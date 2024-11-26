Пока все были заняты «Орешником», итальянское издание Corriere Della Sera обратила внимание на любопытную подробность украинского конфликта: Европейский банк реконструкции и развития принял решение отказать в выдаче кредитов на восстановление теплоэнергетики Украины. Даже перед лицом угрозы блэкаутов.

ИА Регнум

Неожиданная неуступчивость со стороны Европы, которая всерьёз готовится тащить финансирование Украины в одиночку, поскольку ожидается, что Трамп и его команда значительно сократят либо вообще прекратят её поддержку. В чём причина?

Очень твёрдые идеи

В самом издании используется формулировка «энергокомпании, принадлежащие олигархам». «Цель освобождения экономики от влияния олигархов является абсолютно фундаментальной, и у нас есть очень твердые идеи по этому поводу: это часть реформ, которые необходимо провести для вступления Украины в Европейский союз», — такая цитата главы ЕБРР Одиль Рено-Бассо использована в материале.

На деле же никаким «олигархам» во множественном числе энергокомпании не принадлежат. Основная часть украинской теплоэнергетики была приватизирована в 2000-е в одно лицо олигархом Ринатом Ахметовым. И объединена затем в энергохолдинг ДТЭК. В дальнейшем ДТЭК также вышел в сегмент альтернативной энергетики (СЭС, ветропарки), присматривался к покупке гидроэлектростанций и даже АЭС. Но, не сложилось.

Даже по российским, а уж тем более по европейским меркам, ДТЭК — настоящий монстр. Кроме своих ТЭС (76% довоенной тепловой генерации украинской энергетики и порядка 20% общей) компания также владеет угледобычей. То есть свой уголь сжигался на своих же станциях — Ахметов обожает вертикальную интеграцию.

Компания сама же занимается обслуживанием ЛЭП и энергосетей (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая области). Сама зарабатывает на распределении электроэнергии: ДТЭК контролирует облэнерго, за которыми половина довоенного рынка распределения электроэнергии на Украине. К тому же у Ахметова до сих пор остаётся шанс нарастить эту долю.

Ещё до 30% распределения в руках структуры Игоря Коломойского и VS Energy. Считается, что компания, контролирующая около 10% рынка, имеет российских собственников, а на Украине периодически заходит речь о национализации её активов. Что же касается Коломойского, то он вряд ли выйдет на свободу до того, как выйдет из всех своих ключевых бизнесов. И Ахметов вполне мог бы выкупить облэнерго своего давнего врага и «подсанкционных российских олигархов».

Наконец, холдинг ДТЭК сам экспортирует (экспортировал до того, как удары ВКС РФ внесли в это свои коррективы) электроэнергию в страны ЕС: до начала СВО именно Ахметову уходило 99% выручки от экспорта. Так что когда в ЕБРР точат зубы на украинских олигархов, то обычно такой олигарх только один — Ринат Леонидович.

Впрочем, это не означает, что он сидит на голодном пайке. Спустя несколько дней после «пятиминутки ненависти» главы ЕБРР в адрес украинских энергоолигархов стало известно о том, что ДТЭК получит финансовую помощь от ЕС и США в размере 112 млн долл.

Неплохо, но компании нужно больше: весной, после серии ударов по ТЭС и ТЭЦ, в ДТЭК оценили стоимость восстановительных работ в 350 млн долл. К тому же последующие удары (лето-осень 2024 года) наверняка увеличили данную сумму. Согласно собственным оценкам ДТЭК, ракетные удары лишили компанию 90% довоенной генерации. И потери могут вырасти еще, особенно если новые удары будут наноситься по объектам распределения. За 10 месяцев текущего года компания направила на восстановительные работы 2,6 млрд гривен (60 млн долл) при запланированных 100 млн долл.

Иными словами, даже устранение текущего ущерба генерирующим и распределяющим мощностям ДТЭК затянется на несколько лет и не обойдётся без системного банковского финансирования — если только добрый дядя Сэм и тётя Урсула не решат покрыть эти затраты из своих карманов. Как правило, именно ЕБРР финансирует подобные проекты в постсоветских странах. Однако, как видим, не в случае с ДТЭК.

И даже сидящие в темноте и холоде граждане Украины для банка — не аргумент.

Не по правилам

Причина такого отношения достаточно многослойна.

Во-первых, такие холдинги в критических отраслях (которые, к тому же, контролируют сразу все аспекты — от угольной шахты до розетки в домохозяйстве) с точки зрения Евросоюза абсолютно неприемлемы. Российский «Газпром» одновременно контролирует добычу, доставку и продажу природного газа европейским потребителям, и это было едва ли не основным аргументом против первого, а затем и второго «Северного потока» для многих европейских политиков. Слишком много власти.

Европейцы потратили много времени, пытаясь уломать Россию играть по их правилам (не вышло). Так что уж совсем невероятно, что они будут терпеть такое от страны, которую уже привыкли видеть в числе своих сателлитов.

Во-вторых, политически Украина несамостоятельна и несостоятельна. Однако приватизация там прошла отнюдь не по сценарию стран Восточной Европы, а по тому, который весьма напоминает российский. Вернее, она была даже более жёсткой, и европейскому капиталу тогда не удалось зайти ни в одну ключевую отрасль.

Всё ушло под контроль украинского национального капитала. Вскоре этот капитал превратился в олигархический и довершил распродажу страны в своих интересах по известной схеме — приватизация прибыли, национализация убытков. А затем продолжил рулить Украиной по этой же схеме через админресурс в правительстве и парламенте. Тарифы, налоги, квоты — за всем этим торчали уши той или иной из олигархических групп.

От европейского капитала украинские олигархи успешно отгородились, посадив все ветви власти «на зарплату». Но позднее, уже в 2000-е, они столкнулись с проблемой экспансии уже российского капитала с его неизмеримо большими финансовыми возможностями, которых хватило бы не только на то, чтобы перекупить власть, но и на то, чтобы «посадить на зарплату» уже самих украинских олигархов.

Именно тогда они стали недвусмысленно посматривать в сторону Европы, приводить в порядок своё реноме: финансировать современное искусство, заказывать аудит у «большой четвёрки», выстраивать прозрачную схему владения активами. И финансировать проевропейские политические партии. Слоган «Украина — не Россия» придумал не Леонид Кучма, а «коллективный Кучма», то есть олигархический сплав политических и экономических элит.

Надо делиться

Во всей этой истории есть важный нюанс: хлопцы не учли, что нельзя сначала выстроить бизнес по типу «бригады» Саши Белого (только в масштабах всей страны), а затем раскинуть над ним зонтик ЕС. Это так не работает. Страны Варшавского договора в своё время полностью отдали евробюрократии и евроолигархии контроль над своими экономиками, но в обмен на перспективу стать «полноправными членами ЕС» спустя 10–15 лет.

Отказ ЕБРР не означает, что банк сегодня не кредитует украинский бизнес. Наоборот, кредитует, причем в условиях боевых действий и даже в прифронтовых регионах. Он готов давать деньги даже самые рисковые отрасли вроде сельского хозяйства (и даже обязывает украинские банки-посредники выдавать аграриям определённый процент от кредитных линий).

Более того, проекты, соответствующие кредитным программам, получают кэшбек от суммы кредита (!) в размере 10–15% (до 20–25%, если компании основаны ветеранами боевых действий и/или способствуют их трудоустройству).

Ахметов или любой другой олигарх ничего из этого не получит, поскольку война для ЕБРР и ЕС в целом — редкий шанс сокрушить всесильную украинскую олигархию. Заставить поделиться активами в ключевых отраслях, надавив через дефицит оборотного капитала и изоляцию от кредитов. И поделиться будущими сверхдоходами.

Ведь когда-то наступит пора Украину отстраивать. Разрабатывать недра, к которым уже примеряются и евробюрократы, и сенатор Линдси Грэм. Доить её сельскохозяйственный потенциал, её энергетику. Восстановленные ТЭС могут работать на Европу, ведь выбросы СО2 будут записываться на Украину, а не на ЕС. Лишних мигрантов можно будет туда «сливать» — заодно и послевоенную демографию украинцам поправят. В общем, есть где развернуться.

Только для этого европейцам сначала надо сковырнуть ахметовых, чем они сейчас и занялись.