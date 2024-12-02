Вооружённые силы России наращивают темпы наступления в зоне СВО. За время осенней кампании российские войска освободили 88 населённых пунктов в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны. Успехов также добились группировки войск «Юг» и «Север», действующие в Курской и Запорожской областях соответственно. Но самые тяжёлые бои продолжаются в Донбассе, где боевые действия идут на всём протяжении фронта от Покровска до Великой Новосёлки.

ИА Регнум

В целом достигнутые ВС РФ успехи — пролог для зимней кампании, которая может привести к самым тяжёлым поражениям ВСУ за всё время конфликта.

На минувшей неделе наступающие соединения российской армии начали штурм города Курахово — последнего крупного населённого пункта, остающегося под контролем ВСУ в окрестностях Донецка. В ходе наступления был освобождён посёлок Ильинка, боевые действия продолжаются в районе населённого пункта Успеновка, закрывающего «горло» намечающегося котла южнее Курахово.

В самом Курахово бои продолжаются на городских улицах. По информации с мест, часть города перешла под контроль российской армии, линия фронта проходит по городской застройке. Соединения ВСУ оказывают сопротивление, но не пытаются перейти в контрнаступление, отмечает фронтовой источник ИА Регнум.

«За застройку удалось основательно зацепиться ещё на прошлой неделе, теперь остаётся только наращивать темпы и выдавливать их из города. С каждым днём ситуация для них ухудшается, особенно на фоне угрозы выхода наших войск за Курахово и перерезания последней трассы, по которой они могут отойти. Пока что возможность отступления у них есть», — сообщил собеседник издания.

На противоположном берегу Кураховского водохранилища российские войска освободили населённые пункты Ильинка и Берестки, постепенно продвигаясь по направлению к населённому пункту Дачное. С противоположной стороны, российская армия наступает в направлении посёлка Сухие Ялы.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Встреча сил, наступающих одновременно севернее и юго-западнее Курахово, замкнёт котёл, в котором окажутся значительные силы ВСУ.

В свою очередь украинские источники признают успех российских войск в районе населённых пунктов Берестовое и Погребки.

Дорога на Запорожье

Одновременно с продвижением в районе Курахово российские силы развивают наступление на Великую Новосёлку — другой крупный населённый пункт, вокруг которого строится оборона ВСУ в западной части Донбасса.

По информации с мест, в результате наступления перерезана трасса между Великой Новосёлкой и Покровском — двумя узлами обороны противника. Под контроль российской армии перешёл населённый пункт Раздольное, бои идут в районе посёлка Новый Комар севернее Великой Новосёлки.

Восточнее российская армия вышла к реке Кашлагач, готовясь к штурму позиций противника.

«В последние годы Великая Новосёлка была как бы рубежом ВСУ, на котором они планировали держаться как можно дольше, прикрывать дорогу на Запорожье. Но после освобождения Угледара ситуация изменилась: теперь у нас есть реальная возможность окружить их в Новосёлке и продолжить наступление», — отмечает источник ИА Регнум.

Для ВСУ потеря контроля над населённым пунктом может привести к частичному или полному обрушению фронта на стыке между ДНР и Запорожской областью. Преимущественно равнинный ландшафт местности не позволяет организовать оборону «в чистом поле». В этом районе нет крупных населённых пунктов, промзон и других рубежей, на которых украинские войска могли бы закрепиться и организовать оборону.

Примечательно, что тяжёлую ситуацию на этом участке фронта признают и украинские источники. Аналитический портал Deep State сообщает о продвижении российской армии в районе Берестового и Погробков у Курахово и боях в посёлке Новый Комар севернее Великой Новосёлки.

По оценке украинских источников, боевые действия в этом районе могут стать началом полномасштабного наступления ВС РФ на Запорожском фронте. Украинский генштаб, во всяком случае, ожидает активизации боевых действий на этом участке фронта в первые недели декабря.

Направление — на Покровск

После непродолжительной паузы боевые действия возобновились на покровском направлении. Российские войска закрепились на занятых ранее рубежах в районе Селидово, после чего продолжили наступать на северо-запад. Двигаясь вдоль реки Солёная, они освободили населённые пункты Вишнёвое, Петровка и вышли в район посёлка Жёлтое.

Таким образом, Вооружённым силам России удалось подойти к трассе Покровск-Шевченко-Новотроицкое, «повиснув» над коммуникациями ВСУ в этом районе.

По сообщениям с мест, ВСУ лихорадочно возводят оборонительные сооружения на этом участке фронта. Киев опасается, что дальнейшее продвижение российской армии может создать серьёзные проблемы для обороны Покровска.

«Никто на штурм такого города не пойдёт в лоб, особенно зная, сколько они там нарыли траншей и как оборудовали промзоны для затяжных боёв. Мы будем резать, рвать их маршруты снабжения. Ключевым маршрутом для снабжения украинского гарнизона является трасса М-30 на Павлоград и Днепропетровск. Удастся выйти к ней — Покровск окажется на грани окружения», — сообщает фронтовой источник ИА Регнум.

Что характерно, на Покровском направлении, как и в районе Курахово, ВСУ полностью отдали инициативу в руки российской армии и не пытаются перейти в контратаку даже на тактическом уровне. Местные источники сообщают, что военнослужащие ВСУ истощены долгими месяцами отступления, боевой дух войск — на низком уровне, а в некоторых частях наблюдается некомплект до 50% личного состава.

На фоне успешного российского наступления в 2024 году из рядов украинской армии дезертировало больше солдат, чем за прошлые два года, отмечают обозреватели британской газеты Financial Times.

По данным издания, с января по октябрь 2024 года украинские прокуроры завели 60 тысяч дел против солдат за самовольное оставление военной части. Командование отдельных частей призвало дезертиров вернуться в строй — без наказаний, но откликнулись на этот призыв крайне мало украинских солдат.

Отдельно отмечается, что украинские военные добровольно вызываются проходить военную подготовку на территории стран НАТО, чтобы затем укрываться в Европе.

Киев стремится восполнить потери, проводя очередную волну мобилизации. По слухам, генштаб ВСУ под давлением американцев планирует снизить мобилизационный возраст до 18 лет — раньше Зеленский несколько раз заявлял, что власти страны не будут этого делать.

Однако все предпринимаемые меры выглядят запоздалыми на фоне того, как украинская оборона на Донбассе постепенно трещит по швам. Вполне возможно, что новые резервы просто не успеют добраться в регион к решающим боям предстоящей зимы.