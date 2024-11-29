Испанская полиция накрыла шайку, переправлявшую в Андалусию наркотики из Марокко по воздуху. Для этого использовались тяжёлые беспилотники.

ИА Регнум

Примечательно то, что организатором и вдохновителем криминального дела оказался не южноамериканский наркобарон, а «украинский переселенец», обладавший серьезными навыками строительства и управления дронами.

Наркотрафик с БПЛА

Информацией о задержании контрабандистов-наркокурьеров, в общем-то, никого в этих краях не удивишь: их быстрые катера, пересекающие Средиземное море неподалеку от Гибралтарского пролива, испанские правоохранители ловят регулярно и с немалым грузом. Однако случай, о котором рассказали СМИ пиренейского королевства, выделяется из привычного ряда двумя деталями.

Во-первых, из-за способа доставки: по воздуху. Во-вторых, из-за личности организатора наркотрафика. Из текста сообщения становится ясно, что «украинский переселенец», по-видимому, прошёл практику во время боевых действий против российских войск.

Однако в нужный момент он осознал, что более безопасно применять свои навыки сможет в небоевой обстановке. Лучше — за пару-тройку тысяч километров от фронта. Да и доход это может принести куда больший, чем при службе рядовым оператором БПЛА на войне.

Из полицейских сводок известно, что гражданин Украины поселился в районе Кампо-де-Гибралтар. Прибрежная местность там скалистая, изобилует небольшими пещерками, где удобно делать схроны. С вершин скал хорошо просматриваются все подъезды к берегу — любой подозрительный автомобиль легко заметить сразу.

Упомянутому ветерану бывшие сослуживцы перебросили с территории Украины беспилотные аппараты в разобранном виде. Дроны были изготовлены из дерева и пробки — для меньшей заметности объектов на радарах. Летательные аппараты имели специальный отсек с люком в днище, из которого сбрасывались наркотики, когда БПЛА пролетали над определенными местами.

Обычно выбиралась местность с крутыми склонами и малой доступностью для туристов — вероятность того, что «посылку» найдёт случайный человек, практически равнялась нулю.

По оценкам местного начальника бригады судебной полиции Давида Санчеса Бласкеса, банде удалось совершить более 100 рейсов через Гибралтарский пролив. На беспилотники загружали партии наркотиков весом от 10 до 20 килограммов. В целом, по оценкам силовиков, преступникам удалось переправить через море до 1000 кг гашиша.

В результате операции «Циклон» правоохранителями были задержаны десять человек, из которых семеро были заключены в тюрьму как предполагаемые виновные в торговле запрещёнными веществами и членстве в преступных организациях.

Кроме того, в ходе обысков, проведённых в шести жилых строениях, расположенных в районе Кампо-де-Гибралтар и на побережье Коста-дель-Соль, было изъято 30 килограммов гашиша.

В ходе расследования были конфискованы три БПЛА (два готовых к эксплуатации и один — на этапе сборки), а также устройства дистанционного управления аппаратами, инструменты для ремонта и значительные суммы наличных денег, которые тоже «могли быть ввезены в Испанию незаконным воздушным путём».

Полицейские отмечают, что иностранным наркоторговцам удалось наладить контакт с местными баронами и «получить участок», на котором они могли работать. За определённый откат, разумеется.

Актрисы постельного жанра

В Испании, еще недавно принимавшей украинских беженцев с распростёртыми объятиями, начинает ощущаться усталость от криминальной деятельности «гостей».

Несколько месяцев назад местные газеты с недовольством писали о задержании пяти украинцев в Эль-Эхидо (провинция Альмерия), занимавшихся сексуальной эксплуатацией соотечественниц, находившихся от них в зависимости.

Следователям удалось установить, что дело было поставлено на широкую ногу. Преступная сеть пользовалась услугами интернет-агентств, специализирующихся на приглашении женщин в различные клубы Испании на работу в качестве танцовщиц и актрис, а на самом деле — для занятия проституцией.

Большую часть жертв организации в Эль-Эхидо составили молодые украинки, которые получили от работодателей указание обратиться к властям с запросом на предоставление временной защиты как лицам, бегущим от войны на Украине. Таким соискателям ВНЖ в Испании и разрешение на работу предоставляется автоматически.

Чтобы добиться большей социальной изоляции женщин, осуществлять контроль над ними и эксплуатировать по максимуму, преступная сеть разместила их в трёх домах, предоставленных человеком, который руководил ночным клубом, приглашавшим женщин на «работу».

В ходе полицейской операции в Эль-Эхидо было проведено пять обысков, изъяты два автомобиля, 2495 евро наличными, несколько телефонных терминалов и различная документация.

Пятерым задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с членством в преступной организации, организацией проституции и нарушением прав иностранных граждан. Какие обвинения были предъявлены гражданкам Украины, не сообщается.

«Феррари» и «Мазерати» по бросовой цене

Украинские девушки оказались замешаны и в другой недавней криминальной истории.

В июне текущего года национальная полиция Испании объявила о задержании банды автомобильных воров, которой руководили обосновавшиеся в Аликанте и Марбелье две супружеские русско-украинские пары, прибывшие с Украины.

«Ради доходов, которые им сулил преступный бизнес, они даже забыли о вражде, которая существует между русскими и украинцами», — отметило тогда издание ElConfidencial.

Промышляли преступники угоном дорогих практически новых автомобилей в Испании, Франции, Бельгии, Швейцарии и последующей перепродажей их за границу — чаще всего в Польшу и на Украину.

Схема была довольно простой: хорошо одетая женщина приходила в контору по прокату машин, оформляла аренду «Феррари», «Мазератти», «Порше», «Ягуара», «Рендж-Ровера» или чего-нибудь ещё подобного класса. Разрешение на пересечение испанских границ не запрашивалось, чтобы сэкономить на взносе.

В качестве «мулов», то есть перегонщиков, использовали женщин и пожилых мужчин с украинским гражданством. Улыбающейся красотке проще проехать через кордон, очаровав официалов, вознамерившихся задавать ненужные вопросы. Усталого пенсионера тоже не будут допекать разговорами. В принципе, на границах между странами внутри ЕС силовики к легковым автомобилям не цепляются, но стопроцентно исключать такое нельзя.

Имели украинцы-мулы и ещё одно преимущество — основная масса заказов на суперкары приходила с их родины. Соответственно, для въезда туда им не требовалась виза.

Всего с 2022 года, пока полиция Испании распутывала мошенническую схему, преступники сумели «наварить» на торговле угнанными авто около €4 млн, считают правоохранители. В последние месяцы «работы» банда стала получать заказы от арабских богачей и из некоторых стран Азии.

В преступную организацию, по данным силовых структур, входили также автослесари, которые перебивали номера двигателей. Эти члены банды работали не только в Испании, но и странах Восточной Европы, откуда поступали заказы. Были и компьютерщики, отключавшие сигналы GPS, чтобы невозможно было через спутник определить местонахождение машины, и сбытовики — всего 53 человека.

По свидетельству одного из полицейских экспертов, украденное в районе Марбельи авто уже через 48 часов оказывалось оформленным на нового покупателя по подложным документам где-нибудь в Польше.

«Мошенники сбывали машины стоимостью €120 000 за 30–40 тысяч евро. Если же угнанные автомобили разбирали и продавали по запчастям, куш составлял ещё больше», — добавил специалист.

К операции по задержанию участников этой воровской схемы подключились также агенты Интерпола. Было проведено 70 обысков в Испании, Германии, Франции, Польше и на Украине, в ходе которых изъято 13 автомобилей (11 из них ворованные), фальшивые документы, более 150 тысяч евро наличными и огнестрельное оружие, в том числе автоматическая штурмовая винтовка, патроны к ней и три боевые гранаты.

Расследование деятельности банды пока не завершено — Интерпол надеется выйти на азиатских заказчиков.