Демократы в США отошли от первоначального шока из-за болезненного поражения на выборах. Теперь они начинают всё активнее саботировать транзит власти с передачей управленческих полномочий новой команде Дональда Трампа. Именно в этом контексте и стоит рассматривать метания в Белом доме вокруг предоставления права Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России.

ИА Регнум

Обычно в Вашингтоне считается неприличным принимать в переходный период резонансные решения такого уровня, касающиеся большой войны. Однако на фоне нынешнего раскола американской политики от всех приличий уже давным-давно отказались. Поэтому можно подкладывать какую угодно свинью следующей администрации, ведь именно ей придётся разбираться с последствиями любых необдуманных решений уходящей президентской команды Джо Байдена.

Сразу после победы на выборах Трамп ускорился с формированием будущего кабинета министров. Он прямо сейчас определяется с фигурой своего спецпосланника по Украине, который должен будет заниматься переговорами с Россией.

Обсуждаются несколько кандидатур — среди них и Брайан Хук, который на первом сроке Трампа был ответственен за заключение «Авраамовых соглашений» между Израилем и монархиями Персидского залива. Предполагается, раз получилось на Ближнем Востоке, то может выйти и на Украине. Альтернатива — Борис Эпштейн, близкий к Трампу политтехнолог родом из Москвы, его семья переехала в США в 1993 году.

В идеале Трамп хотел бы запустить переговорный процесс ещё до вступления в должность президента 20 января. Теперь эти планы будущей администрации под угрозой срыва. Ведь удары дальнобойными ракетами могут привести к неконтролируемой эскалации, которая поставит крест на любых стремлениях новой команды договориться по украинскому вопросу и получить свободу рук в Индо-Тихоокеанском регионе для конкуренции с Китаем и на Ближнем Востоке.

Однако к «ракетным манёврам» Байдена прямо сейчас есть очень много вопросов. Официальных подтверждений не поступало, всё обсуждается на уровне утечек в демократическую прессу о возможности применения ракет на узком участке фронта — в пределах 50 километров от границы Украины в Курской области. Белый дом, очевидно, следит за реакцией — как в США, так и во всём в мире, в первую очередь в России.

Даже предоставление такого «права» вкупе с разведданными Пентагона не обязательно означает передачу Украине новых партий дальнобойных ракет ATACMS. Ведь их в арсеналах США остаётся и так совсем немного. Всего этих ракет было выпущено порядка четырёх тысяч, но многие уже использовали в Ираке, Афганистане и на Украине. В будущем их будут модернизировать или менять на новые ракеты, но это процесс небыстрый.

Масштабы производства подобных ракет в США составляют лишь считаные десятки в год. Не сильно лучше ситуация с ракетами для систем ПВО вроде Patriot, которых выпускается только 300–400 штук ежегодно. Байден же намерен отправить очередной годовой запас ракет ПВО на Украину, не дожидаясь прихода Трампа. Действуя в логике «после нас хоть потоп».

Колебания в Вашингтоне вокруг предоставления дальнобойных ракет Киеву были связаны в том числе и с такими техническими нюансами. Ракет явно недостаточно, чтобы изменить расклад сил на поле боя. Разведсообщество США признавало, что 90% ключевых военных объектов России, например аэродромов, находятся вне зоны досягаемости поставляемых ракет. При этом ответ со стороны Москвы обещает быть очень жёстким. Получается бездумная эскалация ради эскалации.

Поэтому команда Байдена до выборов, взвесив все «за» и «против», и не пошла на такие меры. Но после победы Трампа их политические вычисления могли измениться. Теперь пришло время ставить палки в колёса будущей администрации.

Демократические штаты обещают создавать «движение сопротивления», в Вашингтоне намечены протестные митинги в день инаугурации следующего президента. Демократы в Конгрессе даже думают формировать свое «теневое правительство», устраивая настоящее двоевластие в американской столице.

За два месяца можно создать столько проблем Трампу во внешней политике, что разгребать их он будет долго. На ближневосточном треке демократы всё полностью провалили, так что, вероятно, сейчас они просто пустили центробежные процессы на самотёк.

Налицо и попытки срочно подстегнуть эскалацию в отношениях с Китаем: под занавес президентства Байдена заключаются военные соглашения с Филиппинами. Ставки в войне с Россией на Украине также будут повышаться в рамках саботажа попыток Трампа о чём-то всерьёз договориться.

Помогают в этом уходящей команде Байдена европейские ястребы в истеблишменте Британии и Франции. Они-то понимают, что при новой американской администрации их ничего хорошего не ждёт — она будет давить Европу тарифами.

Одним из вариантов повышения ставок является предоставление европейских ракет Storm Shadow/Scalp вместо американских для нанесения ударов. Правда, их осталось в арсеналах ещё меньше, чем ATACMS. Но так США смогут переложить все риски за последствия ракетных ударов на европейцев.

В то же время поспешность действий ястребов олицетворяет и степень отчаяния, которое испытывают лоббисты бесконечной войны с Россией в западных столицах. Армии России удаётся совершать всё больше прорывов на линии фронта, который трещит по швам. Измотанным украинским войскам приходится отступать на большинстве направлений. Темпы выделения новых финансовых траншей, особенно со стороны США, неуклонно сокращаются.

Конгресс уже отказался следовать призывам команды Байдена и согласовывать новые украинские транши до инаугурации следующего президента. Вероятно, «аттракцион невиданной щедрости» с раздачей денег Киеву в виде кредитов со сроком погашения до 2040-х годов уже заканчивается. Если Трамп и согласится что-то прислать, то только заранее закупленные вооружения. Платить за них украинцы не смогут, а европейцы вряд ли захотят, хотя их наверняка будут к этому принуждать.

Вот и остаётся сторонникам войны вместе с украинскими лоббистами пускаться во все тяжкие, провоцируя непредсказуемую по результатам эскалацию ради попыток хоть как-то изменить ситуацию в свою пользу. Причём для команды Байдена ситуация может видеться «выигрышной» в контексте внутриполитической борьбы в США.

Не зря представители ближайшего окружения Трампа, включая его сына, обвиняют демократов в попытке устроить третью мировую войну в период «междуцарствия». Ведь последствия её придётся расхлёбывать уже будущей администрации. Ну а демократы сначала на полной скорости устремятся к обрыву, а затем вовремя пересядут в «пассажирское кресло» и начнут ругать Трампа за неисполнение его обещаний быстро разрешить украинский кризис.

Есть и ещё один нюанс.

Далеко не факт, что генералитет в Пентагоне горит желанием исполнять сумасбродные приказы хромой утки — Байдена. Особенно на фоне обещаний Трампа устроить массовые чистки генералов и офицеров, поддерживающих Демпартию и её политику «либерализации» вооружённых сил. Кого-то из них грозят отдать и под военный трибунал, например, за провалы во время хаотичного бегства из Афганистана. Наверняка начнутся и антикоррупционные расследования в отношении украинских траншей.

Нынешние сливы в прессу вполне могли быть устроены недовольными аппаратчиками в военном истеблишменте США, которые не хотят брать на себя ответственность за последствия безумной политики Байдена, находящегося одной ногой на пенсии.

Кто-то из них вполне может саботировать принимаемые меры и тормозить поставки вооружений Киеву.

Но в целом пока завязший в расколе Вашингтон мечется из стороны в сторону, не желая смиряться со своим поражением в конфликте на Украине.