Спустя почти 15 лет разработки, скандалов и отмен проекта в свет выходит одна из самых ожидаемых и вместе с тем противоречивых компьютерных игр последних лет. Вечером 20 ноября в доступе должен появиться шутер (от английского shoot — стрелять) S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chornobyl (Сердце Чернобыля).

ИА Регнум

Популярность виртуальным приключениям в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС принесла уже первая игра серии S. T. A. L. K. E. R.: Тень Чернобыля, вышедшая в 2007 года. За ней вскоре последовали два продолжения: «Чистое небо» (2008) и «Зов Припяти» (2009).

В них играли миллионы геймеров по всему миру, по вселенной «Сталкера» выпускались книги и разнообразный мерч, ценители собирались на ролевые сходки и тематические фестивали. Были даже поклонники игры, отправлявшиеся в Чернобыль на экскурсии — сравнить реальную картину с виртуальной.

Очередную версию игры ждали уже в 2010 году. Но в следующем году проект заморозили — разработка продолжилась только спустя 7 лет. Игроки терпеливо следили за новостями о бесконечных переносах и новых трудностях, вроде пожара в студии разработчиков в 2023 году.

Сегодня же поклонники серии делятся ожиданиями, не окажется ли новая часть серии хуже предыдущих. В то же время выход «Сердца Чернобыля» обратил на себя внимание в России по ещё одной причине.

Реальные заукраинцы

Дело в том, что одну из любимых на пространстве СНГ серий игр создала украинская компания GSC Game World, сейчас базирующаяся в Чехии. После начала СВО студия жёстко обозначила свою политическую позицию, регулярно отмечаясь антироссийскими заявлениями и действиями.

В начале 2022 года GSC Game World закрыла продажи предыдущих частей серии для игроков из России, прекратила принимать предзаказы на новую игру от наших игроков и даже удалила из S. T. A. L. K. E. R. 2 русскую озвучку. Резонансным стал случай, когда представитель компании грубо отказался от сотрудничества с белорусскими журналистами, ответив им русофобским интернет-мемом о «русском корабле».

Что важно, деньги за предзаказ игры россиянам не вернули. Вполне вероятно, что они пошли на финансирование ВСУ: GSC Game World регулярно отчитывалась, что «помогает украинской армии» и настойчиво предлагала игрокам следовать её примеру. Подобные действия в России — уголовно наказуемы.

На этом фоне появился вопрос: не попытаются ли украинские разработчики превратить игру в очередное антироссийское высказывание? И если это случится, зачем такая игра нужна в России?

Госизмена за игру?

Еще в начале ноября появились предупреждения, что «Сердце Чернобыля» могут официально запретить в России как в случае обнаружения противоправного контента, так и в силу поддержки разработчиками ВСУ.

Кроме того, сообщалось: если в шутере будет противоправный контент, причастных к его распространению может ждать наказание. А распространителями могут оказаться стримеры (люди, ведущие онлайн-трансляции игр в интернете), обозреватели игр, авторы гайдов (справочных руководств), продавцы ключей для игры, а также пиратские сервисы.

По Telegram-каналам начали расползаться мнения экспертов, что у государства есть технические возможности вычислить покупателей S. T. A. L. K. E. R. 2, которые в таком случае станут спонсорами украинской армии — со всеми вытекающими последствиями.

«Я бы порекомендовал поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания», — советовали юристы.

Появлялись даже угрозы, что в случае запрета «Сердца Чернобыля» всем игрокам в новую стрелялку будут грозить обвинения в госизмене или финансировании терроризма.

Но в реальности всё это так и осталось лишь разговорами. Решений от уполномоченных ведомств о запрете доступа российских пользователей к S. T. A. L. K. E. R. 2 в Роскомнадзор не поступало, сообщили 19 ноября в его пресс-службе.

В любом случае, для начала нужно дождаться выхода игры и получить её оценку от экспертов.

Шаг в Зону

В России S. T. A. L. K. E. R. 2 официально продаваться не будет — как минимум из-за позиции разработчиков, но точно найдутся желающие получить новинку. Тут свои услуги готовы предложить посредники, которые за небольшую комиссию передадут игру через другие регионы, отправив электронный товар в виде «ключа» или подарка.

Любители игр давно отработали массу способов получить желаемое в обход санкций и ограничений. Например, сменить локацию аккаунта, оплатить покупку зарубежной карточкой или попросить прийти на помощь родственников и друзей из других стран.

Но остаётся вопрос этического выбора самих игроков. Неслучайно уже несколько недель в социальных медиа и на фан-сайтах идут ожесточённые споры на тему того, насколько допустимо будет играть в «Сердце Чернобыля» от украинской студии. Мнения разделяются, спорщики быстро переходят на личности, а сама вселенная «Сталкера» уверенно уплывает на второй план.

По мнению тех, кто хочет играть в новую стрелялку, это всего лишь игра, а всякого рода ограничения — вредны. Их оппоненты же справедливо напоминают историю активности студии-разработчика с начала СВО и выступают против проекта.

«Надо совсем потерять самоуважение, чтобы в это играть», — вот один из характерных комментариев на игровых форумах.

Впрочем, сейчас действительно стоит дождаться выхода игры. Некоторые игровые эксперты предупреждают, что разработка могла затянуться почти на 15 лет из-за разного рода технических проблем, которые студия просто не могла решить. Но тянуть дальше было нельзя, поэтому продукт решили выпустить как есть. Не исключено, что у многих игроков просто не возникнет выбора — играть ли в «Сердце Чернобыля», потому что игра попросту окажется очень плоха.