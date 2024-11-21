На днях ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации еще одного высокопоставленного функционера «Хезболлы». Под удар попал Мухаммед Афиф — глава информационной службы и ближайший соратник нескольких генеральных секретарей движения, известный также под неформальным прозвищем «Голос Хезболлы».

ИА Регнум

Несмотря на то, что ликвидация Афифа серьезно усложнила поиск компромисса между Израилем и «Хезболлой», США продолжают торопить их прекратить огонь. Однако подобная поспешность может в перспективе обернуться еще большими проблемами для Вашингтона.

Ценнейший функционер

Мухаммед Афиф принадлежал к поколению «отцов-основателей» ливанской «Хезболлы», его стаж в движении на момент ликвидации составлял более 40 лет, из которых больше половины прошло в информационном блоке.

Свое прозвище «Голос Хезболлы» он получил за существенный вклад в становление и развитие информационной стратегии движения. Именно Афиф вывел информационное освещение деятельности «Хезболлы» за рамки «партийных» СМИ.

Официальные комментарии функционеров движения стали появляться в авторитетных региональных и международных изданиях. Под его началом представители пресс-службы «Хезболлы» стали проводить полноценные пресс-конференции.

Кроме того, в последние десять лет Афиф неизменно оставался связующим звеном между «Хезболлой» и населением Ливана, обеспечивая детальное разъяснение политики и целей движения.

С началом ограниченной операции ЦАХАЛ в Южном Ливане эта часть его полномочий приобрела определяющее значение — особенно в контексте реагирования на участившиеся удары израильтян по ливанским населенным пунктам.

«Вы не выиграете свою войну за счет превосходства в воздухе, бомбардировок или убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей», — говорил он.

Следует отметить, что Афиф зачастую выступал не только как один из ключевых спикеров «Хезболлы», но и как посланник генсека по особым поручениям. Через него шло активное взаимодействие с ливанскими и сирийскими политиками, а также с представителями других группировок проиранской «Оси сопротивления».

Всё это делало Афифа одним из ценнейших функционеров «Хезболлы».

Израиль ищет друзей

Ликвидация Афифа открыла новую страницу противостояния Израиля и «Хезболлы».

Впервые за долгое время израильтяне выбрали в качестве цели не полевого командира или первое лицо, а представителя «смежной» структуры, напрямую не вовлеченной в боевые действия. Хотя пресс-служба ЦАХАЛ и попыталась растушевать этот момент, указав, что ликвидированный пресс-секретарь «Хезболлы» в силу близости к высшему руководству движения «вносил весомый вклад» в планирование и организацию операций против Израиля.

Подобные акции призваны не только обезглавить ключевые структуры «Хезболлы», но и нарушить ее взаимодействие с другими лояльными силами в Ливане. В частности, с шиитской партией «Амаль», которая в декабре 2023 года присоединилась к «единому фронту» против Израиля, однако за прошедший год успела подрастерять энтузиазм.

Кроме того, Израиль пытается воспользоваться временным отсутствием у «Хезболлы» нового пресс-секретаря, чтобы посеять недоверие между движением и другими силами в Ливане и за его пределами.

Так, глава израильского МИД Гидеон Саар с завидной регулярностью призывает «угнетенные меньшинства Ближнего Востока» к сближению с Израилем для совместного противостояния Ирану и его прокси-группировкам. И удобнее всего опробовать подобную стратегию в рамках нынешней ограниченной сухопутной операции против «Хезболлы», поскольку Израиль обладает достаточными ресурсами для проведения подобных экспериментов без ущерба для общей эффективности кампании.

В числе потенциальных союзников Тель-Авива на ливанском направлении видят в том числе друзов (их в Ливане проживает более 280 тысяч). Израильская сторона ненавязчиво пытается склонить на свою сторону лидера ливанских друзов Валида Джумблата, апеллируя в том числе к негативному прецеденту с попаданием ракеты «Хезболлы» в друзскую деревню Маджд-аль-Шамс в июле 2024 года.

И хотя больших успехов в диалоге пока добиться не удалось, трения между «Хезболлой» и сторонниками Джумблата продолжают усиливаться.

Все тянут время

Несмотря на общее усложнение переговорного фона, обусловленное гибелью Афифа, США — как ключевой посредник в диалоге между «Хезболлой» и Израилем — продолжают придерживаться прежней стратегии урегулирования.

Специальный посланник президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке Амос Хохштейн, курирующий эти переговоры, считает, что соглашение о прекращении огня находится «в пределах досягаемости» и новые витки эскалации конфликта не влияют на намерение сторон договориться. Накануне он посетил Ливан, а затем 21 ноября встретился в Израиле с Биньямином Нетаньяху.

Подобная убежденность продиктована необходимостью для администрации Байдена получить хотя бы один успешный пример ближневосточного урегулирования перед сложением полномочий в январе 2025 года.

Не исключено, что, преследуя эту цель, Вашингтон попытается принудить обе стороны к заключению формального соглашения. На это, в частности, указывает готовность Белого дома включить в проект договора пункт о праве сторон на самооборону. Еще пару месяцев назад это рассматривалось как недопустимый шаг.

С другой стороны, вопрос устойчивости предлагаемых Вашингтоном гарантий безопасности остается открытым — особенно в свете скорой смены администрации в Белом доме. Это хорошо понимают как в Израиле, так и в «Хезболле», а потому не спешат соглашаться на выдвигаемые условия, пусть и не отвергая их полностью.

Каждая из сторон максимально тянет время.

При этом «Хезболла» по-прежнему намерена соразмерно ответить на гибель своего пресс-секретаря, о чем регулярно напоминают ее высокие функционеры. Как ранее заявил генсек Наим Касем, на «удар в самое сердце Бейрута» последует ответный удар «в сердце Тель-Авива».

И хотя «Хезболла» не раскрывает деталей планируемой операции, акция мести (с учетом аппаратного веса Афифа) едва ли будет меньшего масштаба, чем в память о ликвидированном ранее Хасане Насралле. А это, в свою очередь, грозит новым витком эскалации между Израилем и «Хезболлой», с отказом от прежних договоренностей и гарантий.

Впрочем, демократы в США об этом не слишком беспокоятся: заниматься купированием кризиса, вероятнее всего, придется уже команде Дональда Трампа.