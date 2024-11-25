В последние несколько недель Бразилия то и дело мелькала в заголовках международной прессы: то прошёл саммит G20, на который пожаловали практически все приличные люди планеты (Джо Байден по итогу скрылся в джунглях, но на мероприятии это не сказалось), то за несколько дней до саммита неизвестный попытался устроить взрыв в правительственном квартале бразильской столицы, то федеральная полиция открыла расследование против нескольких офицеров, которые подозревались в попытке государственного переворота в 2022 году.

ИА Регнум

Это событие в экспертных кругах считают «дешёвой калькой с нападения на американский Капитолий» и, в принципе, не слишком грешат против истины. Однако на фоне убедительной победы Дональда Трампа на американских выборах бразильские события выглядят не слишком привлекательными для другого, Тропического Трампа — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару.

Именно его сторонники обнаружены в числе недавно арестованных и подозреваемых офицеров, именно ему вменяют в вину организацию попытки госпереворота в 2022 году, и именно ему грозят крупные неприятности. Или всё же не грозят?

Офицеры под прицелом

Согласно данным федеральной полиции Бразилии, несколько видных членов военного руководства (часть из которых сейчас находится в отставке) создали тайную организацию, в чьи планы входил вооружённый захват власти, а также убийство действующего президента Лулы да Силвы, вице-президента Жералду Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса.

Последний, к слову, является давним недоброжелателем Болсонару и курирует данное расследование.

Предполагается, что Лулу хотели отравить, воспользовавшись тем, что он «часто ходит по врачам».

Всего в деле замешаны 37 человек (пока), полный отчёт о расследовании разросся до 840 страниц, а доказательства основаны на прослушивании телефонных разговоров, получении данных, в обычной жизни скрытых покровом банковской или налоговой тайны, парочке сделок о признании вины, многочисленных обысках и арестах, а также неких иных мерах.

Всё, естественно, должным образом санкционировано судебными властями. Учитывая, что за дело взялся сам де Мораес, звучит это совершенно не удивительно.

Также выяснилось, что при организации переворота с последующим убийством Лулы да Силвы сторонники Болсонару создали целую структуру, где у каждого были свои задачи.

Например, одни занимались информационными атаками на избирательную систему и дезинформацией. Другие подстрекали обычных военнослужащих к перевороту. Третьи оказывали оперативную и правовую поддержку, делились разведывательной информацией и осуществляли некоторые «меры принуждения».

План покушения

Еще спустя пару дней Жаиру Болсонару, его вице-президенту и ближайшим сторонникам полиция предъявила обвинения в попытке государственного переворота в январе 2022 года и участии в преступной организации.

Также была обнародована «дорожная карта» приготовления к убийству Лулы да Силвы.

Оказывается, лидер преступной группы, генерал Марио Фернандес создал документ, в котором подробно описал нападение на действующего бразильского президента, вице-президента и судью де Мораеса. В документе подробно описывались маршруты, которыми следовали потенциальные жертвы, уровень их безопасности, количество военных, необходимое для выполнения действий по ликвидации.

Копию текста Фернандес якобы отвёз в резиденцию Жаира Болсонару на согласование. Спустя несколько дней после составления плана группа заговорщиков также санкционировала некоторые операции с вице-президентом Болсонару.

После этого была начата слежка за судьёй де Мораесом, однако по неустановленным причинам план провалился. Информация о том, что слежка вообще была, спецслужбы получили через приложение Signal.

Все указанные мероприятия в итоге повлекли за собой массовое нападение сторонников экс-президента на правительственный квартал в Бразилиа в январе 2022 года.

Все собранные данные федеральная полиция намеревалась отправить в Верховный суд — теперь уже для официального предъявления обвинений главарю мятежа и его сторонникам.

Война откладывается

К настоящему моменту отдельные СМИ сообщают, что главный прокурор Бразилии пока не спешит выносить экс-президенту обвинительное заключение — но вовсе не потому, что он с ним заодно.

Дело в том, что прокурор планирует объединить три расследования федеральной полиции против Болсонару и выдвинуть одно глобальное обвинение, но сделает это уже в следующем году: уж больно много скопилось материалов, которые необходимо проанализировать для привлечения к ответственности нескольких десятков человек.

Прокурор же, занимающийся этим делом, известен как очень «техничный» специалист. Он хочет разобрать всё по косточкам, изучить все правовые основания и создать образцовое дело, которое будет не стыдно разыграть в суде.

При этом местные эксперты сообщают, что особенности судебной системы Бразилии таковы, что рассмотрение дела может занять годы, а в результате приговор может быть обжалован или вовсе отменён.

На положении самого Жаира Болсонару, который по-прежнему является лидером и символом «правой Бразилии», потенциальный процесс может и вовсе не сказаться. Его сторонники уже добились успехов на недавних муниципальных выборах, а также заполонили нижнюю палату бразильского парламента.

Действовать радикально при таких условиях команда Лулы вряд ли решится. Хотя, учитывая «традиции» политических джунглей, в которых работают правовые системы Западного полушария, исключать нельзя ничего.

Тем не менее большинство экспертов склонны полагать, что воевать с правыми Лула не станет, так как может получить ощутимый ответ не только от сторонников бывшего президента, занявших муниципальные и парламентские должности, но и от нового американского лидера, приход которого к власти Болсонару отметил танцами со своими сторонниками.

Сомнительно, что за два года до новых бразильских выборов Лула захочет ссориться с Трампом по этому вопросу — поводов у них как у идейных противников и без того будет достаточно.