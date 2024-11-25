Не иначе как суперсенсационными можно считать итоги первого тура голосования за президента Румынии, пошедшего минувшей ночью.

ИА Регнум

Мало того, что наибольшее количество голосов (почти 23%) получил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, так еще по предварительным данным во второй тур выборов не проходит действующий премьер-министр, лидер социал-демократов Марчел Чолаку.

Из президентской гонки высокопоставленного чиновника выбила представитель праволиберальной партии союз «Спасём Румынию» (URS) Елена Ласкони. Оба этих кандидата набрали чуть больше 19% голосов при минимальном преимуществе Ласкони. Причем разрыв между вторым и третьим местом составил всего около 1800 голосов.

Интрига определения «серебряного» призёра румынских выборов очень напоминала недавний референдум по евроинтеграции Молдавии. Ещё вечером 24 ноября, когда были посчитаны бюллетени на территории страны, казался неизбежным вариант, при котором во второй тур проходили адепты Антонеску и Чаушеску.

Джорджеску — тёмная лошадка румынской политики, бывший почётный председатель национал-консервативного Альянса за объединение румын (АUR). Эта политическая сила по меркам дунайско-карпатской республики считается партией евроскептиков. Она критикует евробюрократов за попрание национального суверенитета, отстаивает традиционные ценности, осуждает выделение военной помощи Украине и борется за ущемлённые права украинских румын.

Так вот Джорджеску оказался слишком радикален даже для такой политической силы.

Четыре года назад он отметился заявлением, что считает одним из «героев румынской нации» диктатора периода Второй мировой войны Иона Антонеску. «Румыния выжила не благодаря рабам, а благодаря… маршалу Иону Антонеску и многим другим героям. Через них проистекала национальная история, а не через лакеев глобалистских держав, которые сегодня временно руководят Румынией», — заявлял политик.

За прославление пронацистского диктатора, повинного в Холокосте, против Джорджеску было даже открыто уголовное дело, после чего 62-летний доктор сельскохозяйственных наук вынужден был покинуть партию.

Успех независимого кандидата во многом связан с большой поддержкой в Трансильвании — наиболее урбанизированной и экономически развитой части страны. Ранее этот регион считался электоральной вотчиной главной неудачницы этих выборов — Национал-либеральной партии (НЛП).

Чолаку, как и ожидалось, одержал верх на территории Валахии и Западной Молдавии, где позиции Социал-демократической партии (СДП) особенно сильны. Недоброжелатели часто называют СДП продолжателем дела Чаушеску, поскольку возникла она путём череды трансформаций румынской компартии. Да и многие лидеры социал-демократов, включая самого Чолаку, когда-то начинали политическую карьеру с «комсомольских» должностей.

У СДП сильная поддержка среди левого электората внутри страны, но очень низкий рейтинг в зарубежной диаспоре румын (около 800 тыс. избирателей из 9,5 млн проголосовавших граждан). Это, собственно, и показали данные с заграничных избирательных участков, которые стали поступать под утро 25 ноября.

Таким образом, Чолаку сначала уступил первую позицию в гонке, а затем был вытеснен и со второй. Вероятно, в этот момент он пожалел, что вступился за лидера АUR Георгия Симона, не поддержав снятие того с выборов. ИА Регнум уже писало о скрытой угрозе сближения с националистами для СДП. В итоге Симон занял четвёртое место с почти 1,3 млн голосов (13,87%), в то время как при его дисквалификации часть голосов евроскептиков неизбежно перешла бы к Чолаку.

Обидчица премьер-министра Елена Ласкони является мэром центрального румынского муниципалитета Кымпулунг Мусчел и получила большую поддержку в европейской и американской диаспорах. На посту президента она будет наиболее удобной фигурой для Брюсселя, поскольку поддерживает его повестку по основным вопросам, включая легализацию однополых браков.

Ласкони публично признавалась в симпатиях к президенту Молдавии Майе Санду. А схожий с молдавским референдумом сценарий прохода кандидата от URS во второй тур (благодаря зарубежному голосованию) наводит на определённые размышления.

Состоявшееся голосование показало и то, где живут самые еврооптимистичные граждане Румынии. Наибольшую поддержку кандидаты от проевропейских партий URS и НЛП получили в Республике Молдова. Там в выборах президента Румынии в общей сложности приняло участие около 80 тыс. молдаван, обладающих румынским гражданством.

Уровень поддержки Ласкони в Молдове составил беспрецедентные 56,65% (свыше 45,5 тыс. голосов). Если, конечно, верить официальным данным. Таким образом, сохранение проевропейского курса Румынии во многом обеспечивается путём мобилизации молдавского электората, имеющего румынское гражданство. Так что особая активность Еврокомиссии по переизбранию Санду на второй срок получает ещё одно объяснение.

Основным итогом первого тура стал триумф правых сил.

Как сказал Чолаку, в Румынии сформировался третий (наряду с социалистами и либералами) полюс «суверенистов». И теперь от позиции последних очень зависит создание нового правительства этой страны, которое начнётся через неделю после парламентских выборов.

Ещё один результат — ослабление позиций самого Чолаку. Несколько месяцев назад он самоуверенно заявлял, что уступит лидерство в СДП, если не победит на президентских выборах. Сейчас его спасает лишь скорое голосование за состав парламента и возможный реванш партии в его ходе.

Для Брюсселя ослабить строптивого премьера было очень важно, поскольку в последнее время тот демонстрировал чрезмерную самостоятельность и грозил стать «вторым Орбаном».

Пока же команде Урсулы фон дер Ляйен удаётся запустить процесс смены слишком амбициозных румынских политиков. С политической арены уходит ещё недавно метивший на пост главы евродипломатии президент Клаус Иоханнис (неформальный лидер НЛП). Под большим вопросом политическое будущее осмелившегося открыто спорить с ЕС премьера Чолаку.

Спасти последнего может лишь коалиция с «суверенистами» в новом парламенте. И если она состоится, то может стать настоящим кошмаром как для Брюсселя, так и для союзников румынских либералов, правящих ныне в Кишинёве.