Виктор Дмитриевич, пасечник из Бежецкого района Тверской области, в этом году недоволен тем, как у него уродился мёд. Продукции обитателей его 15 ульев едва хватит на большую семью — детей, внуков и правнуков. На продажу почти ничего не останется.

ИА Регнум

«Откуда такое обилие дешёвого меда на прилавках супермаркетов? Ведь это такая тяжёлая работа» — недоумевает мужчина в беседе с ИА Регнум.

Сейчас он подготовил пчёл к зиме: перенес ульи в мшанник — сарай, проконопаченный мхом. Зимой будет вырезать вощину, скоблить рамки. Пасека — это тяжелая круглогодичная работа, говорит мужчина.

Список нарушителей

20 ноября Роскачество, национальная система качества, созданная по распоряжению правительства в 2015 году, представило результаты исследования рынка мёда в России в 2024 году. Ведомство проверило 21 торговую марку меда из российских торговых сетей. Результат исследования может шокировать: 80% продающегося в стране меда признано фальсификатом. В большинстве случаев выявлено несоответствие ГОСТу по соотношению фруктозы и глюкозы (один из признаков, что в мёд добавлен сахарный сироп).

В список торговых марок, не нарушивших стандарты, вошли «Берестов А. С.» — натуральный полифлорный мёд, «ВкусВилл» — натуральный цветочный гречишный, «Алтайская гречиха» — натуральный цветочный, «Медовая долина» — донниковый цветочный натуральный. В то же время в продукции «О’Кей», «Дедушкин улей», «Медовый край», «Медэм», «Каждый день», «Щедрый год», «Моя цена», «Своя пасека», «Пчеловод Иван Бортников» обнаружено добавление сахарного сиропа. А мёд марки «Пчела Ая» показался экспертам Роскачества сомнительного качества из-за превышения доли сахарозы.

Ещё один признак подделки мёда — уровень содержания пролина, аминокислоты, поступающей из секретов пчелиных желёз. Если он меньше положенного, мёд отбирали незрелым, фальсифицировали или перегревали.

«Несоответствие ботанического происхождения мёда заявленному показывает доля доминирующих пыльцевых зёрен. Например, у липового или гречишного пыльцевых зёрен липы и гречихи должно быть не менее 30%. У других соотношение иное, но оно обязано быть не ниже определённого ГОСТом. Недобросовестные производители указывают в маркировке один вид, а в банки заливают более дешёвый, например, подсолнечниковый, вместо гречишного», — сообщает пресс-служба Роскачества.

Также в мёде некоторых производителей обнаружен канцероген оксиметилфурфурол (по сообщениям Роскачества, речь о продукции «Маркет Перекресток», «Моя цена», «Правильный мёд» и «Щедрый год»). Это означает, что прошлогодний мёд нагревали, чтобы он выглядел как свежесобранный. При этом после термической обработки мёд теряет практически все полезные свойства. И именно при нагревании в мёде образуется уже упомянутый оксиметилфурфурол — промежуточный продукт химического разложения сахаров.

Чаще всего мёд фальсифицируют путём смешения с более дешёвым сортом. Но есть и другие способы получить больше продукта за меньшее время.

Первый способ — когда готовый натуральный мёд чем-то разбавляют. Обычно подмешивают крахмал, сироп или патоку. В случае более тонкой подделки производитель добавляет диастазу — фермент, отвечающий за качество мёда, который вырабатывают сами пчелы. В фальсификате этот показатель завышен с помощью аптечных ферментов.

Второй способ — намеренно кормить пчёл сахарным сиропом. Для этого рядом с пасекой устанавливают специальные поилки. Формально получается натуральный мёд, но его пищевая ценность значительно снижена. А пчёлы слабеет и гибнут.

Как отличить настоящий мёд

Натуральный мед состоит на 70-80% из углеводов — глюкозы, фруктозы, сахарозы. Кроме этого, в его состав входят витамины A, E, C, витамины группы B, йод, железо, аминокислоты и другие полезные вещества.

Натуральный мёд может быть монофлерным или полифлерным. В первом случае в состав входит как минимум 40% нектара одного растения, во втором выделить основное растение-медонос нельзя.

Цветочный мёд делят на виды в зависимости от растения, нектар которого доминирует в сборе. В России наиболее распространены четыре: гречишный, подсолнечный, акациевый и разнотравный.

ГОСТ 19 792-2017 «Мёд натуральный. Технические условия» описывает требования к мёду: он должен быть вязким и тягучим, стекать с ложки непрерывно, сразу не растекаясь. Натуральный мёд не должен иметь посторонних запахов — только характерный для данного сорта аромат растений. Засахаренность мёда естественна, он при этом не теряет полезных свойств.

Визуально покупателя должно насторожить, если мёд расслаивается, у него мутная консистенция и есть осадок.

Существуют испытанные народные методы, чтобы распознать фальсификат. Например, капнуть мёд на бумажную салфетку: некачественный продукт расплывётся мокрым пятном — влажные следы появятся уже через минуту. Также можно опустить ложку с мёдом в спирт. Если большая часть жидкости остается прозрачной, значит, продукт натуральный.

В свою очередь эксперты Роскачества рекомендуют капнуть йод в небольшое количество мёда: если в продукт добавляла крахмал, он посинеет.

Все продавцы, торгующие мёдом, должны иметь целый пакет документов: ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, ветеринарный сопроводительный документ — данные о виде продукта, месте и годе сбора, а также отметку, что местность сбора мёда благополучна по карантинным и особо опасным заболеваниям.

Любой мёд пчеловоды сдают на обязательный лабораторный анализ, без него продукт продавать нельзя. Проверяют органолептические свойства мёда: консистенцию, вкус, запах, цвет, наличие посторонних включений и признаков брожения. Ещё оценивают плотность, влажность, наличие альдегида оксиметилфурфурола, антибиотиков и количество диастазы — ферментативной активности.

Без примесей и с этичным отношением к пчёлам

Беньямин Форестер — настоящий швейцарский пасечник из города Переславль-Залесский. Он регулярно следит за исследованиями Роскачества в сфере производства мёда. Много лет назад Форестер перебрался со швейцарских Альп в дальнее Подмосковье и привёз с собой высокие стандарты швейцарского союза пчеловодов.

«Каждый второй мед в России — с антибиотиками», — с грустью утверждает мужчина.

Пестициды и антибиотики, поясняет Форестер ИА Регнум, используются в борьбе с варроатозом (его вызывают клещи, которые паразитируют на медоносных пчелах). В Германии и других европейских стран использование пестицидов на пасеках запрещено с 1988 года. Сам швейцарец решил для своей переславльской пасеки эту проблему, закупив на родине органический чистый воск. Теперь он использует для борьбы с варроатозом только экологичные средства — например, муравьиную кислоту. И сам делает вощину из собственного воска, где нет пестицидов.

«Мёд — это лечебный продукт, он не должен содержать вредных примесей!» — говорит Форестер.

По его словам, мёд может быть органическим, если в нём нет никаких примесей. При этом органическая пасека — это ещё и этичное отношение к пчелам: к сожалению, ещё есть горе-пчеловоды, которые выкачивают осенью весь мёд и оставляют пчел погибать, а весной заводят новых.

1 сентября 2024 года в России вступил в силу федеральный закон «О пчеловодстве». Он ужесточил требования к рынку мёда — теперь продукт должен соответствовать нормативным актам Евразийского экономического союза.

«Постоянный мониторинг рынка меда будет продолжаться, пока производители не перестанут фальсифицировать эту продукцию», — заявили в Роскачестве.