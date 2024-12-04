В эти дни Грузия переживает один из решающих этапов в своей современной истории. Вернутся ли оппозиционеры к власти, станет ли Тбилиси снова сателлитом Запада и новым антироссийским фронтом? На эти вопросы ответ дается не только в высоких кабинетах, но и на площадях, проспектах и улицах грузинской столицы. Поищем его и мы.

ИА Регнум

Поводом к раскачиванию стабильности стали парламентские выборы. Еще до их проведения страну периодически сотрясали протесты против закона об иноагентах и запрета пропаганды ЛГБТ*, но сменить курс правительства это не могло. Оппозиция и ее западные кураторы сделали ставку на победу на на выборах в законодательный орган парламентской республики. Тогда и законы можно будет отменить простым большинством голосов, ведь положения из новых актов не закреплены в конституции. В ней и так есть пункты об ориентации на членство в ЕС и НАТО, которые, к слову, закрепила именно правящая партия «Грузинская мечта», так что с этим все в порядке.

Но план провалился. Победу на выборах одержала основанная олигархом Бидзиной Иванишвили «Грузинская мечта». Лидеры оппозиции, состоявшей из объединенных в четыре блока партий, потребовали сначала пересчета голосов, проведения повторного голосования, а затем депутаты от оппозиционной коалиции «За перемены» отказались от причитающихся мандатов.

Оппозиция вновь вывела людей на улицы и вновь не добилась успеха. И тогда объединяющая её в единый кулак президент Грузии (она же резидент Франции) Саломе Зурабишвили предложила взять паузу. Саму Зурабишвили, которая не хочет уступать свой пост, власти потребовали объясниться за бездоказательные обвинения и явиться в суд, но тщетно.

Удобный повод для беспорядков

Пока оппозиция сидела и думала, ответ пришел откуда не ждали. Ее политические враги в лице переизбранного премьера Кобахидзе, сами, дали ей в руки сильнейший инструмент. Обозленный на Европарламент, Еврокомиссию и посла ЕС за постоянную критику глава грузинского кабмина сказал то, что в вестернизированной стране является «красной линией»: Грузия отказывается от стремления в Евросоюз аж до 2028 года, пока европейцы не начнут относиться к официальному Тбилиси с уважением.

В этот момент, 28 ноября у демонстрантов, уже очевидно уставших от бессмысленных акций протеста и как будто смирившихся со своим поражением, открылось второе дыхание. Масла в огонь подлило заявление спикера парламента Шалвы Папуашвили о том, что вступление в ЕС разрушит национальную экономику.

Тема евроинтеграции — это настоящее табу.

Даже несмотря на участившиеся в последний год перепалки правительства «Мечты» с ЕС, угрозы Брюсселя то не давать статус кандидата, то не начинать переговоры о членстве, то наложить санкции, Кобахидзе и его предшественник на посту Ираклий Гарибашвили повторяли мантру о том, что Грузия все-таки двигается в ЕС, хочет «починить» отношения с ним, а Брюсселю всего лишь нужно лучше изучить закон об иноагентах и попытаться понять логику грузинских властей.

Одним словом, Тбилиси занимал позицию вечно оправдывающегося.

А тут Кобахидзе пусть и не отрёкся от пути в ЕС, но заявил, что такая евроинтеграция не нужна, пока с его партией и правительством не будут общаться как с властью, а не колонией. Премьер объяснил решение шантажом со стороны ЕС через переговоры о вступлении, требованиями отменить ряд законов и намерением Брюсселя ввести санкции против властей Грузии.

Оппозиция трактовала заявление в нужном себе ключе, вывернула все наизнанку и мобилизовала еще больше людей на новые массовые акции неповиновения. Причем в отличие от протестов сразу после выборов новые стали уже совсем не мирными. Протестующие бросают в полицейских камни, обстреливают фейерверками, поджигают парламент, портят инфраструктуру, нападают на представителей закона. Больше ста сотрудников полиции получили ранения и травмы разной тяжести.

Это уже не просто протесты, и даже не мирная революция, а самая что ни на есть попытка государственного переворота — так их уже окрестила Служба государственной безопасности Грузии.

Решительный премьер

Несмотря на устрашающие кадры протестов в Тбилиси, Батуми и Кутаиси (на них, по разным оценкам, вышли до 200 тысяч человек), «Мечта» сохраняет хладнокровие, решимость и уверенность. Ни на какие уступки «мечтатели» не идут, кроме дежурного заявления о том, что Грузия не отказалась от ЕС и продолжит процесс присоединения в будущем.

Кобахидзе говорит, что к 2028 году Грузия на 90% выполнит обязательства по договору об ассоциации с ЕС и свободной торговле, а к 2030 году созреет и для вступления. Сравнив события с украинским сценарием, он напомнил, что страна за четыре года пережила уже три попытки «майдана», и четвертого тоже не допустит.

Отчасти премьер прав.

Ведь каждый протест, каждая попытка революции и каждая диверсия (летом СГБ раскрыла попытку убийства Иванишвили) — это опыт. Власти натренировались на предыдущих массовых протестах.

Действующий глава кабинета проявляет решительность, и ни на какие уступки власти не пойдут. Диалога с оппозицией не будет, на телеканалы ее не пустят, не будет и никаких повторных выборов, заявил он. Кобахидзе также дал понять, что не даст Зурабишвили помиловать экс-президента Михаила Саакашвили. Более того, придется 29 декабря, в день инаугурации нового президента, покинуть свою резиденцию, хочет она этого или нет.

А 2 декабря полиция арестовала одного из лидеров «майдана» Зураба Джапаридзе. И, освободив его впоследствии, власти на самом деле проявили не слабину, а гибкость, одновременно показав, что в случае провокаций от арестов не будут освобождены те, кто призывает к любым беспорядкам. 4 декабря также прошла серия обысков и арестов у лидеров и вдохновителей беспорядков.

Наряду с этим «Мечта» хочет объявить оппозицию вне закона.

Озвучены планы о запрете партии Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), коалиций «За перемены» и «Сильная Грузия» и партии бывшего премьера Георгия Гахарии «Гахария — за Грузию». Именно эти партии преодолели пятипроцентный барьер и вместе с Зурабишвили являются движущей силой грузинского «майдана».

Насчет ЕНД никаких секретов власти не раскрыли: ее ликвидация была одним из пунктов программы «Мечты» на ноябрьских выборах. Кобахидзе в августе говорил о том, что сделает это после получения конституционного большинства. Сейчас у «Мечты» нет достаточного количества голосов для такого решения, однако попытка госпереворота дает дополнительное основание, чтобы запретить не только ЕНД, но и три другие политические силы.

Лица «майдана»

«За перемены» — та же ЕНД, только в профиль. Связующее звено двух партий — Никанор Мелия, выходец из партии Саакашвили и одно время ее лидер. В 2019 году во время приезда российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым Мелия возглавил митинги против власти и был обвинен в штурме парламента. За этот поступок его через два года лишили депутатского мандата и отправили за решетку. Но на помощь пришел «светоч демократии» — Евросоюз внес за Мелию залог и через два с лишним месяца его освободили.

Лидеры «Сильной Грузии» — бизнесмены Мамука Хазарадзе, глава крупнейшего банка TBC Bank и его деловой партнер Бадри Джапаридзе, строивший одно время глубоководный порт Анаклия. Даже без их участия в попытке госпереворота, статей на них хватает: с 2022 года они ходят под обвинениями о мошенничестве. Как и саакашисты, они строили свою предвыборную кампанию на антироссийских лозунгах, например, предлагали запретить продажу земли гражданам России, въезд машин с российскими номерами и выступали против восстановленного авиасообщения между странами.

Другой лидер «Сильной Грузии», руководитель НПО «Центр многопартийной демократии», в конце ноября предложил создать «альтернативный парламент», по сути, параллельное правительство. Нечто подобное в 2019 году можно было наблюдать в Венесуэле, где Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. Отказывающаяся уходить в отставку Зурабишвили — это уже параллельное правительство.

Чуть более безобидным на фоне трех упомянутых блоков выглядел альянс бывшего премьер-министра Георгия Гахарии. Партия «Гахария — за Грузию» позиционировала себя как независимую силу и даже после выборов не спешила участвовать в «майдане». Но по своей идеологии и она недалеко ушла от русофобских партий: Гахария также обещал борьбу с «российской оккупацией».

Экс-премьер — еще один герой антиправительственных митингов 2019 года, вызванных визитом российской делегации, правда, он тогда занимался разгоном протестующих, будучи главой МВД. Два года после этого он выступал кризисным менеджером на посту премьера, но в какой-то момент ушел в отставку, и для «Грузинской мечты» он — предатель, поэтому стимулов запретить его партию даже больше, чем в отношении прочих.

Опасные «общественники»

В эскалации революционного сценария в связке с оппозицией участвуют иностранные НПО — те самые иноагенты, против которых направлен принятый «Мечтой» закон. Депутат Ираклий Кадагишвили еще на летних митингах против этого закона указал на одну из главных контор — Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI), связанный с американской Демпартией и основанный «Национальным фондом демократии» (NED, финансируется Конгрессом и нацелен на «продвижение демократии в развивающихся странах»).

NDI, по словам Кадагишвили, подсказывал оппозиции, как вести предвыборную кампанию и выделял деньги на информирование граждан через оппозиционных политиков о вреде закона об иноагентах.

Другие американские организации, такие как Институт Маккейна и фонд Маршала, штамповали негативные отчеты о выборах, постулируя тезис о том, что победа «Мечты» — прямое доказательство фальсификации итогов голосования. Отчеты подписывала бывший председатель грузинского офиса NDI Лора Торнтон.

На активное вмешательство из-за рубежа указывает и тот факт, что 30% задержанных на улицах Тбилиси — граждане других стран.

Кобахидзе заявил, что именно НПО снабжают демонстрантов пиротехникой и провоцируют тем самым насилие. Лидерам НПО, «спрятавшимся в офисах», не удастся уйти от наказания, пригрозил он.

Методы у протестующих такие же, как и в 2013–2014 годах на Украине. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, говоря об «украинизации», обратил внимание на «натренированные группы», нападавшие на полицию.

Кая грозит пальчиком

Попутный ветер в паруса оппозиции, как и раньше, нагоняет Запад. ЕС понимает, что именно тема отношений с ним раскручивает недовольство, и чувствует свою силу. Через два дня после выборов президента Грузии главы МИД 27 стран обсудят свое вмешательство в события.

Politico пишет, что ЕС может ввести санкции против верхушки «Грузинской мечты». Посол ЕС Павел Герчинский раскачивает майдан изнутри: до выборов он призывал грузин голосовать за оппозицию, а после поддержал митинги.

Новая глава евродипломатии и русофобка Кая Каллас в первый день работы поехала в Киев, поддержала митинги в Грузии, назвав их «стремлением грузинского народа в ЕС», и пригрозила «последствиями» за решение Тбилиси о приостановке евроинтеграции, хотя ее ранее заморозил сам Брюссель. Каллас ведет себя гораздо наглее и топорнее, чем ее предшественник Жозеп Боррель. Пока бывший эстонский премьер грозила пальчиком «Мечте», с ее родины последовали первые карательные меры. Эстония вместе с Литвой и Латвией запретила въезд 13 грузинским чиновникам.

Родина Зурабишвили тоже не подкачала: МИД Франции предостерег от предательства «европейских устремлений» Грузии и потребовал уважать «мирные демонстрации».

Сама Зурабишвили буквально висит на прямой телефонной линии с ЕС. Ситуацию в стране она недавно обсудила с Каллас, новым главой Евросовета Антониу Коштой, а также президентами Польши и Эстонии. Зурабишвили — канал связи «майдана» с Западом. До переговоров с лидерами ЕС она проконсультировалась с оппозиционными партиями.

Еще работающая администрация Байдена тоже не стесняется вмешиваться в события — США остановили стратегическое партнерство с Грузией.

Ресурсы выветрились

Пока власть и силовики справляются с беспорядками.

Спецназу удалось очистить площадь перед парламентом, предотвратить захват государственных институтов и перекрытие линий коммуникации. По заявлениям МВД, «революционеры» нацелились на блокировку стратегических объектов, вокзалов и центральных магистралей.

Монолитность власти тоже сохраняется.

Грузинская православная церковь, пользующаяся большей популярностью в стране, чем любой политик, — на стороне власти. Патриархия осудила призыв Зурабишвили к школьникам принять участие в митингах.

Не поддается давлению и Конституционный суд. Несмотря на призыв Зурабишвили атаковать здание КС в Батуми, ее иск с требованием признать выборы неконституционными отклоняют.

Премьер считает, что по сравнению с тремя предыдущими попытками революции (лето 2022-го, весна 2023-го, весна 2024-го) нынешняя уже слабее. «Сейчас видно, что выветрилось много ресурсов за эти четыре года. Соответственно, четвертая волна революции была намного слабее, чем могла быть», — отметил Кобахидзе.

Силовики, спецслужбы и армия, которая, слава Богу, еще не задействована, сохраняют лояльность властям. Правда, послы и дипломаты в США, Литве, Нидерландах, Болгарии, Грузии, Италии и Чехии ушли в отставку, но произошло это под давлением «принимающих» стран, да и зависит от них мало что.

Сейчас наибольшая угроза — не массовость протестов, которая уже показала свои пределы, а эскалация.

Еще летом грузинская СГБ ловила боевиков «Грузинского легиона» (запрещенная в России террористическая организация), воевавших на Украине и готовивших покушение на Иванишвили. Некоторые из них уже записывали ролик, где угрожали прибыть на помощь оппозиции. Если фейерверки и камни заменят на пули и гранаты, а вместо раненых начнут считать погибших, Грузия может повторить судьбу Украины.

Россия верит в «Мечту»

Россия внимательно следит за ситуацией и, по словам главы СВР Сергея Нарышкина, надеется на провал новой «цветной революции». Президент страны Владимир Путин удивляется мужеству «Грузинской мечты», но дает понять, что Россия не вмешивается во внутренние дела страны.

Если для Грузии нынешние события — это решающая схватка за суверенитет, то для России — лишь еще один этап в череде попыток бархатных революций по периметру границ.

Несмотря на огромное давление изнутри и снаружи, Кобахидзе не стесняется говорить, что собирается сохранить прагматичные отношения с Россией и восстановить целостность страны мирным путем, идя на диалог с абхазами и осетинами. Если «Грузинская мечта» выстоит, можно сказать, хребет «майдана», как минимум, в Грузии будет уже окончательно сломан. Да и на постсоветском пространстве его импульсы будут сведены к минимуму.

Время сейчас работает на действующие власти. Чем менее успешны протесты, тем больше в них разочаровываются митингующие. Следующими поводами для всплеска активности будут 14 и 29 декабря — даты выборов и инаугурации президента.

На эту должность «Мечта» выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. Зурабишвили с оппозицией запросто могут устроить скандал, заставляя полицию силой вывести ее из резиденции. Если эти этапы будут пройдены, «майдан» затухнет.

Может помочь «Грузинской мечте» и Дональд Трамп. Кобахидзе надеется, что отношения с ЕС, напрямую связанные с отношениями со Штатами, «существенно изменятся» после инаугурации нового президента США.

*Международное движение, признанное в России экстремистским