Каждый год крупная осенняя распродажа, которую обычно называют «черной пятницей», привлекает внимание потребителей по всему миру, желающих выгодно приобрести нужные (а порой и не столь уж необходимые) вещи. Не обошла эта тенденция стороной и Россию: ажиотаж начался уже в конце октября, когда популярные сайты запестрели объявлениями о грядущих небывалых скидках для покупателей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В хмурую и серую ноябрьскую погоду, конечно, хочется побаловать себя приятной обновкой, да еще и по привлекательной цене. Однако стоит помнить, что долгожданное спецпредложение зачастую выигрышно только для продавца, а клиент рискует стать жертвой недобросовестного поведения магазинов.

На днях появилась информация, что почти половина скидок в «черную пятницу» оказались липовыми: как мелкие торговцы, так и крупные компании заблаговременно перед распродажей сильно повышают цены, чтобы затем снизить их под видом скидки. Так что жаждущий поучаствовать в акции потребитель получит свой товар по обычной стоимости, а то и заплатит за него больше обычного. Кстати, такого мнения придерживается и большинство россиян, не веря в честное снижение цен.

Ситуация с фальшивыми скидками привлекла внимание даже на самом высоком уровне. Депутаты Госдумы попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роспотребнадзор провести проверку таких манипуляций, ведь подобное поведение может быть классифицировано как недобросовестная конкуренция, основанная на попытке обмана и введения в заблуждение потребителей.

Не доверяй и проверяй

С одной стороны, крупные торговые площадки признали наличие проблемы и говорят о борьбе с недобросовестными продавцами. Однако, как отмечают законодатели, пока до конца не ясно, были ли предприняты какие-то действенные меры, чтобы избежать манипуляций с ценами.

Для защиты кошельков клиентов также предлагается вернуть удаленную ранее некоторыми торговыми площадками опцию «истории цен» на товары. Сейчас такую проверку можно провести самостоятельно или воспользоваться доступными сервисами, помогающими отслеживать и сравнивать цены на товары.

С их помощью можно узнать не только предыдущую цену вещи, но и сколько за нее просят конкуренты. Возможно, их вариант приятнее той самой «выгодной» цены, указанной жирным шрифтом или желтым цветом на «распродаже».

Чтобы не разочароваться, перед покупкой стоит заранее ознакомиться не только с ценой, но и с отзывами. Однако полностью полагаться на них опрометчиво, ведь отзывы могут быть поддельными и накрученными. Лучше насторожиться, если под карточкой товара видны исключительно положительные или очень однообразные «мнения покупателей».

Кроме того, хорошей идеей будет заблаговременно изучить условия гарантии и доставки товара, ведь, скажем, стоимость транспортировки вещей из-за рубежа может спокойно «съесть» всю выгоду. А при получении надо тщательно проверить качество и комплектность, поскольку в «черную пятницу» многие продавцы стремятся избавиться от залежавшегося стока.

Как напоминают уполномоченные ведомства, покупателю стоит иметь в виду, что в течение семи дней после передачи товара он вправе отказаться от купленного товара (но если сохранен его товарный вид) или получить замену при онлайн-покупке некачественного товара на новый, а также рассчитывать на выплату продавцом неустойки в случае задержки с доставкой. Если права потребителя были нарушены, он может обратиться в Роспотребнадзор, в том числе через электронную приемную.

Акция или фейк?

Манипуляции со стороны продавцов оказываются не единственной угрозой для покупателей: в ходе «черной пятницы» россияне также сталкиваются с мошенниками, активизировавшимися во время распродаж. Соблазнившись на крайне щедрое и столь заманчивое «предложение», можно остаться не только без вожделенного товара, но и без денег.

Одним из популярных способов обмана стала имитация популярных сайтов, где под видом оформления покупки мошенники выманивают личные данные пользователей и информацию об их банковских картах. Такие ресурсы, еще называемые фишинговыми, зачастую очень и очень похожи на оригинальные страницы маркетплейсов — с первого взгляда можно и не отличить.

Помимо этого, в «черную пятницу» и после нее злоумышленники любят присылать письма о том, что покупателю «повезло» и он «выиграл» в лотерею или «получил» сказочно заманчивый купон. Вот только ссылки в таких «письмах счастья» обычно ведут на поддельные ресурсы, созданные киберпреступниками.

Впрочем, опасность может поджидать любителей распродаж и на официальных торговых площадках. Нередки случаи, когда продавец отменяет уже оформленный заказ и просит заказать товар снова, но уже по ссылке, отправленной по почте или через мессенджер. Такое поведение должно настораживать: почти наверняка дело тут нечисто.

При этом очень часто злоумышленники пытаются загнать покупателя в цейтнот фразами вроде «скидка только до вечера» или «у вас осталось два часа, чтобы купить товар по экстремально низкой цене». Безусловно, такой тактикой могут пользоваться и законопослушные магазины, желающие «додавить» потенциального покупателя, однако стоит задуматься — кому выгодно снять барьер, который мог бы заставить пользователя поразмышлять перед покупкой?

Планируем бюджет

Что же делать потребителю, чтобы не попасть в ловушки, расставленные жуликами? Во-первых, обращать внимание на адрес сайта и реквизиты компании, чтобы не попасть на поддельную страницу.

Кроме того, многие проверенные площадки выделены в поисковой выдаче браузеров синей галочкой. Сообщения же о крайне щедрых предложениях стоит проверять через официальные сайты или соцсети брендов.

Не стоит начинать общение с продавцом через сторонние мессенджеры, переходить по подозрительным ссылкам на другие страницы и, тем более, скачивать незнакомые файлы или приложения — здесь, кстати, могут помочь установленные и своевременно обновляемые антивирусные программы, которые заблокируют вредоносные ресурсы. А все полученные через СМС или push-уведомления коды надо хранить в тайне и никогда не сообщать их посторонним.

Вообще, для онлайн-покупок разумно завести специальную банковскую карту, например, виртуальную и привязать ее к отдельному счету, где не хранятся значительные средства. Даже если злоумышленники получат ее данные, им не удастся похитить средства с основного банковского счета.

Отметим, что резкое и значительное снижение цены, «в разы дешевле» — повод задуматься, ведь товар может быть контрафактом или фальсификатом. Там, где это возможно, разумнее выбирать оплату не авансом, а при получении, чтобы иметь возможность проверить покупку лично.

Чтобы избежать ощущения «упущенной выгоды» и не поддаться соблазну приобретать всё подряд, в том числе и импульсивно реагируя на сомнительные предложения, лучше заранее составить свой список желаемых товаров. Здравой идеей будет и спланировать бюджет, чтобы в погоне за скидками не срываться на спонтанные покупки.