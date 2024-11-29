В последние дни внимание ближневосточной общественности вновь оказалось приковано к персоне саудовского диссидента Саада аль-Факиха, лидера«Движения за исламские реформы в Аравии». Обосновавшийся в Лондоне давний противник дома Саудов, последние несколько лет вещавший на достаточно ограниченную аудиторию, внезапно получил резкий приток слушателей, а его воззвания стали распространяться далеко за пределы саудовского сегмента Интернета.

ИА Регнум

Однако за внезапным «народным признанием» угадывается участие других заинтересованных игроков — свой след, в частности, оставила Великобритания, пытающаяся использовать медийную активность диссидента в своих целях. И часть из них выходят за рамки простой критики саудовской короны.

Диссидент со стажем

Чтобы объяснить отечественной аудитории роль Аль-Факиха в саудовской политической жизни, будет уместно сравнить его деятельность с включенным в России в список террористов и экстремистов Навальным*. Разумеется, с поправкой на ближневосточные реалии.

Противостояние аль-Факиха и правящей династии насчитывает несколько десятилетий. Диссидент, причисляющий себя к религиозным авторитетам, стабильно критикует социально-политический и духовный курс Эр-Рияда, требуя его пересмотра «в лучшую сторону».

При этом нынешнюю «культурную оттепель» в Саудовской Аравии (включая снятие запрета на празднование Хеллоуина) аль-Факих, напротив, считает «торжеством безбожников» и признаком утраты саудитами своей идентичности.

Примечательно, что антипатии аль-Факиха по отношению к саудовским властям не завязаны на конкретные личности. «Торжество народа» он видит в полном демонтаже нынешнего режима с последующим переходом к республиканской форме правления.

При этом, по мнению аль-Факиха, Саудовская Аравия «сильно припозднилась» с трансформацией, что повлекло за собой «непоправимые последствия» для Ближнего Востока: на совести Дома Саудов военные перевороты в Египте, Ливии, Судане и ряде других стран.

Поддержка «друзей»

Несмотря на то, что в начале 1990-х годов аль-Факих мог задавать тренды общественного мнения в Королевстве и пользовался поддержкой многих религиозных авторитетов, включая приближенных ко двору шейхов Ибн База и Аль-Усеймина и видного исламского ученого Салмана Аль-Уду, к 2024 году он растерял большую часть политического веса.

Прежние могущественные покровители либо скончались, либо попали в опалу после разгрома саудовскими властями «оппозиции улемов» в 2018 году. При этом, даже потеряв влиятельных друзей, аль-Факих не прекратил выпады в адрес саудовских властей — хотя и стал действовать более осторожно.

С началом операции Израиля в секторе Газа информационная активность диссидента на какое-то время пошла на спад — он почти не комментировал участия саудитов в урегулировании конфликта. Однако в последние недели ситуация радикально поменялась.

Аль-Факих внезапно обрушился с критикой на Эр-Рияд, обвинив правящую династию в предательстве Палестины и «потакании» Израилю (с намеком на скорую саудо-израильскую «сделку»). Диссидент также призвал население Королевства «добиваться правды».

Новые выпады аль-Факиха могли бы потеряться на фоне других его аналогичных выступлений, если бы не одно «но»: охваты публикации в разы превышали размер стандартной аудитории оппозиционера.

Кроме того, в распространение последних воззваний оказались в большом количестве вовлечены аккаунты, которые ранее засветились в качестве «информационной массовки» лейбористов на парламентских выборах в Великобритании.

Это косвенно указывает на то, что к укреплению позиций аль-Факиха «невзначай» приложил руку Лондон.

Чужими руками

Зачем же британцам могло понадобиться вмешиваться в дела Саудовской Аравии, тем более что диалог Лондона и Эр-Рияда находится на подъеме? С 2018 года между странами действуют соглашения о стратегическом партнерстве и экономическом сотрудничестве; углубляется кооперация по линии спецслужб; британский бизнес, включая аффилированные с государством компании, активно осваивает рынок Королевства.

Причина, вероятнее всего, лежит за рамками двусторонних отношений и связана со стратегическими интересами Лондона на Ближнем Востоке.

Великобритания получает солидные дивиденды от отсутствия дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией: в последние несколько лет британские фирмы стабильно выступали «прокладкой» в торговле Тель-Авива и Эр-Рияда.

И саудо-израильская «сделка», вновь ставшая возможной после победы на выборах Дональда Трампа, грозит Лондону скорым закатом эпохи торгового посредничества.

Кроме того, официальный Лондон, поставивший на демократов, ждет некоторого охлаждения отношений с Вашингтоном после победы республиканцев. Виной тому попытка британских лейбористов тайком высадить «партийный десант» на прошедших президентских выборах в США.

По данным, обнародованным штабом республиканцев в октябре, Лондон направил около 100 действующих и бывших работников Лейбористской партии для «работы в поле» и участия в избирательной кампании Камалы Харрис.

Британское правительство настаивало на том, что активисты партии добровольно работают в США на личной основе и что их помощь не отражает позицию официального Лондона, однако Трамп, судя по всему, затаил на британских коллег обиду.

С учетом того, что Трамп известен склонностью проецировать межличностные отношения на политические решения, на Даунинг-стрит ожидают попыток Вашингтона искусственно ограничить интенсивность контактов аравийских союзников с Лондоном.

И в этом контексте операция по возвеличиванию аль-Факиха с попыткой собрать вокруг него всех недовольных политикой Эр-Рияда раскрывается еще и как «превентивный удар» по Трампу — с целью показать, что британские власти обладают ресурсами (и, что важнее, возможностями) влиять на политическую стабильность союзников США и отвечать на политические обиды соразмерно.

При этом в Лондоне вряд ли рассматривают аль-Факиха как потенциального «вождя революции» в Саудовской Аравии. Скорее, наоборот — его пиар ведется аккуратно, ограничен исключительно соцсетями и не затрагивает ни одно крупное британское СМИ.

Кроме того, из всех саудовских диссидентов британцами была выбрана наиболее безопасная кандидатура, чтобы ненароком не спровоцировать политический кризис в Королевстве и не испортить отношения с Домом Саудов.