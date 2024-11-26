25 ноября, менее чем за три месяца до досрочных парламентских выборов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Олафа Шольца в качестве кандидата на пост федерального канцлера. Исполнительный комитет и федеральный исполнительный совет единогласно одобрили соответствующее предложение председателей — Саскии Эскен и Ларса Клингбайля. Что примечательно, сделано это было открытым, а не тайным голосованием.

Иван Шилов ИА REGNUM

Лидеры СДПГ, собравшиеся в Доме Вилли Брандта, попытались развеять все сомнения в правильности своего выбора. В логове немецких социал-демократов расцвело множество улыбок и аплодисментов в знак солидарности. Даже со стороны тех, кто еще вчера чуть ли не в открытую кричал в адрес Шольца с трибуны в медиа: «Ату его!», призывая канцлера снять свою «токсичную» кандидатуру и уступить дорогу более перспективным кандидатам.

Не менее приятно было смотреть и на Шольца вместе с его заклятым другом и альтернативным кандидатом на пост канцлера, министром обороны Борисом Писториусом. Оба политика предстали перед товарищами по партии и журналистами в демонстративной гармонии, словно Кастор и Полидевк или даже, скорее, как Энгельс и Маркс.

Они улыбались фотографам, жали руки и всячески показывали, что большей дружбы и братской любви между двумя однопартийцами по СДПГ никогда не было и просто быть не может. Соперники? О чем вы, граждане? Тут видно произошло какое-то недоразумение.

«Настоящая история заключается в том, что мы были друзьями очень, очень долгое время. Я пригласил Бориса в правительство благодаря его опыту и нашей дружбе. Теперь мы вместе хотим провести эту избирательную кампанию и победить», — говорит Шольц, а руководство партии неистово аплодирует словам своего вожака. Впрочем, как и сам Писториус.

«Большое спасибо за решение, принятое сегодня руководством партии, — продолжает Шольц. — Это очень четкое, очень согласованное голосование».

«Шольц принципиален и решителен», — добавляет партийный сопредседатель Клингбайль.

11 января состоится партийная конференция СДПГ, на которой кандидатура Шольца формально должна быть утверждена. В прошлый раз перед выборами в мае 2021 года он получил 96,2%. На этот раз картина может быть вовсе не столь радужной. Впрочем, Шольц так не считает.

«В СДПГ существует культура солидарности, в рамках которой вы всегда можете обсудить, как правильно поступить, а затем объединиться. Даже те, кто критиковал меня, стоят за меня и за это решение, которое я обсудил со всеми», — говорит канцлер.

Можно по-разному относиться к Шольцу и его деятельности, ставя под сомнение как лидерские качества политика, так и его профессионализм в отдельных вопросах. Однако в чем канцлера однозначно нельзя упрекнуть, так это в умении выстраивать партийную работу как в высших органах СДПГ, так и в региональных ячейках. Как показала практика, в этом умении Олаф Шольц, пожалуй, не уступает одному из главных мастеров партийно-аппаратных интриг всех времен — Никите Хрущеву.

Однако победа в партии отнюдь не решает для Шольца проблем в парламенте, где у канцлера нет собственного большинства после выхода из коалиции. Надежда на помощь оппозиции, которая не станет проталкивать законы, способные нанести лидеру СДПГ удар в ходе предвыборной кампании, представляется весьма эфемерной.

16 декабря канцлеру, который на межпартийном уровне в правительстве и бундестаге оказался неспособен примирить партнеров по «светофорной коалиции», будет поставлен вотум доверия, которого он скорее всего не получит.

Согласно последним данным ARD-Deutschlandtrend, СДПГ с 14% остается далеко позади блока ХДС/ХСС, который пойдёт на всеобщие выборы с лидером ХДС Фридрихом Мерцем и может рассчитывать минимум на 33% голосов немецких избирателей. Это серьезный даунгрейд для социал-демократов, которые на федеральных выборах 2021 года набрали 25,7%.

Как бы ловок и изворотлив ни был Шольц на партийном уровне, рейтинги в межпартийном противостоянии говорят сами за себя. Очень маловероятно, что христианские демократы, имея двукратное преимущество в голосах, согласятся отдать ситуативным союзникам, а по сути заклятым конкурентам, высший пост в государстве, сколь бы сложными ни оказались коалиционные переговоры.

Впрочем, несмотря на низкие рейтинги, канцлер рассчитывает, что привлекательность классических социал-демократических идей вроде высоких пенсий, повышения заработной платы и стабильных инвестиций в будущее помогут красиво войти в зимнюю избирательную кампанию.

Плюс к этому — стабильное самопозиционирование Олафа Шольца как миротворца, в унисон с желаниями большинства немцев категорически отказывающегося посылать на Украину дальнобойные ракеты Taurus. Пусть за лидером оппозиции Фридрихом Мерцем стоит солидный 34%-ный партийный рейтинг, сам он является довольно нехаризматичным персонажем с невзрачным бэкграундом.

К тому же рейтинги Мерца, а заодно и его партии в случае возможной эскалации конфликта на Украине, будет тянуть вниз его обещание в течение 24 часов после назначения на пост федерального канцлера поставить Киеву «Таурусы».

При этом поведение министра обороны Бориса Писториуса, по личному рейтингу самого популярного политика Германии, проявившего благородство и отошедшего в сторону на внутрипартийных выборах, может иметь совершенно рациональное объяснение.

Личный рейтинг у весьма недалекого немецкого электората Писториус заработал исключительно благодаря антирейтингу своей предшественницы Кристины Ламбрехт — апофеозу некомпетентности на посту министра военных дел. На контрасте с Ламбрехт, которая не ориентировалась в воинских званиях своих подчиненных и была больше всего озабочена размерами люка БМП, достаточными, чтобы в него мог протиснуться беременный механик-водитель, немудрено выглядеть солидным профессионалом.

Тем более что рейтинги политиков в Германии — штука чрезвычайно эфемерная и преходящая. Напомним, что еще весной 2022 года самыми популярными политиками в Германии считались Анналена Бербок и Роберт Хабек, при одном упоминании которых ныне большинство немцев с трудом подавляет рвотные позывы.

Да и авторитет Писториуса в армии продолжает оставаться весьма низким. На условиях анонимности кадровые офицеры бундесвера называют Писториуса «Гуттенберг 2.0» в память о «золотом мальчике» на посту министра обороны Карле Теодоре цу Гуттенберге — молодце княжеских кровей, обожавшем фотографироваться в мужественных позах на фоне боевой техники и погоревшем на плагиате в докторской диссертации.

Согласись Писториус номинироваться на пост канцлера сейчас, он никак не помог бы СДПГ, которая все равно уступила бы первое место на выборах ХДС/ХСС, а канцлером все равно стал бы Фридрих Мерц. Так что у Писториуса не было никаких оснований ставить на кон свою репутацию и безупречную политическую биографию.

Пост министра обороны в новой коалиции почти гарантированно останется за ним. Ну а канцелярские амбиции Борис Писториус как опытный политический лис проявит лишь тогда, когда под новым главой правительства Мерцем зашатается кресло.