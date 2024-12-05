29 ноября Литва вручила КНР дипломатическую ноту об объявлении трёх членов китайского представительства «нежелательными лицами». Это произошло в тот самый момент, когда в Литве происходит переходный период — осуществляется передача полномочий от прежнего правительства новому, сформированному по итогам октябрьских парламентских выборов.

ИА Регнум

Причём глава нового правительства неоднократно заявлял о желании наладить отношения с Пекином, напрочь испорченные его предшественниками, убрать раздражающие КНР факторы. И поэтому высылка трёх китайских дипломатов выглядит откровенной диверсией. Уходящий кабмин подложил сменщикам свинью, чтобы осложнить их диалог с Китаем.

Личный интерес

В литовском министерстве иностранных дел отметили, что трое китайских дипломатов высылаются «с учётом информации, предоставленной ответственными учреждениями». Этих дипломатов, так и не успевших получить аккредитацию, обвинили в деятельности, противоречащей «положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях», и обязали выехать в недельный срок. Никакой уточняющей информации от литовских госорганов не поступало.

«Литва всегда была и остаётся открытой для конструктивного диалога при решении двусторонних вопросов по взаимному согласию», — не без издёвки отметили в МИДе. Также там утверждают, что предложили китайской стороне некое «временное решение, обеспечивающее непрерывность выполнения основных консульских, визовых и административных функций» их дипмиссии.

Эта выходка литовской стороны стала резким диссонансом со словами новоиспечённого премьер-министра балтийской республики Гинтаутаса Палуцкаса, за несколько дней до своего назначения заявившего о желании нормализовать отношения с Пекином.

Ещё три года назад Китай отозвал своего посла из Вильнюса в знак протеста против того, что там появилось официальное представительство Тайваня. Однако, по словам Палуцкаса, если Китай решит вновь направить своего посла в Литву, то новое правительство точно не будет этому противиться.

Впрочем, Палуцкас осторожничает.

Он не желает отдавать себя на съедение тем критикам, которые могут обвинить его в безоглядном желании дружить с Китаем, поскольку сейчас в странах западного блока принято критиковать его за «нарушение демократических норм» и помощь «государству-агрессору».

Поэтому политик от соцдемов оговаривается, что никаких «исключительных уступок» Пекину делать он не собирается и вообще для его правительства вопрос отношений с КНР не будет стоять на первом месте.

Впрочем, его уже критикуют.

Злопыхатели напоминают, что Палуцкас является крупным бизнесменом, и обвиняют его в том, что он преследует личный интерес. Дело в том, что он владеет контрольным пакетом компании по производству систем обслуживания литиевых батарей Emus, а также 49% акций компании Garnis, которая производит аккумуляторные системы. Эти компании не скрывают своего желания выйти на необъятный китайский рынок.

То есть, если Литва все-таки восстановит отношения с Китаем, то новый премьер сможет значительно увеличить своё состояние.

В любом случае член Социал-демократической партии Литвы Палуцкас делает именно то, чего от него и ожидали. Отношения с Китаем опустила в яму предыдущая правящая коалиция, возглавляемая консервативным «Союзом отечества — Христианскими демократами Литвы». Однако консерваторы потерпели поражение на парламентских выборах октября 2024-го, переместились в оппозицию, а новое правительство возглавили победившие социал-демократы.

Ранее соцдемы неоднократно критиковали консерваторов за беззастенчивое вмешательство в дела других стран и выражали недовольство тем, что глава СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис возомнил себя начальником передового отряда в «крестовом походе за победу демократии во всём мире».

В своё время нынешний свеженазначенный премьер-министр говорил, что открытие представительства Тайваня было «дипломатической ошибкой». В предвыборной программе СДПЛ указывалось, что Китай «создаёт вызовы безопасности и внешней политике Литвы», однако социал-демократы подчёркивали, что отношения с Пекином в любом случае необходимо нормализовать.

Не допустить унижения

Намерение Палуцкаса разделяют и многие другие литовцы, ведь после ссоры с Китаем местный бизнес стал испытывать большие проблемы на внешних рынках, что обернулось большими убытками. Поэтому ряд литовских политиков и экспертов уже неоднократно на разные лады признавали сделанную ошибку.

Так, член партии оппозиционного Союза крестьян и «зеленых» Литвы Довилас Петкус говорил, что внешняя политика, которую осуществляли консерваторы, не принесла никаких ощутимых экономических выгод стране, а Тайвань не осуществил ни одного своего обещания об инвестициях.

В свою очередь, бывший премьер-министр, лидер «Демократического союза «Во имя Литвы» (ныне тоже вошедшего в правящую коалицию) Саулюс Сквернялис заявил, что после парламентских выборов новому правительству придется нормализовать отношения с Китаем. Впрочем, из осторожности Сквернялис оговорился, что сделать это нужно так, «чтобы не допустить унижения страны».

В Китае положительно восприняли приход соцдемов к власти и дали понять, что тоже не возражают против нормализации отношений, но для этого Вильнюс должен выполнить одно простое условие.

В Пекине рассчитывают, что Литва «вернётся на правильный путь», а основной причиной трудностей в двусторонних отношениях там считают «ошибочные действия Литвы в вопросах, связанных с Тайванем».

Как именно Палуцкас может добиться примирения?

Во-первых, он способен громко заявить о своей приверженности лозунгу «одного Китая» — тем более что даже его предшественники-консерваторы официально от этого принципа не отрекались. Что касается злосчастного представительства Тайваня в Вильнюсе, то его, видимо, закрывать не будут, но постараются как-нибудь переформатировать.

Например, раньше озвучивались предложения переименовать учреждение в «представительство Тайбэя». Дескать, это не Тайвань, непризнанное государство, открыл своё представительство в Литве, а всего лишь отдельный город.

Однако отнюдь не у всех литовских политиков намерение Палуцкаса мириться вызвало восторг.

Мириться хотят не все

Президент Гитанас Науседа недовольно пробурчал, что Литва, мол, «на коленях к Китаю не вернётся».

Недовольство главы Литовской Республики вызывает то, что Китай стремится к «новой мировой геополитической архитектуре», в которой намерен играть активную роль. По мнению Науседы, нормализовать отношения с КНР нужно пытаться без изменения позиции по Тайваню — что, конечно, выглядит полной утопией.

По словам главы государства, все страны, которые помогают России в спецоперации на Украине, заслуживают осуждения. «Поэтому говорить, что мы будем делать всё, что только скажут китайцы, чтобы улучшить [отношения] — этого точно не будет», — громогласно заявил Науседа. Также он сообщил, что Вильнюс намерен проконсультироваться по этому вопросу с Вашингтоном и Брюсселем — иными словами, получить инструкции от «старших братьев».

А уходящий министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас (СО-ХДЛ) и вовсе призвал будущее правительство не мириться с Китаем. Ведь это, по мнению Касчюнаса, может повредить отношениям Вильнюса с США, которые, понятно, в абсолютном приоритете. Министр пообещал представить Палуцкасу «всю ситуацию о том, как Китай влияет на европейскую безопасность», и потребовал от соцдемов «не предпринимать поспешных шагов, которые могут повлиять на наши отношения с Америкой».

С этой точкой зрения всецело согласен и покидающий пост министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Он уверяет, что Литва не может рассчитывать на хорошие отношения одновременно и с Вашингтоном, и с Пекином.

Глава уходящего правительства Ингрида Шимоните (СО-ХДЛ) высказалась ещё более жёстко: «Я считаю эти заявления Палуцкаса (о примирении с Китаем. — Прим. ред.) неразумными — совершенно независимо от того, какой будет администрация США». Заодно Шимоните заявила, что изменить название своего представительства в Литве правомочен только сам Тайвань

В поддержку своих идейных единомышленников выступила и депутат Сейма, бывший спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, председатель «Движения либералов», также по итогам выборов переместившегося в оппозицию. Она считает, что сложившиеся у Вильнюса отношения с Тайванем выгодны Литве, тогда как заявления о возможном восстановлении связей с Пекином могут лишь навредить балтийской республике.

Местный «Дипстейт»

В свете этих противоречий высылка трёх китайских дипломатов выглядит целенаправленной пакостью со стороны уходящего правительства, которое решило воспользоваться последними днями своих полномочий для того, чтобы по максимуму осложнить своим преемникам восстановление отношений с Пекином.

3 декабря Гинтаутас Палуцкас заявил, что узнал об объявлении китайцев персонами нон грата постфактум. Он добавил, что пока не представляет, какими окажутся последствия данной выходки.

Пока, правда, трудно сказать, как именно отреагирует Пекин.

Сейчас в КНР ограничились тем, что выразили протест по поводу высылки своих людей. Далее, надо полагать, китайцы вышлют трёх литовских дипломатов. А потом, видимо, предпочтут выжидать и смотреть на дальнейшее развитие событий. Их интересует то, сумеет ли Палуцкас предпринять какие-либо реальные шаги к налаживанию отношений или его так зажмут местный «дипстейт» и «старшие братья», что всё ограничится словесными декларациями.

Надо сказать, что это не единственная «мина» в международных отношениях, оставленная литовскими консерваторами их преемникам. В своё время социал-демократы резко возражали против вмешательства «Союза отечества — Христианских демократов Литвы» в дела Грузии, куда консерваторы ездили, чтобы поучать грузин, как надо правильно «бороться с Россией».

В последние месяцы это вмешательство резко усилилось — СО-ХДЛ жёстко солидаризировался с оппонентами «Грузинской мечты» и поддержал попытку силового переворота в Тбилиси. Кончилось это тем, что Литва, как и прочие страны Балтии, ввела санкции против ряда грузинских высокопоставленных лиц, которым вменяют в вину подавление местного «майдана».

Эта выходка уже сейчас сильно осложнила отношения Тбилиси и Вильнюса. Скорее всего, новое литовское правительство, придя к власти, уже не будет так оголтело служить интересам Вашингтона и Брюсселя и уйдёт с передовой линии «борцов за демократию».

С другой стороны, вряд ли Палуцкасу и его кабинету позволят осуществить какую-то радикальную смену внешнего курса. Такое будет возможно лишь в том случае, если США и ЕС совсем уж ослабнут, выпустят вожжи из рук и утеряют возможность контроля над своими вассалами.