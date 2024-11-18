В ближайшее воскресенье румыны проглосуют за президента республики. Спустя неделю пройдут выборы в двухпалатный парламент страны. А затем ещё через неделю пройдёт почти неизбежный второй тур голосования за главу государства.

ИА Регнум

Среди кандидатов на президентский пост наиболее высокий рейтинг имеет председатель правительства и лидер Социал-демократической партии (СДП) Марчел Чолаку. Его же политическая сила скорее всего получит наиболее крупную парламентскую фракцию.

Однако эти исходные позиции отнюдь не гарантируют победы социал-демократам.

К примеру, в 2004 и 2014 годах кандидаты от СДП с серьёзным преимуществом выигрывали в первом туре президентских выборов. Однако в обоих случаях они не смогли занять пост главы государства, поскольку остальные политические силы консолидировались вокруг их оппонентов.

Причиной тому является восприятие СДП как продолжательницы Румынской коммунистической партии и соответствующее к ней отношение со стороны либеральных и национал-консервативных сил. Большое значение имело и противодействие со стороны зарубежных центров влияния, опасавшихся победы в Бухаресте слишком самостоятельных политиков, способных возродить многовекторную дипломатию Николае Чаушеску.

Для общей победы Чолаку на нынешних выборах очень важен выход во второй тур такого конкурента, который не смог бы объединить против социал-демократа разношёрстный протестный электорат.

Этому параметру наиболее соответствует лидер националистического Альянса за объединение румын (AUR) Георгий Симион. По румынским меркам AUR является «евроскептической» партией, что с одной стороны выводит её за пределы мейнстрима, а с другой — делает весьма популярной среди избирателей.

Политическая сила Симона декларирует восстановление фактически утраченного в ЕС государственного суверенитета Румынии, традиционные ценности, поддержку румын, проживающих за рубежом, и наоборот — свёртывание поддержки Украины. Сам же лидер партии имеет рейтинг, вполне позволяющий ему пройти во второй тур.

Кстати, в соответствии с недавним опросом, проведённым по заказу Newsweek-Румыния, нынешнюю политику официального Бухареста в отношении России поддерживает лишь 35% граждан этой страны, в время как 34% её осуждают.

Вполне вероятное попадание Симиона в финал президентской гонки будет во многом означать, что Чолаку удастся снять многолетнее проклятие с левых сил, представителям которых уже два десятилетия не удаётся занять дворец Котрочень, где находится резиденция глав государства. Поскольку сложно представить, чтобы Симона даже в пику Чолаку поддержат либеральные круги или европейская бюрократия.

Это прекрасно понимают и оппоненты СДП. Поэтому несколько дней назад Симиона со ссылкой на украинские спецслужбы обвинили в якобы имевших место контактах с агентом ГРУ России. Обвинение озвучил глава объединённой комиссии палат румынского парламента по контролю за спецслужбами Иоан Киртеш. Одновременно он является членом Национал-либеральной партии (НЛП), чей лидер также имеет высокие шансы на прохождение во второй тур президентских выборов.

Действующий лидер Румынии Клаус Иоханнис, к слову, является выходцем из НЛП и в ходе двух последних избирательных кампаний блестяще разыгрывал стратегию мобилизации либерального и консервативного электората против «наследников» Чаушеску.

Стоит ли удивляться тому, что социал-демократ Чолаку решительно выступил в защиту националиста Симиона и потребовал отставки сенатора за распространение ложной информации. Более того, премьер-министр заявил об отсутствии свидетельств вмешательства России в румынские выборы.

16 ноября Чолаку и вовсе опубликовал письмо Службы безопасности Украины о мотивировке отказа въезда лидеру AUR на территорию этого государства. Там о его связях с ГРУ ничего не говорится.

По большому счёту, ему лишь инкриминируется «дискредитация Украины на международной арене и продвижение унионистских идей». Под последним подразумеваются высказывания Симиона о возрождении Великой Румынии, включающей в том числе Северную Буковину с центром в ныне украинских Черновцах.

Для Симиона этот скандал стал отличной пиар-акцией в преддверии приближающихся выборов, тем более, что около четверти избирателей пока не определились с тем, за кого голосовать в первом туре.

Помогая националистам-евроскептикам, СДП также пытается расширить и пространство для манёвра при создании правительственной коалиции в новом парламенте. Хотя наиболее вероятно воссоздание альянса СДП и НЛП, представительная фракция AUR может позволить социал-демократам сохранить контроль над исполнительной властью и без либералов. А это значит, что позиции соратников Чолаку в ходе переговоров за министерские портфели усилятся.

Однако эта же стратегия несёт для СДП и скрытую угрозу.

Дело в том, что позиции евроскептиков особенно сильны на востоке Румынии, в регионе исторической Молдавии с центром в Яссах.

Этот же регион наряду с исторической Валахией является электоральной «вотчиной» и для социал-демократов. В связи с этим существует опасность, что СДП, оказав помощь AUR в достижении тактических целей на президентских выборах, может не досчитаться депутатских мандатов, которые перейдут набирающим популярность националистам.

Кто станет новым главой Румынии и как распределятся места в её парламенте, покажет ближайшее будущее. Успех AUR, а тем более его вхождение в правительственную коалицию может стать неприятным сюрпризом для киевских политиков.

Однако в любом случае вряд ли игра с участием украинских спецслужб против лидера румынских евроскептиков прибавит популярности официальному Киеву среди румын. По части поддержки своего восточного соседа они и так являются наиболее скептически настроенной в ЕС нацией.