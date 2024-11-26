21 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах без вести пропал раввин Цви Коган, являвшийся эмиссаром религиозного движения «Хабад». Спустя несколько дней его тело было обнаружено в собственной машине в 150 км от места исчезновения.

ИА Регнум

В убийстве Когана оперативно обвинили спецслужбы Ирана, а сам инцидент сочли местью за действия израильтян в секторе Газа. Между тем по мере расследования становится ясно, что Тегеран — далеко не единственный, кто может получить дивиденды от гибели религиозного деятеля.

«Хабад» и Палестина

«Хабад» сильно выделяется на фоне других ультраортодоксальных движений в Израиле — в первую очередь тем, что тесно взаимодействует с национальными вооруженными силами и напрямую участвует в формировании «нравственных ориентиров» кадровых военнослужащих и призывников.

Более того, духовники «Хабада» не критикуют воинскую повинность (что нетипично для ультраортодоксов), а иудеи-хабадники составляют костяк некоторых ультраортодоксальных подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Подобные специальные отряды есть, например, в составе 84-й пехотной бригады «Гивати» и 35-й воздушно-десантной бригады «Цанханим».

Еще один штрих к портрету сторонников «Хабад» — ревностное отношение к «историческим землям». Они считают присутствие израильской армии в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан «необходимой миссией» и выступают против любых уступок противникам Израиля, даже если это является частью более широкой дипломатической работы.

Оппоненты Тель-Авива убеждены, что ЦАХАЛ намеренно использует подразделения, имеющие тесные связи с «Хабад», в роли «карающего меча» на наиболее сложных участках в Газе. Неудивительно, что в качестве «объекта мести» мог быть выбран представитель именно этого движения.

Очертания «иранского следа»

Версия о том, что за резонансным инцидентом стоят спецслужбы Ирана, возникла уже в первые часы после пропажи Когана. А после обнаружения его тела подозрения лишь усилились.

Сторонники версии об «иранском следе» в гибели раввина настаивают на том, что Тегеран уже не единожды проводил «специальные операции» на территории ОАЭ — за последнее десятилетие между странами прогремело несколько десятков шпионских скандалов.

Так, например, в 2020 году иранская контрразведка выкрала из Дубая Джамшида Шармахда, немецкого инженера иранского происхождения, подозревавшегося в работе на монархистскую подпольную организацию «Тондар» и краже секретной информации о ракетной программе Ирана.

История с раввином Коганом имеет несколько пересечений с «делом Шармахда».

Во-первых, оба похищенных лица имели гражданство третьих стран (Шармахд был гражданином ФРГ, Коган имел паспорта Молдавии и ОАЭ).

Во-вторых, в обоих инцидентах легко угадывается идеологическая составляющая. В частности, захват Шармахда впоследствии был представлен как «сокрушительный удар» по позициям «Тондар», якобы стоивший монархистам «результатов нескольких лет подпольной работы».

Захват же активного деятеля «Хабад» вполне мог бы быть представлен как удар по интересам тех сил, кто выступает за расширение израильского присутствия в секторе Газа и, теоретически, подталкивает внешних партнеров Тель-Авива к противостоянию с Ираном.

С другой стороны, иранские власти всячески опровергают свое участие в убийстве Когана, в то время как захват Шармахда практически сразу был представлен как операция иранских спецслужб. Не прозвучало слов поддержки и со стороны большинства авторитетов проиранской «Оси сопротивления».

Тем не менее версия о вовлеченности иранских спецслужб получила дополнительную подпитку с подачи представителей Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК). Те сообщили, что на днях несколько министров израильского правительства, включая министра наследия Амихая Элияху и министра Негева и Галилеи Ицхака Вассерлауфа, получили от лица «Хабад» адресные приглашения на мероприятие в Нью-Йорке, приуроченное к Хануке.

Однако при более обстоятельной проверке выяснилось, что лицо, вышедшее на связь с министрами, не имеет никакого отношения к движению, а само приглашение якобы составлено с помощью нейросети.

Это дало израильтянам основания полагать, что ликвидация Когана и рассылка приглашений от лица «Хабад» связаны между собой и являются элементами более масштабной операции по охоте за влиятельными израильтянами.

Другие интересы

С течением времени в «деле Когана» появляется всё больше вводных, которые ставят под сомнение состоятельность версии об «иранском следе».

Так, после того как правоохранители ОАЭ задержали предполагаемых «ликвидаторов», граждан Узбекистана, пошли пересуды, что исполнители нападения были завербованы радикальными исламистами, причисляющими себя к одному из структурных подразделений ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России).

Представители террористического подполья имеют свои счеты с «Хабад», и теракт в отношении раввина-ультраортодокса, поддерживающего наступление ЦАХАЛ в Газе, вполне вписывается в радикальную концепцию «борьбы за интересы Палестины». В перспективе он может быть использован террористами для вербовки новых сторонников в анклаве.

Кроме того, мотивы убийства по-прежнему до конца не ясны, тем более что Коган был не единственным (хотя и достаточно активным) представителем «Хабад» в ОАЭ.

В стране продолжают работу еще как минимум четверо эмиссаров движения. Для Ирана куда большую ценность представлял бы живой представитель «Хабад», чье «публичное раскаяние» можно было бы использовать в антиизраильской пропаганде. Тем более, что ответственность за ликвидацию Когана по-прежнему не берет на себя не только официальный Тегеран, но и его прокси-партнеры (включая ХАМАС).

Как бы то ни было, Израиль при любом раскладе получит свои дивиденды от «дела Когана». Вне зависимости от дальнейшего хода расследования инцидент нанес серьезный урон доверию между Абу-Даби и Тегераном, укрепив тем самым «эмирато-израильский тандем», особенно в части сотрудничества разведок.

Кроме того, Тель-Авив получил дополнительный рычаг влияния на США, обеспечив еще один козырь на переговорах по урегулированию ситуации в Газе.

Теперь Белому дому, вероятно, потребуется вписать в число гарантий пункт о защите иудейских сообществ в других странах от возможных посягательств «иранских агентов», что дает возможность дополнительно оттягивать заключение любых соглашений о прекращении огня вплоть до смены администрации в Белом доме.