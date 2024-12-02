Вашингтон сотрясает очередной политический скандал. Джо Байден выписал помилование своему неудачливому сыну Хантеру. Причём оно стало очень широким — помилование касается вообще всех нарушений закона, которые мог совершить Хантер за период с января 2014 по декабрь 2024 года. Вне зависимости от тяжести преступлений Байдена-младшего.

ИА Регнум

Это нарушает все неписаные политические традиции США, согласно которым президентское помилование должно выписываться только в крайнем случае и в отношении конкретных преступлений. Ну и, конечно, считается правильным избегать помилования близких членов президентской семьи, что является очевидным признаком кумовства.

Конечно, отчасти похожие прецеденты в долгой американской истории уже имели место.

Например, аналогичное широкое помилование было выписано Ричарду Никсону сразу после его отставки и передачи президентских полномочий Джеральду Форду. Тогда это виделось насмешкой над правосудием и отчаянной попыткой Никсона избежать тюрьмы из-за уотергейтского скандала. Правда, с того момента президенты США старались не следовать примеру Никсона.

Что же касается «родственных» примеров, то здесь сразу приходит на ум помилование Роджера Клинтона, сводного брата Билла Клинтона.

Того арестовывали за хранение наркотиков, и ему пришлось отсидеть свой срок. В последний день на посту президента Клинтон помиловал Роджера, что тоже вызвало большой скандал. Однако Роджер к тому моменту уже подвергся наказанию, так что помилование лишь задним числом сняло с него старую судимость, не более.

Сейчас ситуация гораздо более серьёзная.

Хантер Байден уже долгое время находится под следствием по обвинениям в коррупции, неуплате налогов и незаконном хранении оружия.

Причём в 2023 году ему предлагали сделку со следствием, но она в итоге развалилась в суде. Адвокаты Хантера почему-то были уверены, что им удастся победить. Дошло до абсурда — они названивали в суд, представляясь законодателями из Конгресса и требовали снять все обвинения с Хантера. Когда этот обман вскрылся, судья потребовал довести дела до конца без всяких сделок и условных сроков.

По одному из дел Хантера уже признали виновным.

Будучи в наркотическом угаре, он нарушил закон, купив револьвер в своём родном штате Делавер. Потом Хантер ещё и выкинул оружие рядом с одной из школ, пытаясь избавиться от улик. Если бы револьвер нашёл кто-то из преступников, это могло спровоцировать очередной школьный «шутинг», которые очень часто происходят в США.

На подмогу семейству Байденов пришли агенты Секретной службы, которые их охраняют. Они пытались «кошмарить» владельца оружейной лавки, где был куплен револьвер, и требовали от него удалить всю информацию о транзакции. Но тот отказался это делать.

Другое дело касается серых заработков, получаемых Хантером за границей, с которых он не платил никаких налогов.

Самыми известными и скандальными были похождения Байдена-младшего на Украине с 2014 года. Ведь сразу после госпереворота в Киеве Хантер получил синекуру в совете директоров украинской энергетической фирмы Burisma Holdings. Ему там приплачивал деньги украинский олигархат за доступ к телу Байдена-старшего, на тот момент вице-президента США. Ну а Хантер спускал шальные украинские заработки на наркотики и проституток.

Но дело не ограничивалось одной лишь Украиной.

Хантер одновременно предлагал свои услуги и румынской мафии, обещая уладить её юридические проблемы в Высоком суде Лондона. Непутёвый сын Байдена имел связи с представителями китайского бизнеса. Он даже пытался выйти на нефтяной рынок Мексики.

В общем, Хантер успел поураганить чуть ли не по всему миру.

Всё это вскрылось в 2020 году, когда утёк в сеть контент с ноутбука Хантера, который он в момент наркотического угара забыл в мастерской в Делавере.

Демократы долгое время называли содержимое ноутбука «русской дезинформацией». Правда, затем в суде вся информация с ноутбука подтвердилась — как скабрезные подробности личной жизни Хантера, так и данные о его коррупционных связях. Ну а 10% со всех заработков сын отдавал своему отцу, которого в переписке именовали «большим парнем». Так Байдену удавалось торговать влиянием, напрямую в этом не участвуя.

Хантер сейчас сидит на детоксе, восстанавливаясь после наркотической зависимости, и активно рисует картины, которые уходят с молотка за суммы до полумиллиона долларов. Даже это в итоге вызвало коррупционный скандал, ведь покупали картины лоббисты и иностранные олигархи, пытаясь таким образом заручиться доверием Байденов.

В сумме по всем уголовным делам Хантеру грозило больше 25 лет заключения. Теперь же все обвинения чудесным образом с него снимаются. Причём помилование сформулировано так широко, что устроить новые процессы над Хантером будет практически невозможно.

Правда, он ведь не единственный представитель семейства Байденов, который погряз в коррупционных скандалах.

Есть ещё и Джеймс Байден — младший брат Джо, который тоже успел подзаработать денег на международной арене. Он уже специализировался на Ближнем Востоке, занимался осваиванием бюджетов на строительстве инфраструктуры в Ираке и активно навязывал свои услуги шейхам из стран Персидского залива. Его тоже было бы не лишним заранее помиловать.

Очевидно, что помилование Хантера становится первым, но далеко не последним, которые выпишет Байден-старший в последние полтора месяца на посту президента. Нужно защищать всех своих близких и соучастников от будущих судебных войн, которые могут разразиться в 2025 году.

Остаётся открытым вопрос, решится ли Байден в итоге помиловать самого себя. Формально по конституции США такое право у него теоретически имеется, хотя подобных прецедентов в американской истории ещё не было.

Ведь, когда читаешь текст указа о помиловании Хантера, перед глазами невольно появляется фигура его отца. Как будто Байден-старший между строк пытается сам себя помиловать за всё, что он натворил на Украине с 2014 по 2024 год. Начинал он с обычной коррупции и лоббирования интересов украинских олигархов, а закончил полномасштабной войной с гибелью сотен тысяч украинских граждан и разрушением целой страны.

Сразу после выборов в США и уверенной победы Дональда Трампа казалось, что демократы готовы пойти с ним на какие-то договорённости. Трамп даже встретился с Байденом в Белом доме и, полушутя, согласился рассмотреть вопрос о собственном помиловании Хантера. Но события последних двух недель показывают, что никаких договоренностей о между Трампом и уходящей командой в Белом доме точно не сложилось.

Демократы пустились во все тяжкие, устраивая один международный кризис за другим с единственной целью — сорвать транзит власти в Вашингтоне и оставить Трампу как можно больше проблем. В общем, команда Байдена отказалась от всех приличий и традиций — как в вопросе передачи полномочий следующей администрации, так и в судебных делах. И похоже, что они не ожидают от Трампа ничего хорошего в свой адрес.

Не является совпадением и то, что помилование было выписано сразу после объявления Трампом кандидатуры следующего директора ФБР.

Им может стать Кэш Патель, лояльный лично Трампу аппаратчик. Он хочет устроить массовые чистки в бюро, даже закрыть штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне и создать там музей «глубинного государства». Ну и расследовать коррупцию демократов, чем Патель уже и занимался.

Многие демократы сейчас сокрушаются из-за решения Байдена о помиловании. Но наверняка они даже сильнее раскаиваются в том, что спровоцировали судебную войну с Трампом, которого пытались вывести из игры многочисленными процессами. Трампу в итоге удалось одержать победу, и теперь он готов мстить демократам за все свои юридические тяготы.

Тем более что всех однопартийцев Байден точно не помилует, поэтому они теперь и паникуют, ожидая от Трампа красочной вендетты.