляемого. Сам он отлично понимает, что в случае остановки конфликта власть не удержит. Вот офис Зеленского и пытается пролоббировать для себя как можно более комфортные условия вкупе с гарантиями безопасности.

Однако и с этим обстоят проблемы.

Никакого членства в НАТО Украине после завершения конфликта не светит: команда Трампа планирует устроить перетряску альянса с его разделом на мини-блоки. Так что вопрос расширения на восток уходит с повестки дня в Вашингтоне. Что же касается гарантий личного характера, то и они могут в итоге не помочь Зеленскому после его отстранения от власти.

Пожалуй, самым главным шоком для украинской стороны становится то, что её мнение не будет учитываться командой Трампа. Украинцы привыкли к своему образу «спасителей мировой демократии», который им создавали все последние два года. Теперь же их просто поставят перед фактом принятия любых условий, о которых удастся договориться России и США. И условия эти, если в итоге переговоры закончатся успешно, окажутся очень неприятными для Киева.