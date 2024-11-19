В Финляндии приключилась очередная скандальная история, получившая громкий резонанс. Руководство одной из школ отменило намеченный к проведению в ней концерт старинной музыки только потому, что на этом мероприятии должно было прозвучать произведение христианской тематики.

Josh Eckstein/unsplash

Директор школы не является воинствующим безбожником — он всего лишь испугался, что его обвинят в «оскорблении чувств» кого-то из учеников и наложат на учебное заведение тяжёлую «компенсацию». Прецедент такого рода уже имел место. И поэтому он решил перестраховаться.

История весьма характерна для Финляндии, где традиционное христианство неуклонно сдаёт позиции под натиском новой «религии» — тоталитарной «толерантности».

Чувства неверующих

Недавно руководство одной из средних школ решило побаловать своих учеников музыкой. Бесплатное совместное выступление Финского барочного оркестра и Хельсинкского камерного хора должно было включать в себя ораторию «Мессия», написанную знаменитым композитором эпохи барокко (музыка XVII–XVIII веков, традиционно вдохновлённая христианскими темами) Георгом Фридрихом Генделем.

«Мессия» — классическое произведение музыки барокко, текст которого основан на Священном писании и рассказывает о жизни Иисуса Христа. Казалось бы, что может быть преступного в том, чтобы исполнить эту ораторию перед школьниками? Однако концерт был отменён всего за пару дней до запланированного выступления. По словам организаторов несостоявшегося мероприятия, причиной стали религиозные отсылки в музыке.

Для многих эта отмена стала шоком. В защиту демонстрации христианского искусства в школах выступили сразу несколько министров. Также своё негодование выразил и ряд депутатов Эдускунты (парламента).

Следует помнить, что сейчас во внутренней финской политике наиболее моден умеренный консерватизм: по итогам прошлого года в стране пришла к власти консервативная коалиция, сменившая леволибералов.

Естественно, встал вопрос: какова причина отмены концерта христианской музыки?

Однако глава оскандалившегося учебного заведения испугался, «забился в раковину» и не пожелал ответить на данный вопрос журналистам. Вместо него это сделала чиновница Астрид Каубер, глава муниципального управления образования. Каубер выступила в защиту директора — по её словам, он согласовывал с ней решение об отмене концерта, и они оба не безбожники, а перестраховщики.

«Мы хотим продолжать предлагать детям художественные впечатления. Но мы также желаем следовать рекомендациям национального управления образования Финляндии», — сухо подчеркнула чиновница. Упомянутая Каубер организация является подразделением министерства образования. И ранее выпустила особое руководство для школ по проведению «религиозных мероприятий».

Согласно изложенным в этом документе правилам, школы должны заранее информировать родителей о содержании планируемых мероприятий. Считается, что это даст взрослым время отреагировать — в случае, если они почувствуют, что предстоящее событие не соответствует их взглядам на жизнь.

«Однако лишь только за пару дней до концерта мы узнали, что будет представлено либретто о жизни Иисуса», — жалуется Каубер. По её словам, организаторы предупредили об этом слишком поздно — времени на то, чтобы поставить в известность родителей и дождаться от них обратной связи, уже не оставалось. Чиновница выразила надежду, что концерт в стиле барокко может быть проведён в этой школе когда-нибудь позже.

«Жуткие моральные терзания»

Однако эти объяснения удовлетворили далеко не всех. Даже министр образования Андерс Адлеркройц счёл, что школьное руководство подошло к исполнению правил слишком уж рьяно. В своём блоге Адлеркройц пишет, что многовековая культурная история Финляндии и Европы тесно связана с христианством, что никаких резонов забывать и отказываться от этого у финнов нет.

В свою очередь Лаура Каяндер, администратор пострадавших от отмены музыкантов, отнюдь не склонна винить директора. «Я прекрасно понимаю, что школа не хотела рисковать. Ведь тот или иной родитель мог потребовать компенсацию за воздействие христианских ценностей на его ребёнка», — поясняет Каяндер.

Она жалуется, что её подопечные попали в сложную ситуацию. «Исполнять великолепную музыку барокко становится очень трудно, потому что большая часть репертуара в любом случае содержит религиозные отсылки», — оправдывается администратор. Каяндер передаёт слова директора, запретившего концерт: тот сетует, что в настоящее время при организации различных культурных мероприятий в школах нужно слишком много думать о том, как никого не обидеть и не оскорбить.

Опасения директора небезосновательны — у него перед глазами есть конкретный пример.

Так, недавно Национальный совет по вопросам недискриминации и равенства (есть в стране и такая структура!) настоятельно порекомендовал одной из школ выплатить «компенсацию» в размере 1500 евро родителям неверующего ученика. Учебное заведение уличили в том, что оно организовало концерт религиозной музыки c исполнением христианских песнопений, о чём не сообщило им заранее.

На концерте прозвучали песни на такие темы, как смерть, распятие Христа и искупление грехов. Это, как предполагается, принесло чувствительному ученику жуткие моральные терзания. Решения совета имеют обязательную юридическую силу, хотя и могут быть обжалованы в административном суде. Однако ещё не факт, что суд пожелает встать на сторону учебного заведения.

Вот и сейчас директор школы, отменяя концерт, наверняка руководствовался и теми соображениями, что христианство в Финляндии сдаёт позиции.

Свежее социологическое исследование, итоги которого были обнародованы в октябре, показало, что за последние четыре года число верующих в стране уменьшилось.

С полной уверенностью в Бога Вседержителя (такого, каким его воспринимает христианство или какая-либо другая религия) веруют почти 40% финнов. Около одной пятой населения абсолютно не религиозны. Остальные не определились с твёрдым мнением.

Культурные войны

Номинально 63,6% населения Финляндии принадлежит к местной Евангелическо-лютеранской церкви, но для многих, как оказывается, принадлежность эта чисто формальная. Как среди мужчин, так и среди женщин финны, верующие в христианского Бога, ближе по своим воззрениям к правому консерватизму.

Это свидетельствует о том, что финны связывают христианскую веру в Бога с правоконсервативными ценностями, в то время как всесильная в странах Запада леволиберальная пропаганда из каждого утюга внушает, что быть консерватором «немодно», а традиционализм «устарел».

Люди в массе своей внушаемы, и неудивительно, что за последние 20 лет количество крещений, заключённых в церкви браков, погребальных богослужений и конфирмаций в финском обществе неуклонно снижалось. Символично, что самое низкое число прихожан церкви зарегистрировано в столице — Хельсинки.

Надо сказать, что и финская Евангелическо-лютеранская церковь мало соответствует представлениям о воинствующем христианстве. Она всё больше прогибается под навязываемую «повесточку», и нагляднее всего это проявляется в её отношении к однополым «бракам».

Ещё в 2010 году в одной из телепередач представители церкви заявили, что они выступают против венчания однополых пар. И тут же выяснилось, что многие прихожане уже насквозь пропитались идеями «толерантности» — за неделю 30 тысяч финнов заявили, что разрывают свою связь с церковью и перестают платить ей ранее регулярно подаваемые взносы. Такой демарш привёл к тому, что церковь потеряла несколько миллионов евро и поэтому, видимо, решила несколько «скорректировать» свою линию.

После одобрения парламентом закона о «гендерно нейтральном» браке глава Евангелическо-лютеранской церкви Финляндии архиепископ Кари Мякинен написал в соцсети, что «понимает значимость этого дня для представителей сексуальных меньшинств, их родных и близких, а также многих других». Позже Мякинен заявил, что церкви стоило бы «попросить прощения» у гомосексуалов — за то, что она раньше «выталкивала их из общественной жизни».

Теперь лютеранская церковь Финляндии придерживается мнения, что «всеобщее равенство важнее традиционных моделей поведения». Однако подобная «теплохладность» теперь отвращает от церкви ревностных верующих, которые видят, что их пастыри идут куда-то не туда.

Справедливости ради надо отметить, что в нынешнем финском правительстве в числе министров есть христиане-традиционалисты. В особенности объектом нападок либералов стал министр внешней торговли и развития Вилле Тавио, член правой партии «Истинные финны».

«Разоблачившая» его газета Helsingin Sanomat пишет про Тавио «страшное» — оказывается, он «не хочет видеть сексуальные и гендерные меньшинства на своём рабочем месте в министерстве иностранных дел». Более того, Тавио никак не упоминает о сексуальных меньшинствах в своих официальных речах — в отличие от большинства других политиков стран ЕС, не забывающих расшаркиваться перед приверженцами однополой любви.

Сейчас в лексикон западных политиков введены различные термины, описывающие «разнообразие гендеров и сексуальностей». Для них они играют такую же роль, как и риторика о направляющей роли КПСС для советских партократов.

Однако министр Тавио запретил употребление этих терминов в документации своего ведомства. Вместо «толерантности» значительную роль в его жизни играет христианская вера. Специальный помощник Тавио Туомас Тяхти сообщил, что министр раз в месяц проводит в своём кабинете молитвенные встречи. По словам Тяхти, они «не связаны с принятием решений». Издание потребовало, чтобы Тавио отчитался перед ним в своих столь скандальных предпочтениях, но министр от разговора отказался.

По сути, Финляндия, как и другие страны западного блока, оказалась ареной «культурной войны». Позиции христианства и традиционных ценностей постепенно слабеют, но их приверженцы не желают сдавать свои святыни без боя.

Однополые браки, разнообразие гендеров и прочее — признаки принадлежности к международному движению ЛГБТ, признанному в России экстремистским.