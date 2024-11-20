На саммите G20, который прошёл 18–19 ноября в Бразилии, изначально планировалось обсуждать борьбу с изменением климата, голодом, бедностью и реформирование глобальных политических организаций. Но тут появилась новость о разрешении президента США Джо Байдена наносить Украине удары дальнобойным оружием вглубь России.

ИА Регнум

Возникло ожидание, что теперь все встречи будут проходить под эгидой украинской тематики. И действительно, с самого начала западные страны всячески пытались политизировать повестку мероприятия, но президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пресёк эти попытки на корню.

«Я взял за правило не делать военные конфликты темой на саммитах «Двадцатки», потому что тогда мы окажемся не в состоянии обсуждать другие важные проблемы, такие, как проблемы бедности. Мы часто не замечаем проблемы голода, расового неравенства. Я взял за правило говорить о системных проблемах, не о войнах, потому что войны мы обсуждаем при любой возможности», — заявил он.

Голод и нищету президент Бразилии считает главными символами общей трагедии, а возникли они прежде всего как результат неверных политических решений.

На украинской тематике в своём выступлении сделал акцент премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Президент Франции Эммануэль Макрон в видеосообщении с борта самолёта по пути в Бразилию также уверял, что на саммите придётся подтвердить поддержку Украины.

О попытках западных стран «украинизировать» повестку говорил и возглавлявший российскую делегацию министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако в конечном итоге этого не произошло. Никто из стран мирового большинства, Глобального Юга стремление Запада не поддержал.

В итоговом коммюнике саммита G20 Украине посвящён всего один пункт (для сравнения: в прошлом году их было семь). Он гласит, что лидеры «Двадцатки» приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию этого кризиса, направленные на достижение устойчивого мира, отмечают человеческие страдания и негативные последствия конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, а также для цепочки поставок.

Лавров пояснил, что российская сторона согласилась с параграфом по Украине, потому что главное в нём — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях.

Однако на этом сошлись не сразу.

Несколько европейских стран настаивали на жёстких формулировках в отношении России, но позже отказались от этих требований из-за опасений, что их позиция могла сорвать принятие совместного заявления, сообщили источники газеты Financial Times.

«Формулировки недостаточно сильные. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе начались бы споры, и никакого заявления не было бы», — пояснил один из дипломатов, с которыми говорило издание. Другой же сказал: «Это не тот язык по Украине, который мы хотели бы видеть».

На более жёстком подходе настаивала и Канада, в чём откровенно признался премьер-министр Джастин Трюдо. На его взгляд, позиция по конфликту на Украине недостаточно сильная, однако G20 — это собрание различных точек зрения со всего мира, и итоговая формулировка стала наиболее приемлемым консенсусом для всех.

Отказ развитых экономик от выпадов в адрес России явно не понравился Макрону, который раскритиковал итоговый документ. Более того, как сообщило агентство France Press, в кулуарах саммита он приветствовал решение США позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием.

На итоговой пресс-конференции Лавров заявил, что Макрон и на словах, и на практике действительно один из самых ярых сторонников стратегического поражения России и войны до победы над ней. Однако при всём этом президент Франции на общем фотографировании сам подошёл к главе МИД РФ, чтобы пожать ему руку.

Но и это ещё не всё.

Западные политики разозлились на Лулу из-за его решения быстро утвердить текст коммюнике. Обычно оно публикуется в конце саммита, но президент Бразилии решил дать добро во время завершения пленарного заседания 18 ноября. И в тот момент лидеров Франции, Германии и США в помещении не было, сообщает агентство Reuters.

Макрон раскритиковал этот шаг бразильского коллеги, посетовав, что текст только выиграл бы, если бы «был более откровенным» в отношении конфликта на Украине. Запад негодует, что Лула да Силва досрочно завершил переговоры на саммите G20, чтобы не уделять много времени обсуждению Украины. Однако, как пояснили бразильские дипломаты, коммюнике приняли в спешном порядке, чтобы сформировать итоговый документ к окончанию мероприятия.

Украина, мягко говоря, тоже осталась недовольна.

Посол страны в Бразилии Андрей Мельник (тот самый, придумавший канцлеру ФРГ Олафу Шольцу прозвище «обиженная ливерная колбаса») заявил в интервью газете Folha de S. Paulo, что Бразилия и её президент упустили последний шанс стать посредником в урегулировании конфликта, не придав достаточного внимания Украине на саммите.

Однако было уже поздно, коммюнике принято.

Россия и её партнеры из развивающихся стран настояли на том, чтобы текст был посвящён любым конфликтам на Земле и необходимости их урегулирования и прежде всего завершению конфликта на Ближнем Востоке.

«Конечно, Запад неохотно пошёл на обсуждение этого текста, но прекрасно понимал, что без этого никакого раздела, касающегося конфликтов, быть не может. Были попытки у Запада этот параграф, развёрнутый, насыщенный оценками, который подчёркивает трагическую, катастрофическую ситуацию населения Газы, поставить после украинского.

Но здесь уже даже нам не пришлось подчёркивать неприятие такого манипулирования, жонглирования, потому что страны Глобального Юга категорически отказались принижать значение того, что «Двадцатка» должна прежде всего обратить внимание на трагедию сектора Газа», — заявил Лавров.

Главное, что документ признаёт современные реалии и подчинён центральной задаче — выстраиванию международных отношений с опорой на многосторонность, плюрализм, устранение всех форм неравенства, подчеркнул глава МИД России.

«В этом году, конечно, коллективный Запад потерпел существенное поражение на этом фронте. Помимо того, что вопрос Украины намного мягче и, что называется, по остаточному принципу отражён в лидерской декларации, самым главным прорывом, конечно, является согласование языка «Группы двадцати» по кризису на Ближнем Востоке.

Главное, что все наши партнёры, страны мирового большинства сейчас очень сильно сплотились и не скрывая обвиняют Запад в двойных стандартах как по политическим вопросам, так и по вопросам экономики, по вопросам климата, по вопросам социального развития», — заявила шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

В целом итоговое коммюнике отражает приоритеты председательства Бразилии в G20.

Лидеры стран высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры, чтобы она отвечала целям устойчивого развития, борьбы с изменением климата и усилиям по искоренению нищеты.

Апогеем усилий председательства Бразилии в G20 стало создание Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью, который ставит цель искоренить голод к 2030 году. Этот формат позволит обмениваться опытом по обеспечению продовольственной безопасности и координировать соответствующие меры.

«Это будет нашим величайшим наследием», — заявил Лула да Силва.