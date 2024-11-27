26 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что его кабинет безопасности одобрил прекращение огня между Израилем и движением «Хезболла».

ИА Регнум

Глава кабинета не стал вдаваться в подробности условий перемирия или даты его вступления в силу. По его словам, продолжительность прекращения огня будет зависеть от того, как будут развиваться события в Ливане. «Мы будем обеспечивать соблюдение соглашения и жестко реагировать на любые нарушения. Мы будем продолжать действовать сообща до победы», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что «Хезболла» уже «не та», что была до войны: «Мы отбросили их на десятилетия назад». Он также пообещал сосредоточиться на противостоянии с Ираном и на продолжении войны с ХАМАС.

Очевидно, что это решение непросто далось главе израильского кабинета, который находился под внешним давлением. Именно администрации президента США Джо Байдена наконец удалось убедить Нетаньяху согласиться на перемирие.

Хотя и сделать это было намного проще, чем в Газе. В Израиле многие понимали, что война в Ливане заходит в тупик, и новых больших успехов, скорее всего, не предвидится, поэтому именно сейчас — тот самый шанс поставить точку, пускай и не совсем победную. Как минимум повод заявить об успехе есть.

Однако надо отметить, что и противников этого решения в Израиле изначально было точно не меньше, чем сторонников. Многие при этом говорят не об успехе, а о «сдаче игры» и даже «капитуляции»

Но Израиль, по-видимому, был вынужден сесть за стол переговоров после предупреждений Вашингтона о том, что его неспособность договориться побудит Соединенные Штаты отказаться от права вето на резолюцию Совета Безопасности ООН. Этот документ мог бы содержать требования о необходимости прекращения огня на гораздо менее выгодных условиях и с международно-правовыми последствиями для Тель-Авива в случае его отказа соблюдать положения резолюции.

Ужесточение позиции США было вызвано опасениями региональной эскалации, которая угрожала вовлечь в конфликт Иран, главного союзника «Хезболлы». Поэтому Белый дом в последнее время предпринимал усилия для того, чтобы убедить правительство Нетаньяху принять условия сделки. К американцам присоединилась и Франция, а президент Эммануэль Макрон активизировал контакты с ливанскими политическими силами, на которые Париж сохранил влияние.

«Сегодняшнее соглашение положит конец боевым действиям в Ливане и обезопасит Израиль от угрозы со стороны «Хезболлы» и других террористических организаций, действующих с территории Ливана. Это соглашение создаст условия для восстановления прочного спокойствия и позволит жителям обеих стран безопасно вернуться в свои дома по обе стороны «голубой линии», — говорится в совместном американо-французском заявлении по поводу заключения сделки.

Париж и Вашингтон также заявили, что будут работать с Израилем и Ливаном, чтобы обеспечить полную реализацию и соблюдение договоренностей, а также «будут возглавлять и поддерживать международные усилия по наращиванию потенциала ливанских вооруженных сил» и «экономическое развитие по всему Ливану для продвижения стабильности и процветания».

В свою очередь Иран также дал понять, что готов заключить перемирие и будет подталкивать к этому «Хезболлу». В ответ на приемлемые условия прекращения огня Тегеран, вероятно, решил отложить или даже отказаться от удара возмездия по Израилю.

Также Тегеран не противился тому, чтобы «развести фронты» Ливана и Газы ради сделки, которая позволит не только начать на позитивной ноте взаимодействие с новой американской администрацией Дональда Трампа, но и способна снизить риски потери влияния «Хезболлы» в Ливане, что сохранит не только ее военный потенциал, но и будущее на ливанской политической сцене.

«Партия Бога», ее ливанские партнеры, как и соперники, поддержали прекращение боевых действий и, по сути, подталкивали движение к принятию соглашения. Не обходилось «без шантажа и угроз». Решение это далось «Хезболле» не менее тяжело, чем Израилю. Наконец, заместитель спикера парламента Ливана Элиас Бу Сааб заявил, что прекращение огня было одобрено в Бейруте после того, как «Хезболла» уполномочила своего союзника из шиитской партии «Амаль» и спикера парламента Набиха Берри для ведения переговоров.

Тем не менее со стороны «Хезболлы» уже прозвучали оговорки, которые дают возможность движению выйти из перемирия. Там заявили, что не видели текста финального варианта соглашения о прекращении огня с Израилем.

«Ознакомившись с соглашением, подписанным вражеским (израильским. — Прим. ред.) правительством, мы посмотрим, есть ли соответствие между тем, что мы заявили, и тем, о чём договорились ливанские официальные лица», — сообщили в движении.

Предварительно одобренное соглашение соответствует положениям резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая положила конец 36-дневной войне Израиля и «Хезболлы» в 2006 году, но так и не была полностью реализована. Собственно, отсутствие в этой резолюции новых вводных и сохранение прежнего наименования без добавления к ее цифрам каких-либо знаков «плюс» и позволяет «Хезболле» сохранить лицо.

Теперь ожидается, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью выведет свои войска из южного Ливана. «Хезболла» также должна отвести свои подразделения и тяжелые вооружения к северу от реки Литани, примерно в 25 км от границы.

В течение 60-дневного переходного периода ливанская армия будет развернута в приграничной зоне вместе с миротворческими силами ООН. Все пограничные споры о прохождении «голубой линии», выполняющей роль границы, будут обсуждаться через 60 дней и после отвода войск Израиля и «Хезболлы».

Ход реализации договоренностей будет контролироваться механизмом надзора под руководством США, которые будут выступать в качестве арбитра в случае нарушений. Хотя положение о гарантах соглашения формально не является частью сделки, но, как сообщается, оно должно обеспечить свободу действий Израиля, если станет известно, что «Хезболла» сохраняет свои силы к югу от Литани или вновь их введет туда.

Пиррова победа

Конечно, подобный исход может быть объявлен успехом Израиля. Но многим очевидно, что это не победа, а лишь временная передышка, которую использует как «Хезболла», так и ЦАХАЛ. Последнее тоже крайне важно. Армия обороны Израиля крайне вымотана, и это прямо называется одной из тех гирь на весах, которые склонили Нетаньяху к перемирию.

«Израиль будет рад возможности дать отдохнуть своим уставшим сухопутным войскам и резервистам, а также отремонтировать технику, пополнить боеприпасы и инвентарь. Он также рад, что США, его главный союзник, будут напрямую вовлечены в посредничество в случае нарушений [соглашения]», — пишет The Guardian.

Успехом Израиля также можно считать отказ «Хезболлы» от требования, согласно которому прекращение огня в Ливане должно быть синхронизировано с приостановкой боевых действий в секторе Газа и зависимо от нее. Вместе с тем такую возможность сбрасывать со счетов нельзя. Даже в случае установления перемирия в Ливане отсутствие подвижек в Газе по прекращению огня может привести к срыву договорённостей.

Есть большие сомнения в том, что Израиль действительно заинтересован добиться мира в Палестине. По сути, сейчас в стране открыто обсуждается новый сионистский проект создания еврейских поселений и постоянной оккупации анклава.

Хотя это не является официальной позицией руководства Израиля, высокопоставленные представители министерства обороны недавно заявили газете Haaretz, что правительство намерено аннексировать значительную часть территории Газы, а не вести переговоры о прекращении войны.

С другой стороны, несмотря на очевидный успех по «разъединению» фронтов Газы и Ливана, прежде чем сделка была принята, она вызывала ярость со стороны наиболее радикального крыла коалиции Нетаньяху.

Так, министр национальной безопасности, представляющий крайне правых, Итамар Бен Гвир в понедельник назвал сделку «исторической ошибкой», которая не достигла главной цели войны — возвращения перемещенных израильтян в их дома на севере. Бен Гвир также был тем «волнорезом», о который разбивались все попытки достичь соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Но в этот раз его усилия не привели к результату.

Сообщениями о том, что правительство Нетаньяху намерено одобрить сделку, были возмущены также и мэры самых северных общин Израиля. А один из них назвал ее «соглашением о капитуляции» и «позором исторического масштаба».

Выступил против сделки и лидер партии «Национальное единство» Бени Ганц, заявив, что «текущий отвод войск и созданная динамика создают сложности нам и облегчат реорганизацию «Хезболлы».

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет также заявил, что соглашение, «как сообщалось, не устраняет ни одну из трех угроз, с которыми сталкиваются жители севера», имея в виду возможную инфильтрацию ДРГ «Хезболлы», прямые удары ПТУР и средствами ближнего поражения, а также ракетные обстрелы на большую глубину.

По его словам, это возможно потому, что договоренности не включают создание буферной зоны, где «Хезболле» и ливанскому правительству запрещено восстанавливать дома и постройки, которые могут быть использованы как укрытия для ракетных атак или точки незаметного сосредоточения диверсионных групп.

Таким образом, в Израиле опасаются, что «Хезболла» использует время, которое отведено для прекращения огня, для перегруппировки и восстановления сил. Ожидать же, что «Партия Бога» добровольно разоружится, как-то предусматривала резолюция 1701, не приходится, поэтому она будет продолжать оставаться экзистенциальной угрозой для Израиля.

«Хезболла» сохранила свой военный потенциал, потеряв с 8 октября 2023 года 1660 бойцов, включая погибших в Сирии, что в целом не так критично для движения. А резонансный рейд 91-й дивизии ЦАХАЛ на реку Литани в канун одобрения сделки следует рассматривать как некое значимое событие лишь с большой оговоркой.

Израильские силы достигли реки там, где она подходит наиболее близко к «голубой линии» в районе Голанских высот. Расстояние от границы до реки на этом участке составляет всего 3 км, а не 20-25, как в среднем по ее течению на юге.

То есть в военном плане успехи Израиля в нынешней войне — наименее ощутимые по сравнению с прошлыми масштабными столкновениями, несмотря на убийство высшего руководства «Хезболлы».

В первой ливанской войне 1982 года израильтяне смогли дойти до Бейрута. Во второй — выйти на реку Литани на расстоянии 25 км от границы. В третьей же им удалось углубиться лишь на 3 км, да и то только на одном небольшом участке со стороны Голанских высот.

«Хезболла» и Иран не готовы признать поражение

Очевидно, что «Партия Бога» могла и дальше сдерживать попытки ЦАХАЛ продвинуться в Ливан, однако варварские бомбардировки израильскими ВВС городов Ливана, в которых каждый день гибли мирные жители, увеличили давление на «Хезболлу» со стороны населения и политических сил страны.

Так, в Ливане были разрушены около 100 000 жилых помещений, 37 городов и деревень были превращены в руины, погибли более 3 тысяч гражданских лиц, 1,2 млн ливанцев стали беженцами и временно перемещенными лицами.

Естественно, не только политические оппоненты «Хезболлы», но и партнеры не желали, чтобы и Ливан превратился в мертвые руины, как Газа, где больше всех пострадали женщины и дети, а каждый день сотни жителей оказывались погребёнными под обломками своих домов, ставших братскими могилами.

ЦАХАЛ использовала эту стратегию, взяв, по сути, всё население Ливана в заложники. Достаточно было «подозрения», что в каком-либо многоэтажном доме укрывается функционер «Хезболлы», чтобы уничтожить не только этот дом со всеми его жителями, но и целый квартал со всем населением.

При этом Израиль не делил членов «Партии Бога» на гражданских и военных, убивал изо дня в день ливанцев в расчете на то, что «Хезболла» будет вынуждена рано или поздно согласиться с израильскими требованиями, переданными с помощью США.

Перед «Хезболлой» сейчас стоит сложный выбор, так как полное выполнение этих требований может лишить ее будущего. Однако важным для нее положительным исходом нынешней фазы конфликта является то, что она смогла отбиться от значительного более мощного противника, обладающего самым современным оружием.

Кроме того, движение продемонстрировало особую устойчивость. Потеря фактически всего руководства не привела к его коллапсу и потере боевых возможностей. «Партия Бога» в полной мере сохранила свой ракетный потенциал и до последнего продолжала наносить удары по Израилю, включая Тель-Авив.

«Первый результат этого соглашения заключается в том, что сопротивление сохраняется и что его возможности, как показали последние месяцы, не связаны с его положением к югу или северу от реки [Литани]», — сообщило ливанское издание Al-Akhbar.

То есть речь идет о том, что для «Хезболлы» не будет проблемой вернуться на юг и атаковать Израиль, если ситуация изменится. Собственно, израильтяне и опасаются того, что сохранившийся в руках «Партии Бога» меч лишь опущен и вновь может быть обрушен на северные районы страны.

Главными же проблемами «Хезболлы» и Ирана в нынешних условиях теперь стали помощь ХАМАС и необходимость восстановления авторитета «Партии Бога» в Ливане. «Хезболла» втянула Ливан в свою войну под лозунгами поддержки Газы, принесла в страну гибель и разрушения, но не достигла цели: перемирие заключено только в Ливане, а ХАМАС и Палестина остаются под ударами. И стоило ли из-за этого начинать кампанию?

При этом с военной точки зрения она была в любом случае оправдана. То, что ХАМАС смог сохраниться и до сих пор продолжает сопротивление — большая заслуга «Хезболлы». Она не дала Израилю бросить на Газу все свои силы, оттянув наиболее боеспособные части на север. Но для многих ливанцев это — слабое утешение, тем более что и будущее Газы по-прежнему неопределенно.

Поэтому есть большие риски того, что нынешнее перемирие будет лишь маленькой передышкой в большой войне. Новая администрация Трампа, конечно, хотела бы, чтобы на этом всё и завершилось. Того же желает и Иран, готовый возобновить диалог с республиканцами.

Но есть много факторов, которые могут похоронить эти намерения. И главный из них — это Нетаньяху и его настрой додавить Газу любой ценой, не считаясь с потерями среди мирного населения.