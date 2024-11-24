На днях горсобрание Таллина утвердило дату 9 марта в качестве «официального дня памяти жертв бомбардировки города советскими войсками». Отныне в этот день в городе будут поднимать государственные флаги с траурными лентами.

Иван Шилов ИА Регнум

Государственная пропаганда рисует мифические картины «беззащитного города», который 9 марта 1944 года «беспощадно разбомбили советские захватчики». О том, что бомбардировка города осуществлялась в рамках изгнания из Эстонии немецко-фашистских оккупантов, удерживавших этот стратегически важный город и порт, умалчивается.

Народ Эстонии обрабатывают в русофобском духе, рисуя облик русских как вековечных врагов всякого эстонца.

Меняют 9 мая на 9 марта

Эстонские националисты уже давно начали раскручивать дату 9 марта в качестве «народного дня скорби». В этот день в храмах Таллина проводят поминальные службы, а на улицах зажигают свечи и устанавливают светозвуковые инсталляции, призванные напомнить о «преступлениях» советских солдат. Более того, в последнее время государственные пропагандисты проводят прямое сравнение событий 1944 года с СВО, проводимой Россией на Украине.

Эстонская пресса рассказывает, что как тогда «советские оккупанты» бомбили Таллин, так и сейчас «российские захватчики», мол, «беспощадно бомбят и обстреливают украинские города». Однако до последнего времени день 9 марта не имел в Эстонии какого-либо официального статуса.

В таллинском горсобрании решили устранить этот «недочет» и выставили соответствующее предложение на голосование. В итоге большинство депутатов таллинского муниципалитета проголосовали «за». Отныне ежегодно 9 марта в городе необходимо будет вывешивать флаги с траурными лентами.

Изначально националисты ухватились за события 9 марта 1944 года в силу удачного, с их точки зрения, совпадения чисел. По их мнению, дата 9 марта должна затмить и вытеснить из массового сознания день 9 мая. С точки зрения государства, лояльный эстонец должен не радоваться изгнанию гитлеровцев, а скорбеть — исподволь навязывается точка зрения о том, что советская «оккупация» была хуже гитлеровской.

В обоснование этого тезиса и приводятся события 9 и 10 марта 1944 года, когда советские бомбардировщики атаковали Таллин и сбросили на «абсолютно незащищенный», по словам современных эстонских историков, город около 1725 фугасных и 1300 зажигательных бомб.

Эстонские пропагандисты от истории с удовольствием расписывают итоги тех бомбардировок: разрушено 1549 зданий, пострадали ещё 3350, что составило около 30 процентов тогдашнего жилого фонда города.

Упоминается, что пострадал ряд исторических зданий: театр «Эстония», церковь Нигулисте, городской Архив средневековых документов и таллинская синагога.

Правда, обличители стараются лишний раз не напоминать, что ходить в синагогу всё равно было некому. Ещё в январе 1942-го Эстонию объявили «юденфрай», причём уничтожение еврейского населения проводилось при активном участии эстонских коллаборационистов.

Своих евреев в Эстонии было мало, но на территории страны открыли около двадцати концлагерей (крупнейшим был Клоога — в 38 км к западу от Таллина), где действовали «фабрики смерти» по уничтожению привезенных евреев — всего их убили до 8500 человек.

Далее, согласно утверждениям современных эстонских историков, 9–10 марта 1944 года от советских бомб погибли 554 мирных жителя, всего только с полсотни немецких солдат и 121 военнопленный.

На последнее обстоятельство делается особый упор — мол, посмотрите, какими жестокими были эти русские, они даже своих не пощадили.

Неизменно добавляется, что без крова остались почти 20 тысяч жителей Таллина — винят в этом не только советских летчиков, но и советских подпольщиков. Те за несколько дней до налетов взорвали городскую водонасосную станцию, что не позволило тушить пожары.

О Дрездене — молчок

В изложении современных эстонских пропагандистов бомбардировка Таллина была «абсолютно бессмысленной», потому что к тому моменту основные немецкие части из города якобы уже ушли. Авторов подобных высказываний не смущает тот факт, что Таллин был освобожден советскими войсками от немцев лишь спустя полгода после этих бомбардировок, в сентябре 1944-го.

В марте же 1944-го велись затяжные бои на восточной границе Эстонии (Нарву, например, удалось взять лишь в июле). С чего бы это немцам выводить войска из стратегически важного города и порта, который пока еще находится вдалеке от линии фронта?

Эстонским властям в распространении нарратива о «бессмысленных кровавых советских бомбардировках» помогает посольство США. Еще двенадцать лет назад оно опубликовало на своем портале текст с осуждением «авиарейда, примечательного как по шокирующему количеству жертв, так и по своей неэффективности в военном плане».

В посольстве ни словом не упомянули ковровые бомбардировки немецких городов, осуществлявшиеся во время войны ВВС США и Великобритании. Более того, глава американской дипмиссии в Эстонии Майкл К. Полт уравнял бомбардировки столицы Эстонии в марте 1944 года с терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке!

В ответ в российской дипмиссии напомнили, что в марте 1944-го советская армия вела кровопролитные бои в прифронтовой зоне на псковском и таллинском направлениях.

«Речь не шла о «ковровых бомбардировках», имевших не столько военный, сколько психологический эффект — наподобие массированных налетов англо-американских ВВС на Кенигсберг в августе 1944 г. и Дрезден в феврале 1945 г., где погибли десятки тысяч мирных жителей», — подчеркнули дипломаты.

Известный в Эстонии русский публицист Димитрий Кленский направил на имя американского посла письмо, в котором напомнил об американской бомбардировке Дрездена. Тогда в этом городе сгорели 12 тысяч зданий, включая 39 школ, 19 военных госпиталей и клиник, 11 церквей, водопроводную станцию и массу других объектов.

Кленский поинтересовался у Полта: «Вы полагаете, что американцы отбомбились в рамках действовавших тогда правил ведения войны? Или не было трагедии Хиросимы и Нагасаки? Также США делают вид, что ничего не знают про бомбардировки жилых кварталов в Ливане, Югославии, Ливии».

Также Кленский спросил: считает ли посол проявлением «стальной решимости бороться против иноземной оккупации» участие эстонцев в немецкой форме в карательных акциях против мирного населения? Ответа публицист не дождался.

Димитрий Кленский сообщает, что ещё в конце 90-х в Таллине состоялась конференция с участием тогдашнего президента Леннарта Мери, посвящённая бомбёжке 9 марта 1944 года. Среди гостей присутствовали и очевидцы тех событий — две старушки, жившие на улице Ратаскаэву, прямо против церкви Нигулисте.

«Эти свидетели рассказали, что у них квартировали немецкие офицеры, которые несли круглосуточное дежурство на церковной башне. Они обслуживали установленную на большой высоте специальную аппаратуру, которая улавливала шумы приближающихся к Таллину самолетов.

То есть памятник культуры и истории — средневековая церковь был превращён немцами в военный объект. Кстати, рядом находился облюбованный немецкими офицерами гостинично-ресторанный комплекс «Золотой лев». И в него угодила бомба, убив немало старших офицеров вермахта», — пишет Кленский.

Мертвые на службе пропаганды

Что же касается разрушенных во время бомбежки жилых кварталов, то многие из них были рядом с железной дорогой, по которой осуществлялась интенсивная транспортировка военных грузов и личного состава вермахта. «Наконец, огромный урон был нанесен Таллинскому торговому порту», — добавляет Кленский.

После удара по гавани Таллина главный путь отступления немцев по морю из Эстонии был если не отрезан, то затруднён.

«Или разве не было серьёзной военной потерей уничтожение хранилища с тысячью тонн топлива?» — вопрошает публицист у авторов утверждения об «отсутствии в Таллине военных целей».

Военный историк Александр Широкорад констатирует, что в ходе Великой Отечественной войны советская авиация не проводила налетов в глубокий тыл противника специально с целью уничтожения мирного населения.

Специалист отмечает, что в первой половине 1944 года гитлеровцы сумели в течение долгого времени оборонять восточные границы Эстонии, нанося советской армии большие потери благодаря тому, что имели возможность перебрасывать на это направление крупные подкрепления. Также в Таллине базировались силы кригсмарине, перекрывавшие для советского Балтфлота, оттесненного в Ленинград и Кронштадт, «горловину» Финского залива.

В 6 часов утра 9 марта 1944 года разведывательный самолет Пе-2 прошел над Таллином, обнаружив в городском порту шесть военных транспортов и два десантных судна «Зибель». Еще два вражеских транспорта в сопровождении сторожевиков были замечены в нескольких километрах от порта.

Отправленные на Таллин советские ВВС должны были парализовать работу порта, местного железнодорожного узла, германских штабов и тыловых учреждений. Свою задачу они выполнили.

Историк Владимир Нагирняк в свою очередь ссылается на запись в журнале боевых действий главного командования немецких ВМС от 10 марта 1944-го. Там говорится, что советские летчики разбомбили здание управления продовольственного снабжения ВМС, казармы и командный пункт ПВО. Также в порту было повреждено здание управления и уничтожена треть всех складов.

Кроме того, прямое попадание бомбы получила 2-я батарея морского зенитного дивизиона, был поврежден один из тральщиков.

Естественно, что с учетом плохой видимости, большой высоты сброса бомб, сильного зенитного огня бомбардировка не могла быть точной. Пострадали мирные жители, причем нацистская пропаганда изрядно завысила их число.

Конечно, сколько бы их ни погибло, смерть невинных людей — всегда трагедия. Но только вина за гибель мирных таллинцев лежит на нацистах, захвативших их город и использовавших его для бесчеловечной войны с СССР.

А сейчас эстонские пропагандисты цинично использует гибель тех людей в агрессивных целях. В рамках новой войны, но уже гибридной, раздувают русофобию и ненависть к народу, принесшему величайшую жертву ради спасения мира от нацизма.