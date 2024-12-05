Уже несколько дней Украина живет не только без генерального прокурора, но и без исполняющего обязанности — и никто этого не заметил. Даже сами прокуроры. Как раз после их профессионального праздника 1 декабря, выпавшего в этом году на воскресенье, истекли полномочия и. о. у первого зама, который мог находиться в этом звании «не более одного месяца».

ИА Регнум

Однако отставка генпрокурора Андрея Костина, состоявшаяся после огромного скандала с липовой инвалидностью десятков его подчинённых, — это пока всё, чем закончилась некрасивая история о коррупции, наглом вранье и выкачивании бюджетных денег.

Потому что украинская прокуратура, которую разнесли в пух и прах «общественные активисты», заставив Зеленского даже собрать СНБО, реформировалась под руководством США. И прокуроров (а также служащих других структур), чье поведение теперь пытаются представить постыдным, назначали на свои должности после согласования с теми же самыми активистами. То есть никаких претензий к ним в принципе быть не может — как и переживаний о том, что вся эта структура застынет в бездействии без главного начальника.

Ведь всё это — часть механизма, по большому счету неподконтрольного и не управляемого Украиной. Так что история про липовые инвалидности очень показательна для понимания того, какие «лучшие мировые стандарты» воплощены в стране победившего Майдана.

Банда прокуроров

В конце минувшего октября украинское общество с удивлением узнало, что в органах прокуратуры втрое больше лиц с инвалидностью, чем в среднем среди населения. А среди начальников — почти сорок процентов.

По данным Государственной службы статистики, в начале 2022 года в стране насчитывалось 2,72 миллиона человек с инвалидностью, или 6,6% от всего населения. За последние два года эта цифра выросла до 3 миллионов (7,5%), и на фоне активных боевых действий это в целом понятная история.

Однако специально направленные кем-то журналисты (которые самостоятельно такими расследованиями обычно не занимаются) отобрали около 10 тысяч деклараций сотрудников силовых структур, проверив долю лиц, которым назначена дополнительная пенсия. И тут всплыло интересное.

Выяснилось, что в системе прокуратуры каждый пятый указал в декларации наличие пенсионных выплат по инвалидности — до окончания выслуги и выхода на законную пенсию. В Хмельницкой области инвалидами 2-й группы, кроме одного отщепенца, оказались все прокуроры в количестве 61 человека (сначала насчитали 49), во главе с главой областной прокуратуры Алексеем Олейником. По его словам, травму он получил в 2005 г. на рабочем месте во время изучения материалов уголовного дела.

Многие же оформились у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии «Слуга народа» Татьяны Крупы, которая стала на этом поприще долларовым миллионером. Во время проведения следственных действий она попыталась выбросить в окно сумки с 500 тыс. долларов. А ее подопечным, помимо миллионов гривен из госбюджета, статус тяжелобольного человека был необходим для стабильности.

«Посмотрите декларации этих 49, каждый прокурор области — это очень состоятельный человек, они все имеют десятки гектаров земли, квартиры, дома, машины, по уровню состояния прокуроры находятся в Украине на уровне элиты. Но согласно законодательству о труде инвалиды имеют преимущество при трудоустройстве и при перемещении с должности на должность, их значительно сложнее уволить. Наличие жены-инвалида — дополнительное основание, чтобы не допустить перевода прокурора из «своей» области, где у него все знакомые, имущество, потоки налажены, в какую-то другую область, не такую удобную»,— сообщил общественности автор расследования Юрий Бутусов.

Естественно, тщательные расследования относительно возможных злоупотреблений при получении групп инвалидности начались только после этого во всех регионах Украины, а также в спецаппарате и центральном аппарате офиса генпрокурора.

Оказалось, что такая же ситуация в Черкасской области, где 60 прокуроров (почти треть от общего количества) — инвалиды, и тоже давнишние. Получали пенсии годами, вероятно, тоже травмировавшись на рабочем месте. Результаты служебного расследования в остальных прокуратурах и в главконторе показали, что численность таких персонажей не превышает 10%.

Однако ГБР пообещало, что «по каждому из этих фактов будет проведена тщательная проверка и дана оценка как в рамках служебного расследования, так и в рамках уголовного производства». За фейковые инвалидности пообещали наказать. Заодно взялись проверить вообще всех, и оказалось, что самая опасная для здоровья работа у налоговой службы — там проверят аж 32% сотрудников. Немало инвалидов и среди таможенников — 17%, а среди работников других госслужб — 25%.

Взбешенный Зеленский наговорил по этому поводу гадостей в своем «традиционном вечернем обращении» и провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Оно было посвящено ситуации с МСЭК и злоупотреблениям должностных лиц с получением инвалидности. Зеленский объявил, что СНБО определил перечень решений, «которые вернут справедливость», а он утвердил их указом. Например, Верховная рада должна рассмотреть законопроект, предусматривающий ликвидацию МСЭК.

Но уже через несколько минут после заседания стало известно, что генпрокурор Костин подал в отставку. Руководитель Хмельницкой облпрокуратуры Олейник уволился с должности по собственному желанию, его подругу-миллионершу взяли под стражу, вручено 64 подозрения должностным лицам МСЭК, и после всё как-то затихло. Профессиональные активисты, типа главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, нервничают: как бы всё не «слили в унитаз». Хотя, казалось бы, чего нервничать? Ведь прокуроров назначали практически из посольства США в Киеве — той же фирмы, которая кормит «антикоррупционеров» и «расследователей».

А пока прокуроры становятся инвалидами, сам Шабунин фиктивно числится на воинской службе, получая положенные выплаты, а с боем открытое по данному поводу уголовное дело уже год не расследуется — как будто никакого мошенничества нет.

«Для красоты»

Нынешние прокурорские кадры попали на службу не просто так, а по благословению старших товарищей. По требованию посольства США на Украине в 2019–2020 гг. случилась повторная реформа прокуратуры.

Первая проводилась в 2015 году, на это американцы выделили 2,5 млн долларов, которые, как утверждают осведомленные люди, и были прогнаны через счета псевдообщественной организации «Центр противодействия коррупции» Шабунина и были потрачены непонятно куда. Результат оказался неудовлетворительным.

Эти деньги также разошлись по карманам профессиональных общественных активистов, но на этот раз заказчики пошли по другому сценарию — все сотрудники прокуратуры были уволены с должностей (и в последующем суды массово признавали это увольнение незаконным). А новых было поручено набрать через кадровые комиссии, сформированные посольством США.

Тогдашняя генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 23 апреля 2020 г. направила официальное письмо директору департамента по правоохранительным вопросам посольства Стефани Холмс с просьбой прислать список претендентов, «имеющих соответствующий профессиональный опыт в сфере криминальной юстиции и высокие морально-деловые качества». В рамках аттестации сотрудников региональных прокуратур в состав примерно 10 кадровых комиссий должны были войти не менее трех членов, делегированных «неправительственными организациями и международными партнерами».

Посольство США, в течение пяти дней проверив морально-деловые качества и опыт, уже 28 апреля предложило список лиц, которые должны назначать прокуроров по всей Украине. В нем оказались в основном никому не известные адвокаты из разных городов, а также пиар-менеджер директора НАБУ Роман Маселко. Никакой персональной ответственности за работу тех, кого они «аттестовали», все эти известные только американским работодателям люди не несли и не несут. Следовательно, её несет посольство США и лично мисс Холмс.

Тем не менее ни гневный Зеленский, ни его ручной СНБО, ни профессиональные активисты ни слова не сказали в адрес этой уважаемой структуры. Которая, между прочим, о своих кадрах переживает и защищает их от многих неприятностей — что отлично видно и по самому Шабунину. Поэтому и обижаться украинцам, когда кто-то говорит про внешнее управление и отсутствие независимости в стране, неспособной даже накричать на обнаглевших агентов влияния других держав, вряд ли стоит.

А когда директор посольского департамента рулит прокурорской службой Украины, то и генпрокурор ей, очевидно, нужен просто для красоты.