Эстонская глубинка постепенно пустеет и вымирает. И на смену неуклонно убывающему населению приходят дикие звери — разъяренные медведи, голодные волки и даже стаи шакалов.

ИА Регнум

Опасность от них исходит колоссальная. Расплодившиеся волки совершают набеги на фермы — в некоторых регионах от звериных клыков погибает каждая десятая эстонская овца. Справиться с этим бедствием не получается, и крестьянам иногда кажется, что эстонское государство явно «подыгрывает» хищникам, а не людям.

Медведи на улицах

Эстония, как и прочие страны Прибалтики, очень страдает от демографического кризиса: пенсионеры вымирают, а молодежь разъезжается и плодится уже в других странах. На днях, например, «Латвийское Радио-4» поведало о ситуации в городе Выру на юго-востоке страны. Там многие жалуются на отсутствие работы и уезжают.

Молодая женщина по имени Майки рассказала журналисту, что осталась в Выру, хотя это не самое популярное решение среди её сверстников. «У меня две сестры и брат, но я единственная, кто живёт в Эстонии. Брат в двадцать четыре года уехал в Финляндию. Одна сестра в Нидерландах, вторая в Швейцарии», — откровенничает Майки.

В Эстонии сейчас есть только два населенных пункта, где отмечается рост населения, — это города Таллин и Тарту. В остальных же частях страны людей становится все меньше, особенно в приграничье, где за минувшие десять лет число жителей сократилось на 10%. Эстонская глубинка ощутимо обезлюдела.

А туда, где полностью или почти не осталось людей, приходят дикие животные, в том числе хищники. Например, в последние шесть-семь лет в эстонских СМИ в разделе «происшествия» все чаще сообщается о встрече человека с медведем.

По оценке государственного департамента окружающей среды, в Эстонии насчитывается до 950 медведей — для маленькой республики число очень значительное. Хотя размер популяции в последние годы, как уверяют зоологи, «постепенно стабилизируется», на самом деле количество и распространение медведей в стране непрерывно увеличивалось на протяжении пятнадцати лет.

Квота на отстрел медведей в сезон 2024 года установлена на уровне 94 особей. Между тем, глава Союза охотников уезда Пярнумаа Уно Каск считает, что косолапых в Эстонии уже свыше тысячи, и размер квоты мог бы быть и побольше. Только за первые шесть месяцев этого года в Эстонии зарегистрированы 67 случаев причиненного медведями ущерба. По чистой случайности пока еще не отмечено случаев увечий и смерти эстонцев от медвежьих когтей.

Особенно вольготно дикие животные почувствовали себя в Эстонии в 2020-м, когда из-за пандемии Covid-19 людей отправили на самоизоляцию.

Так, весной того года медведей заметили на улицах одного из районов Таллина — Хааберсти. Тогда полицейским и охотникам пришлось начинать операцию по вытеснению хищников из города. Через некоторое время в окрестностях эстонского города Вильянди видели и волков, забредших на остановку общественного транспорта.

А в начале 2022 года главный специалист эстонского госагентства окружающей среды Пеэп Мяннил сообщил о том, что в стране расплодились шакалы. В Эстонии их впервые обнаружили всего около десяти лет назад, и с тех пор популяция и ареал неуклонно расширялись. Количество территориальных группировок этих зверей уже достигло двадцати семи.

Никто не ест траву у Йыэсалу и Нийнепуу

Однако больше всего проблем человеку в Эстонии доставляют обыкновенные серые волки — наносимый ими ущерб уже сравним со стихийным бедствием.

В качестве доказательства стоит привести лишь несколько свежих примеров. Самое последнее известие о набеге серых разбойников поступило с фермы Вырну в волости Алутагузе (уезд Ида-Вирумаа, на северо-востоке Эстонии). На днях тамошние овцеводы разом потеряли сразу двадцать животных. Загон для овец был окружен специальным забором — пятирядным электропастухом, но волки сумели сделать подкоп.

Департамент окружающей среды установил квоту на отстрел волков на сезон 2024–2025 гг. в количестве 90 особей. Однако на долю Иду-Вирумаа из этой квоты достался ноль.

Для овцеводов из еще одного уезда, Ляэне-Вирумаа (на северо-востоке Эстонии), Прийта Йыэсалу и Эвелин Нийнепуу утро 14 ноября началось со звонка соседа, сообщившего, что на их пастбище происходит «нечто странное». Крестьяне обнаружили, что часть их стада растерзана хищниками насмерть, а некоторые животные получили такие раны, что пришлось их прикончить. По словам Йыэсалу, это уже третье нападение за короткий срок. Подобным атакам подвергаются и другие местные овцеводы, потерявшие до 10% поголовья.

Йыэсалу добавляет, что некоторые детали новой волчьей атаки натолкнули его на мысль, что в этот раз старые волки обучали молодняк нападать на домашний скот, поэтому нескольким овцам удалось отделаться лишь разодранной шкурой.

Государство выплачивает фермерам компенсацию за загрызенных овец, причем с каждым очередным нападением сумма компенсации в течение года уменьшается. Для Нийнепуу и Йыэсалу, по их словам, самой большой проблемой сейчас является упущенная выгода, что принесли бы им ягнята, которые теперь уже не появятся на свет.

Государственный департамент окружающей среды, естественно, выплачивает компенсацию только за само погибшее животное, но не за ягнят, которых оно могло бы родить. «У нас много пастбищ, трава на которых не съедена. Мы могли бы еще долго держать овец на улице, если бы не волки», — сетует фермерша.

Особенно обиден для них тот факт, что пастбища охраняются тремя собаками и защищены электроизгородью — ее строительство обошлось в 18 000 евро. Однако волков, отличающихся высоким интеллектом, эти меры не останавливают — хищники одолевают ограду, перепрыгивая через нее или делая подкоп.

По официальным данным, резко возросшая популяция волков прошлом году прикончила на территории уезда Ляэне-Вирумаа 1411 овец, что стало рекордом. Фермеры обратились к местному охотнику, но тот помочь не смог, так как до 4 декабря разрешение на отстрел волков приостановлено. «Я понимаю, что природу надо защищать, но спор идет о каких-то методиках и цифрах, а оплачивать счета приходится нам», — досадует Йыэсалу.

Инвестиции в волков

Известие о том, что власти приостановили отстрел волков, вызвало у населения чувство острейшей досады.

«Волки загрызли в деревнях сотни овец и собак, но суд на основании единственного ходатайства запрещает их отстрел на всей территории Эстонии. В результате решения суда фермерам остается только беспомощно ругаться рядом с овечьими тушками», — негодует журналист Рейн Сикк.

Уездная газета Virumaa Teataja выяснила, что заявитель, выступающий против отстрела серых хищников, ранее был связан с охотничьим бизнесом. Таким образом, защищая зверей, он как бы делает «инвестиции» в свой бизнес. Но чем руководствовались чиновники, пойдя на поводу у этого дельца? Так или иначе, волки получили передышку и смогли в течение длительного времени заниматься разбоем совершенно беспрепятственно.

В октябре звери наведались в Куркузе — пригород Кохтла-Ярве, одного из крупных по эстонским меркам городов. Там они также сделали подкоп под изгородью и растерзали одиннадцать овец. Близость хозяйского дома волков не отпугнула, а через пару дней они снова решили наведаться и поживиться чем бог послал.

Аналогичная ситуация складывается и в других эстонских регионах.

Фермеры уезда Пярнумаа (на юго-западе государства) пребывают, по их словам, в отчаянии. В этом году волки убили у них вдвое больше овец, чем в прошлом. Некоторым из овцеводов из-за этого пришлось распродать оставшихся животных и заняться другим бизнесом.

Фермеры Юри Пярнат и Юри Михкельштейн летом обращались в департамент окружающей среды за разрешением на отстрел, но там от подобных просьб отмахиваются. Еще недавно в этом учреждении уверяли крестьян, что все, мол, под контролем и численность волков не увеличилась. Теперь департамент признает, что волков стало больше, но их количество, дескать, «все еще в пределах нормы».

Чиновник Райнер Вакра рассуждает о том, что численность волков поддерживается «в определенных рамках», обещая, впрочем, что «скорее всего» в следующем году квота на их отстрел в Пярнумаа будет увеличена. Вот только гарантировать, что вслед за овцами волки не положат глаз на людей, государство не может. Жители лесистой эстонской глубинки должны беспокоиться о своей безопасности сами.