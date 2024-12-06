Продвижение антиправительственных сил в Сирии продолжается. Несмотря на то что Хайят Тахрир аш-Шам* (ХТШ*) и союзные с ней протурецкие группировки несколько сбавили темпы наступления, стабилизировать линию фронта сирийской армии пока не удается.

ИА Регнум

Боевикам удалось ворваться в Хаму — бои за нее продолжались три дня, но удержать позиции правительственные войска не смогли. Минобороны республики нехотя, но признало отход из города — мотивировав решение «нежеланием подвергать опасности жизни гражданских». Линия фронта легла за городскими кварталами.

Падение крупного города (по совместительству — транспортного хаба) бьет по позициям сирийских властей и создает на севере страны сеть «антиасадовских центров». Возвращать Хаму назад будет проблематично, особенно с учетом непростых отношений между его жителями и официальным Дамаском.

Мрачные тени Хамы

Отношения между Дамаском и Хамой складывались непросто. Начиная с середины 1960-х годов в городе доминировали сторонники «Братьев-мусульман»*, находившиеся в оппозиции к баасистскому правительству. А с приходом к власти Хафеза Асада — отца действующего президента Сирии — между «Братьями» и сирийскими властями началась подпольная война, эпицентром которой стала Хама.

Кульминацией противостояния стал штурм Хамы сирийскими войсками (1982 год). После массированных бомбардировок силы асадистов развернули охоту за бунтовщиками. Были убиты и схвачены, по разным данным, от 20 до 40 тыс. человек, большинство из которых — жители города.

Следует отметить, что в течение следующих 30 лет на жителей Хамы были наложены негласные ограничения: в наказание за бунт Дамаск якобы серьезно урезал финансирование муниципалитета, а также не спешил вкладываться в восстановление разрушенных армией кварталов.

Анна Рыжкова ИА Регнум

И хотя сирийские власти отрицают любые притеснения, оппозиция охотно подогревала реваншистские настроения в «непокорном городе».

Не удивительно, что с началом антиправительственных выступлений 2011 года Хама вновь полыхнула в числе первых. Лидеру Сирии Башару Асаду припомнили и политические просчеты отца, и излишнюю жесткость дяди, Рифата Асада (командующего операцией в Хаме 1982 года).

И хотя сирийским войскам в 2017 году удалось полностью восстановить контроль над провинцией и удержать непокорный город, он сохранил негласный статус «антиасадовской цитадели», среди населения осталось немало сочувствующих вооруженной оппозиции.

В 2024 году Хама попала в полукольцо наступающих боевиков. И хотя сторонники Асада сражались отчаянно, после прорыва фронта сразу с нескольких сторон правительственные войска не стали задерживаться в городе слишком долго, опасаясь в том числе партизанских ударов с тыла.

Очертания угрозы

После занятия Хамы антиправительственными силами нетрудно просчитать, куда радикалы двинутся дальше. Острие удара боевиков направлено вдоль трассы M5 — сначала на Аль-Растан, а затем на Хомс, откуда до Дамаска остается меньше 200 км.

Завладев этими городами, боевики смогут не только занести меч над столицей (чем не упускают возможности козырнуть пропагандисты ХТШ*), но и почти полностью отсечь прибрежные районы Сирии, нарушив логистику и вынудив правительственные гарнизоны перейти на осадное положение.

Определенная угроза в данном случае возникает и для российского контингента в Сирии — авиабаза Хмеймим и порт Тартус попадают в «зону отсечения». Кроме того, возрастает риск целенаправленных ударов по российским объектам на территории республики — боевики ищут способы нарастить собственный парк дронов, чтобы более эффективно препятствовать работе российской авиации.

Впрочем, российские силы уже имели опыт борьбы с террористами на «полуосадном» положении и готовы к возможному ухудшению обстановки.

Кроме того, ВКС РФ активно работают по мостам, соединяющим Хаму с другими крупными городами, что должно замедлить продвижение антиправительственных сил и дать сирийским войскам время на перегруппировку.

Наконец, побочной задачей для антиправительственных сил в Сирии является разгром курдских анклавов — такую задачу перед «идлибской вольницей» турецкие спецслужбы ставят уже не первый год.

После капитуляции Тель-Рифата протурецкие боевики усилили давление на «курдские цитадели» — города Шейх-Максуд и Манбидж, под прицел попал Кобани (также известный как Айн-эль-Араб). И хотя за спиной курдских ополчений стоят США, Анкара пытается максимально выдавить курдов с насиженных мест.

Израиль тут как тут

Новость о падении Хамы внесла оживление в ряды недоброжелателей Москвы и Дамаска — многие увидели в происходящем возможность чужими руками решить собственные геополитические задачи. И речь не про Турцию, в чьих интересах де-факто была развязана «северная авантюра».

Одним из первых оживился Израиль, давно искавший способы создать в Сирии постоянную «точку давления» на Иран. В Тель-Авиве убеждены, что Тегеран не бросит Асада в беде и будет вынужден вмешаться в конфликт напрямую. Тем более что «Хезболла» и другие проиранские силы оказались серьезно потрепаны в результате конфликта в Газе и Ливане и пока не могут взять на себя миссию по сдерживанию боевиков.

И хотя израильтяне отвергают любые публичные контакты с ХТШ*, готовность лидера группировки Мухаммада аль-Джулани вести диалог с Израилем после свержения Асада воспринимается ими позитивно.

Свою выгоду в бедственном положении сирийской армии увидела и Великобритания. Британские мозговые центры, близкие к минобороны и спецслужбам, рисуют «дорожные карты», как выманить российский флот из Тартуса и при содействии Турции «запереть» проливы Босфор и Дарданеллы.

И хотя большинство таких предложений больше похоже на фантастику, полностью сбрасывать их со счетов не стоит.

Что касается США, то Вашингтон куда больше сосредоточен на защите интересов курдов и усложнять жизнь Москве в его планы пока не входит. С другой стороны, лояльные Вашингтону племенные ополчения уже несколько раз пытались прощупать позиции правительственных сил в провинции Дейр-эз-Зор, поэтому не исключены и более решительные выступления с целью истощения резервов сирийской армии.

Впрочем, перечисленные действия пока носят скорее тактический характер. Внешние акторы сирийского конфликта понимают, что их комбинации остаются незамеченными, лишь пока антиправительственные силы сохраняют наступательный потенциал, просчитать который (с учетом склок в рядах наступающих боевиков) довольно проблематично.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.