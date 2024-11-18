Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил Иран. В рамках двухдневного визита ему удалось наметить точки соприкосновения с новым иранским руководством и продемонстрировать готовность агентства стать медиатором застарелого конфликта вокруг иранского «ядерного досье». Однако оппоненты Тегерана оптимизма Гросси особо не разделяют.

ИА Регнум

В иранской ядерной политике каждый норовит увидеть негативные сдвиги, которые потребуют жёсткой реакции. Впрочем, и в Иране не планируют игнорировать угрозы в свой адрес.

Сближение несогласных

Глава МАГАТЭ за последний год бывал в Иране уже как минимум дважды. Предыдущий визит состоялся ещё при президенте-консерваторе Ибрахиме Раиси, в мае 2024 года. Однако достигнутые предварительные договорённости оказались сорваны внезапной гибелью иранского президента в авиакатастрофе.

После утверждения у власти реформистского правительства во главе с Масудом Пезешкианом Гросси решил предпринять новую попытку, тем более что восстановление «ядерной сделки» заявлялось как один из внешнеполитических приоритетов нового иранского президента. И, кажется, преуспел гораздо больше.

За два дня пребывания в Иране глава агентства, помимо встречи с руководством страны, посетил два объекта, на которых осуществляется обогащение урана (заводы в Фордо и Натанзе). Вокруг них уже не первый год идут ожесточённые споры, спровоцированные в том числе недопуском инспекторов МАГАТЭ на часть площадок.

Однако Гросси, вопреки обыкновению, не стал напрямую критиковать стремление Тегерана максимально закрыть свои объекты от посторонних глаз. Вместо этого он предложил совместно «искать возможности» для соблюдения баланса между национальными интересами Ирана и прозрачностью «мирного атома».

Предложение главы МАГАТЭ попало в такт позиции иранских властей: президент Пезешкиан заверил высокого гостя, что Тегеран не ищет врагов и готов в перспективе вновь допустить инспекторов агентства на свои объекты. Но лишь в том случае, если его атомный проект не станет предметом политических спекуляций.

Напоследок Гросси публично подчеркнул, что любое нападение на ядерные объекты является незаконным. Этим заявлением глава МАГАТЭ, судя по всему, попытался остудить пыл не только израильтян, грозившихся рано или поздно «физически уничтожить» иранский атомный проект, но и «ястребов» из администрации Трампа, которые всячески поддерживают устремления Тель-Авива.

И хотя израильские чиновники предпочли не комментировать заявления Гросси, позицию агентства они приняли к сведению.

Ядерные проделки

Несмотря на то, что визит Гросси должен был способствовать разрядке напряжённости вокруг темы иранской ядерной программы в преддверии очередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, на практике ему не удалось полностью сгладить обвинения в адрес Тегерана.

«Евротройка» (Великобритания, Германия, Франция), несмотря на доводы главы МАГАТЭ, пока сохраняет скептический настрой. Основной аргумент, к которому обращаются европейцы, — Иран слишком усердствует в обогащении урана.

Еще в декабре прошлого года Тегеран ускорил производство обогащённого до 60% урана, а до этого скрыл от глаз международных инспекторов часть своих ядерных объектов. Члены «евротройки» почти прямым текстом заявляют, что МАГАТЭ «не знает и половины» того, что происходит на иранских объектах ядерного цикла.

Опасения вызывают и другие новости из Ирана: на объекте в Фордо ранее уже были обнаружены частицы урана, обогащенного «опасно близко» к оружейному показателю (83,7% против необходимых 90%). В Иране стали появляться и «подземные города-заводы», скрытые от глаз спутниковой разведки.

Высока вероятность, что на грядущем заседании Совета европейские страны выберут путь критики Ирана.

Аналогичные настроения фиксируются и в США. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом сулит новый виток противостояния Вашингтона и Тегерана. И хотя отдельные республиканские назначенцы (в числе которых Илон Маск) пытаются осторожно «наводить мосты» в диалоге по иранской ядерной программе, общий тренд на конфронтацию им едва ли удастся пересилить. Тем более что сам Трамп продолжает считать «ядерную сделку» ошибочной и будет до последнего искать предлоги уклониться от её перезаключения.

Решительнее всех настроены в Израиле. Официальный Тель-Авив неоднократно заявлял, что готов пойти на риск, если Иран «приблизится к опасной черте». И мнение мирового сообщества (выраженное в том числе МАГАТЭ) в данном случае для него становится вторичным.

Кроме того, израильтяне склонны считать, что уже нанесли своими ударами ущерб иранской ядерной программе. Так, в результате октябрьского налёта (операция «Дни покаяния») Тель-Авив якобы смог поразить ядерный исследовательский центр Taleghan 2, расположенный вблизи города Парчина. По данным израильской разведки, на базе центра велась разработка нейтронного инициатора UD3, являющегося одним из ключевых компонентов ядерного боезаряда.

Близкие к Тегерану источники осторожно парируют, что в преддверии израильской атаки все иранские оборонные предприятия были переведены на безопасный режим работы и ни одна из «важных разработок» не пострадала — однако не уточняется, был ли среди них Taleghan 2. Так или иначе, убедительных аргументов в свою пользу пока не предоставила ни одна из сторон.

Могут заняться бомбой

В разбирательствах вокруг иранской ядерной программы многое будет зависеть от итоговой точки зрения Совета управляющих МАГАТЭ.

К 22 ноября там должны определиться с коллективной позицией, и негативные оценки перевешивают. Высока вероятность, что тематическая резолюция будет иметь выраженный антииранский характер, чем не преминут воспользоваться многочисленные противники Тегерана.

Впрочем, Иран не стремится задобрить оппонентов. Напротив, он весьма чётко дает понять, что принятие антииранской резолюции на уровне МАГАТЭ повлечёт за собой «значительные корректировки» национальной ядерной доктрины.

Иранцы не раскрывают деталей грядущих перемен, однако в их числе вполне могут оказаться и тезисы о допустимости создания ядерного арсенала.

Тем более что общественное мнение в последние месяцы то и дело прощупывалось различными «инициативными группами», и большого сопротивления населения Тегеран, судя по всему, не заметил.