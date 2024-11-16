Первый за более чем два года телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца президенту Владимиру Путину взорвал европейские медиа и порядком удивил немецких политиков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Учитывая, что канцлеру после спровоцированного им самим развала правящей «светофорной» коалиции остается пребывать в должности буквально пару месяцев с урезанными полномочиями и отсутствием какой бы то ни было перспективы войти в новое правительство, вряд ли стоило трактовать звонок в Кремль как сделанный «с позиции силы».

Однако, по словам представителей канцелярии Шольца, переговоры с Кремлем были не только «заранее запланированы», но и согласованы с самыми «влиятельными» людьми современной мировой политики — Джозефом Байденом, Эммануэлем Макроном, Киром Стармером и Владимиром Зеленским еще 18 октября в ходе визита американского президента в Берлин.

«Когда 1 октября Олаф Шольц попытался забросить пробный камень и объявил, что хочет поговорить с Путиным по телефону, он тем самым публично сыграл ему на руку. Это дало главе Кремля право решать, когда состоится телефонный разговор. Прежде всего Путин хочет нанести ущерб самой демократии и постоянно давать новые тезисы для «Альянса Сары Вагенкнехт», АДГ и друзей России в СДПГ», — объяснил издержки подобного подхода эксперт по безопасности Нико Ланге, входящий в состав руководства Мюнхенской конференции по безопасности.

И действительно, буквально через день «миротворческая» инициатива немецкого канцлера была приземлена пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым, заявившим, что «у Берлина и Москвы нет общих тем для диалога, а наши отношения фактически зашли в тупик, причем не по нашей инициативе».

Другие германские эксперты полагают, что Шольц после обнародования итогов выборов президента США, но до саммита G-20 в Рио-де-Жанейро хотел попытаться выяснить позицию Владимира Путина по поводу потенциала заключения мирного соглашения по Украине.

Однако в условиях грядущих досрочных выборов в бундестаг гораздо более правдоподобно другое объяснение. Дело в том, что миротворческое направление на российско-украинском направлении — единственное, где канцлер Шольц, ныне имеющий постыдный рейтинг популярности 20%, всегда имел поддержку подавляющего большинства избирателей. Поэтому попытку вновь разыграть карту миротворца вполне можно трактовать как элемент предвыборной кампании.

Канцлер, как ни удивительно, так уверен в том, что выборы в бундестаг 23 февраля окажутся для него успешными, что он не преминул подчеркнуть во вчерашнем интервью Süddeutsche Zeitung:

— Господин канцлер, откуда у вас такая уверенность, что вы можете победить на предстоящих выборах?

— Потому что речь идет о том, как должна развиваться Германия в будущем. Я против этого категоричного мышления в парадигме «или — или». Либо поддерживать Украину, либо инвестировать в защиту климата. Либо довести нашу инфраструктуру до совершенства, либо обеспечить стабильную пенсию. Это ведет лишь к расколу в обществе. Это должен быть вопрос не «или — или», а «и». Хорошая зарплата и сильные вооруженные силы. Инвестиции в наше будущее и работающая система здравоохранения. Я убежден, что это удастся только с социал-демократическим канцлером.

Несмотря на то что звонок в Кремль был согласован с Киевом, в тамошней администрации он вызвал настоящую истерику. «По моему мнению, звонок Олафа открывает ящик Пандоры», — категорично заявил Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«Своим звонком Шольц исполнил давнее желание Путина ослабить изоляцию России и начать переговоры, которые ни к чему не приведут. Путин занимается этим на протяжении десятилетий. Это позволило России ничего не менять в своей политике…» — продолжил бушевать он, демонстрируя невиданные способности в деле «отзеркаливания» на Россию сути именно украинской политики с 2014 года.

Зеленский также прокомментировал позицию Владимира Путина, заявившего в ходе разговора с канцлером, что Россия при заключении мирного соглашения будет исходить из собственных интересов национальной безопасности и сложившейся ситуации «на земле», что предусматривает признание партнерами по переговорам новых территориальных реалий.

«Необходимы конкретные и сильные действия, которые заставят его [Владимира Путина] пойти на мир», — заключил украинский глава государства, который продолжает оставаться на своем посту, несмотря на то, что срок его полномочий давно истек.

Олаф Шольц — не единственный социал-демократ в бундестаге, миротворческих инициатив которого в Киеве боятся как огня. Так, например, Рольф Мютцених — председатель фракции СДПГ в бундестаге и, по слухам, лидер условно-мирного крыла в партии, якобы работающий над созданием проекта мирного урегулирования российско-украинского конфликта, вызывает в украинской столице еще больший ужас.

По слухам, после новых выборов Мютцених имеет хорошие шансы получить портфель министра иностранных дел в красно-черной коалиции, если у ХДС/ХСС и СДПГ сообща хватит голосов, чтобы не привлекать другие политические партии.

Например, небезызвестный украинский дипломат Андрей Мельник (тот самый, кто назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой») недавно высказался о нем следующим образом:

«Господин Мютцених может выглядеть «порядочным». Но я остаюсь при своём мнении: он был и остаётся самым бессердечным и коварным политиком Германии. Хуже, чем AfD и BSW. Если следующая большая коалиция сделает его министром иностранных дел, я застрелюсь».

С угрозами суицида Мельник, конечно, лукавит, однако миротворческие процессы внутри СДПГ явно не сулят Украине ничего хорошего. Что бы ни говорил канцлер Шольц о поддержке Киева «сколько потребуется» для достижения «справедливого мира», это уже вполне очевидно.