В свой первый рабочий день на новых должностях глава Европейского совета Антониу ди Кошта и верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности (но старая знакомая) Кая Каллас решили прибыть с визитом в Киев. Таким образом они продемонстрировали, насколько для них важна Украина и как они её поддерживают — по крайней мере, на словах.

ИА Регнум

Старая русофобка, бывший потомственный премьер-министр Эстонии Каллас, сменившая Жозеппа Борреля у руля европейской дипломатии, заявила, что на фоне неопределенности с американской поддержкой Киева после возвращения в Белый дом Дональда Трампа Украине «крайне важно, чтобы Европа показала, что она на ее стороне». Вместе с ней в составе делегации оказалась и новый еврокомиссар по вопросам расширения ЕС и восстановления Украины Марта Кос.

На следующий день, 2 декабря, своим рукопожатием Владимира Зеленского порадовал канцлер Германии Олаф Шольц, причем его визит (очевидно, последний в этой должности) действительно можно считать событием. Глава германского правительства не был в Киеве два с половиной года. И при всей демонстрации поддержки Зеленского он никогда не проявлял заинтересованности в эскалации конфликта. Даже складывается впечатление, что каждый шаг Шольц делал под нажимом.

«Я хочу здесь на месте ясно заявить, что Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе. Мой визит — знак солидарности со страной, которая уже более тысячи дней героически защищается от беспощадной российской агрессии. Украина может положиться на Германию. Мы говорим то, что делаем, и делаем то, что говорим», — подчеркнул канцлер, отметив, что уже в декабре Германия поставит в Украину вооружения на сумму 650 млн евро.

Однако все сторонние наблюдатели констатируют, что берлинский гость уже действует в логине начинающейся предвыборной кампании в ФРГ. Даже косноязычный и недалекий экс-министр иностранных дел Павел Климкин заметил, что Шольц сначала позвонил президенту России Владимиру Путину, а только потом поехал к Зеленскому. Потому, что у него двойная стратегия в отношении Украины: с одной стороны, он обещает Киеву новые поставки вооружений, а с другой — стремится избежать вовлечения Германии и НАТО непосредственно в войну.

Конкретно это означает, что Шольц не соглашается поставлять крылатые ракеты TAURUS с дальностью 500 км и дать разрешение на использование немецкого дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории. Однако, находясь в Киеве, он поспешил заверить, что «мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется».

А еще случилась масса телефонных звонков, в том числе из США, Британии, Норвегии и других стран. Не всегда это были звонки от первых лиц, например, Риши Сунак сейчас в оппозиции, но всегда от очень влиятельных лиц.

Но чем вызван такой всплеск активности западной дипломатии и зачем понадобилось срочно заверять киевский режим в «преданности идеалам»?

Забавный Климкин, вдруг вынырнувший из ниоткуда, уверен, что Германия на всякий случай готовится к плохому, и там «начали оценивать риски различных ситуаций, в том числе, нашего поражения». Для немцев это, в частности, означает очередную волну беженцев — и весьма масштабные траты.

«Так что для Германии очень важно то, что произойдет в следующие месяцы в нашем диалоге с новой администрацией США. Поскольку выборы канцлера Германии запланированы на 23 февраля, а инаугурация Трампа состоится на месяц раньше, 20 января. Так что то, что будет происходить в последние недели, для Шольца жизненно важно. […] Они пытались креативно петлять в фарватере американской политики. В целом, это им даже удавалось. Теперь не факт, что это удастся, поскольку надо учитывать несколько важных вещей в отношении новой администрации США», — сообщил в большом интервью бывший майдановский министр.

Для Трампа прекращение конфликта после всего сказанного — вопрос политической репутации, а кроме того, он уже и сам, и устами своих соратников пообещал переложить все военные расходы по украинскому направлению на Европу. А Европа на это смотрит со страхом и с очень плохими предчувствиями.

Армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения — от Курска до Запорожья. ВСУ теряют по полторы-две тысячи человек в сутки, оставляя важнейшие узлы обороны, всё быстрее отходя в сторону Днепра. Словом, на фронте всё стабильно: киевский режим хоть и медленно, но тонет.

А вот в заявлениях Зеленского обозначилась нестабильность. В конце прошлой недели на телеканале «Sky News» вышло его 40-минутное интервью, в котором он сообщил, что готов пойти на заморозку боевых действий по линии соприкосновения, при условии, что НАТО возьмет под свою защиту ту часть Украины, которую сейчас контролируют ВСУ. Хотя ранее решительно отбрасывал любую идею прекращения огня до момента, пока ВСУ не выйдут на «границы 1991 года».

Следовательно, слова старой русофобки Каллас, сказанные на перроне центрального вокзала в Киеве следует понимать буквально. По ее словам, «мы должны поддержать Украину, чтобы она имела сильные позиции. Чем сильнее она на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров».

«Подбор членов делегации не оставляет сомнений в их стремлении к продолжению горячей стадии конфликта. Что и подтвердил в своем публичном обращении по завершении переговоров с Зеленский глава делегации Да Кошта: «Мир должен восторжествовать, а захватчик должен быть побежден». Здесь нет ни намёка на мир, тем более что под захватчиком португалец однозначно подразумевает Россию, обвиняя ту в ядерном шантаже. Честно говоря, не припомню, чтобы Россия кого-то шантажировала ядерным оружием. Так что слова да Кошты, по моему мнению — прямое указание на готовность обострять конфликт, не останавливаясь перед перспективой ядерных ударов», — поясняет ИА Регнум доктор политических наук Александр Семченко.

При этом глава Европейского совета озвучил решения, которые по своей разрушительной силе для европейской экономики сопоставимы с ядерными бомбардировками: в качестве источника финансирования помощи режиму Зеленского использовать доходы от замороженных российских активов. Теперь уже точно. Европа готова идти на репутационные риски, которые в перспективе будут стоить потерь, исчисляемых сотнями миллиардов евро. И в качестве бонуса — обещание 15-го пакета антироссийских санкций.

Наряду с обращением Байдена в Конгресс за дополнительными 24 млрд долларов на украинскую войну всё это выглядит как «последний выдох господина Пэжэ». Перед недвусмысленно замаячившим миром вложиться в последний раз в украинский проект, чтобы потом можно было сохранить лицо: мы сделали всё, что могли.

Зеленского удерживают от участия в мирных переговорах. И это, на самом деле, неплохо. У российского руководства не будет соблазна заключить такой мир, который не имеет шанса стать чем-то больше, чем недолгим перемирием. А Зеленский всегда сможет обратиться к своим «друзьям» за сочувствием — тем более, что они его твердо обещали.