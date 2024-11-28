В заключительные недели президентства Джо Байдена в Вашингтоне усиливается разброд и шатание. Многие из его аппаратчиков отчаянно пытаются прикрыть свои прошлые делишки и при этом одновременно подыскивают себе тёплые места в частном секторе. Причём никто не готов брать на себя ответственность за последние принимаемые решения, пусть они и будут иметь далеко идущие последствия для всего мира.

Иван Шилов ИА REGNUM

Самым ярким примером становится ракетная эскалация, устроенная спустя две недели после выборов в США.

Хотя и очевидно, что решение о предоставлении дополнительных ракет Украине принято, никто из высокопоставленных лиц в Белом доме это не комментирует. Госсекретарь Энтони Блинкен и советник по нацбезопасности Джейк Салливан как воды в рот набрали. Старается лишний раз не отсвечивать и генералитет в Пентагоне.

В общем, видно, насколько «популярной» была эта авантюра.

Ситуация же абсолютно парадоксальная — судьбоносное решение об эскалации и провоцировании третьей мировой войны принимается анонимными бюрократами, каждый из которых пытается избежать какой-либо ответственности. У самого Байдена вновь и очень вовремя проявляются последствия старческой деменции, так что с него как бы взятки гладки.

Камала Харрис вместе с мужем спешно уехала из Вашингтона в отпуск на Гавайи. Формально она имеет на это право — всё же у Харрис были изнурительные четыре месяца президентской кампании. Но это и очевидный намёк всё большему числу американцев, требующих отстранить Байдена от власти на основе 25-й поправки к конституции США. Раз он явно недееспособен и напоследок ещё и угрожает устроить ядерный конфликт.

Но для реального переворота против действующего президента нужно заручиться поддержкой большинства членов его кабинета вместе с Харрис. Она же делать что-либо и брать на себя ответственность тоже жутко боится. Поэтому вовремя и улетела куда подальше из американской столицы, пустив всё на самотёк. Пока члены совета по нацбезопасности Белого дома вкупе с аппаратчиками Госдепартамента за спиной у Байдена пытаются поджечь ситуацию на Украине и оставить Дональду Трампу в наследство как можно больше проблем.

Смену настроений в Вашингтоне хорошо иллюстрирует и суматоха вокруг украинских траншей.

Команда Байдена спешно прожигает оставшиеся суммы из тех, что были согласованы в апреле этого года. Одновременно они пытаются непублично прощупать почву в Конгрессе, стараясь понять, готовы ли там выделить ещё денег. Открыто запрашивать новые транши Белый дом боится, понимая, что это вызовет резко негативную реакцию многих законодателей.

Никакого желания выделять дополнительные бюджеты на украинский проект семейства Байденов у Конгресса нет.

Республиканцы уже настраиваются реализовывать приоритеты приходящей команды Трампа, а она нацелена на сокращение избыточных госрасходов. Ведь нужно как-то разрешать жуткий бюджетный кризис в Вашингтоне, когда дефицит приближается к 2 триллионам долларов. Госдолг растёт семимильными шагами — недавно он пробил отметку в 36 триллионов. А на его обслуживание уже уходит сразу четверть всего госбюджета США.

Внешние транши станут одним из первых направлений, которые отправятся под нож с приходом к власти Трампа. К тому же они давно стали непопулярными — последние опросы показывают, что большинство американцев выступают за сокращение военной поддержки как Украины, так и Израиля. Кроме того, в американском обществе воцарился пессимизм по поводу будущего Украины — основная часть населения США ожидает победы России.

Но такой сценарий совсем не устраивает лоббистские структуры и всевозможные фонды, которые дружно осваивали десятки миллиардов долларов на украинском направлении. Вот они и пытаются напоследок устроить неконтролируемую эскалацию, лишь бы уменьшить Трампу пространство для манёвра. Правда, они сильно рискуют попасть под будущие антикоррупционные чистки, которые грозят Вашингтону.

Возле зданий федеральных министерств уже заприметили грузовики-шредеры, предназначенные для быстрого уничтожения документов. В Минюсте США и Пентагоне спешно избавляются от улик до инаугурации Трампа. Настрой у вашингтонского истеблишмента как в условиях настоящего военного поражения — будто бы дело происходит где-то в Берлине в феврале 1945 года.

В планах Трампа — устроить массовые чистки бюрократии, уволив десятки тысяч аппаратчиков из гражданских министерств, спецслужб и Пентагона. Но дело может не ограничиться одними отставками. Уже идут разговоры и о проведении военного трибунала над генералами, которые устроили хаотичное бегство из Афганистана в 2021 году.

В конечном счёте могут взяться и за украинское направление, тем более что там имеется огромное количество коррупционных схем и «решал», связанных с Демпартией. Поэтому у офицеров и генералов, исполняющих последние указы Байдена о ракетной эскалации, есть немалый шанс затем поплатиться. Это может оказать на них отрезвляющий эффект, как и ответ России в виде ударов «Орешником».

В целом очевидно, что давно деградирующая система принятия решений в Вашингтоне просто не готова к форс-мажорным ситуациям вроде нынешней. Вот она сходу и пошла наперекосяк.

При этом логика создания проблем новой администрации проявляется у команды Байдена буквально на всех фронтах, просто украинский стал самым очевидным.

Но то же самое происходит и на Ближнем Востоке, где демократы пытаются до прихода Трампа состряпать на коленке некое соглашение о перемирии в Ливане. Оно рискует оказаться шатким и быстро сорваться, ответственность за что можно будет возложить уже на Трампа.

Одновременно Белый дом спешно заключает соглашение об обмене военными разведданными с Филиппинами, что обострит ситуацию в Южно-Китайском море и усилит противостояние с Поднебесной.

Ну и вишенка на торте — начало судебной войны против богатейшего бизнесмена Индии Гаутама Адани, владельца крупного инфраструктурного гиганта Adani Group. Это становится мощным ударом по отношениям США и Индии, с последствиями которого тоже придётся разбираться Трампу.

Фактически уходящая команда Байдена действует в логике «после нас хоть потоп». Или, если быть точным, выжженная земля и хаос на всех направлениях. Такого безответственного транзита власти в современной американской истории ещё не было. А за внешнеполитическим хаосом скрывается и очевидная цель демократов так связать Трампа по рукам и ногам сиюминутными проблемами, что он просто не сможет и не успеет провести все свои заявленные реформы в США.

Впрочем, это открывает для Трампа и окно возможностей.

Ведь он может воспользоваться угрозой третьей мировой войны для того, чтобы в чрезвычайном порядке устроить перетряску дисфункциональной политической системы в Вашингтоне. А также устроить переворот во внешней политике США, которая явно зашла в тупик на всех направлениях. То есть уже всерьёз начать договариваться и с Россией по украинскому вопросу, и с другими странами — оппонентами Америки вопреки мнению ястребов.

Воспользуется же Трамп такой возможностью или нет — ответ можно будет узнать лишь в 2025 году.