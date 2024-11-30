На днях жители поселка и трех деревень Тихвинского района Ленинградской области временно остались без света. Как позже выяснилось, «тёмную» местному населению организовали бобры: мохнатые строители повалили несколько деревьев, которые при падении повредили линию электропередачи.

Global Look Press/IMAGO/Daniel Scharinger

На этом активность бобров не закончилась. «Выехав на устранение [неполадок], энергетики столкнулись с препятствием — свежей плотиной, строительство которой привело к серьезному затоплению участка леса, мешало проезду и проведению работ», — заявляли «Россети Ленэнерго».

Чтобы отремонтировать поврежденную линию, специалистам пришлось использовать экскаватор. Но все закончилось хорошо: электроснабжение было восстановлено, а грызуны не пострадали. Впрочем, четвероногие лесорубы наверняка попытаются восстановить свои сооружения — к большому недовольству жителей района.

При разрушении бобровой плотины у животных срабатывает инстинкт, и все хвостатое население водоема начинает активно чинить постройку. Что поделать, без запруд им просто не обойтись, такой уж образ жизни у этих зверей.

«Прекрасные животные»

Сооружения из стволов деревьев, веток и хвороста, укрепленные глиной и илом, нужны этим «инженерам», чтобы обезопасить свои жилища от незваных гостей.

Когда уровень воды поднимается настолько, что вход в хатку становится подводным, это огорчает хищников вроде волка и делает существование грызунов относительно спокойным. Еще в заводях образуются заросли растительности для кормежки, а рядом бобры складируют рацион на зимний период — запасы веток и побегов деревьев.

Плоды работы хвостатых способны впечатлить: на реках можно увидеть постройки выше человеческого роста, длиной в десятки, а то и сотни метров, зачастую способные выдержать вес человека. Там, где живет крупная колония грызунов, из-за влияния их плотин на течение рек и ручьев может образоваться так называемый «бобровый ландшафт».

По мнению экологов, строительная деятельность этих млекопитающих является полезной для экосистем: у рыб, жаб и лягушек появляется удобная среда обитания, окрестные деревья получают больше воды, а влажность территории способствует профилактике распространения лесных пожаров.

«Бобры — это прекрасные животные. То есть всё взаимосвязано, и плотины эти нужны, и разливы эти нужны, и запруды эти нужны, и для нереста рыбы, и для всего чего угодно», — рассказывал зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

Бобры не всегда добры

Не так давно в Сети получило вторую жизнь памятное польское видео, известное под неприличным названием, где мужчина видит грызуна и очень эмоционально на него реагирует. Надо сказать, что столь же мощно выражают свои впечатления при виде этих животных (а особенно результатов их активности) еще и многие другие жители разных стран, а также ремонтные рабочие.

Тем, кто живет в селах и деревнях, трудно согласиться с положительным мнением экологов о бобрах при виде обгрызенных фруктовых саженцев и кустарников на своих участках. А подточенные грызунами деревья могут упасть на людей или дома, жалуются жители Нерехты в Костромской области.

Деятельность бобров часто приводит в уныние и тех, в чьи сады и дворы внезапно приходит вода, ведь свои гидротехнические проекты животные не спешат согласовывать с Ростехнадзором. Кстати, из-за отсутствия у бобров бюрократии работают они очень быстро. Когда весной этого года наводнение пришло в Орск, уже через несколько дней грызуны стали обживаться и устраивать запруды на затопленных улицах города.

Иногда их «незаконная застройка» может угрожать даже целым кварталам, как это было недавно в Сызрани, где коммунальщикам пришлось несколько дней разбирать бобровые плотины.

В прошлом году в Искитимском районе Новосибирской области активность хвостатых угрожала единственной дороге, соединяющей село Старососедово с райцентром. Когда же дорожники стали ликвидировать результаты бобриного труда, грызуны не остались в долгу — один из экскаваторов затянуло в грунт из-за большого содержания воды.

Иногда проблема деятельности бобров, которые к тому же любят устраивать норы в дамбах и насыпях, выходит даже на государственный уровень. В сентябре польский премьер-министр Дональд Туск объявил о борьбе с грызунами на фоне наводнения на юге страны. «Иногда нужно выбирать между любовью к зверям и безопасностью городов, деревень, а также стабильностью дамб», — подчеркнул он.

Любоваться лучше издалека

Еще 100 лет назад на европейской территории хвостатые находились под угрозой исчезновения из-за давней привычки человека добывать бобровый мех и струю, служащую ароматическим веществом.

Кроме того, в былые времена были широко распространены блюда из бобрового мяса. Продается оно и сейчас, но рецепт тушеного бобрового хвоста с конфитюром из лука или брусничным соусом сегодня для многих, скорее всего, прозвучит очень непривычно.

Когда к людям пришло осознание тревожности ситуации, охоту запретили, а животных стали разводить и расселять по разным регионам, так что зоозащитникам едва ли приходится всерьез тревожиться за численность грызунов.

Сейчас бобры часто встречаются почти по всей России, даже в мегаполисах. Сами животные не очень любят работать на публику, однако даже в густозаселенной Москве следы их пребывания можно заметить в Серебряном бору, около Строгинского мыса, на Яузе, в Печатниках или в пойме реки Сетунь.

В наши дни люди предпочитают все же бобров не есть, а просто любоваться на них в дикой природе или бобровых питомниках, как в известном воронежском «Бобровом городке».

Однако надо помнить, что, хотя бобры не склонны нападать для человека, не стоит ставить их в безвыходную ситуацию ради красивой фотографии или пытаться погладить. Укусы крепкими и большими резцами могут быть очень глубокими, а их последствия могут проявиться в заражении бешенством или другой опасной инфекции в ране.