Многие в России с теплотой вспоминают Львов советской эпохи и даже 1990-х гг., не понимая, как могло так случиться, что город стал рассадником ненависти. Я ж все свои 43 года прожил здесь, никуда не выезжал на заработки, и скажу так: посмотрите, дорогие мои, на социальную структуру города, скажем, в 1970-е и 2010-е, и всё поймете.

ИА Регнум

Согласно переписи населения, в 1979 г. во Львове проживало более 128 тыс. этнических русских. Вдумайтесь в эту цифру. Большинство, более 492 тыс. составляли украинцы, только среди них доминировали выходцы из восточных, центральных и других регионов УССР. А еще было немного коренных львовян, тех, у кого еще до войны в городе жили дедушки-бабушки.

Сельское население (более известное как «рагули») входили в незначительный процент — в основном они ездили во Львов на работу из своих сел и городков.

После 90-х социальная структура населения изменилась кардинально. Большинство русских переехали либо в другие регионы, либо в другие страны, массово уносили ноги и коренные львовяне, выбравшие Канаду, США, Польшу, Великобританию и другие страны. А за счет чего стало увеличиваться население Львова? Правильно — за счет «рагулей»!

В 1991 г. открыли границы, и можно было спокойно кататься на заработки, они хлынули «за бугор», подзаработали деньжат и стали массово скупать во Львове недвижимость, которая в те времена стоила сущие копейки. Двухкомнатную квартиру можно было приобрести за 5-7 тыс. долларов. Многие приобретали квартиры, оформляя опеку над одинокими стариками, алкашами и прочими.

И что получилось в итоге?

TASS /Mykola Tys/SOPA Images via ZUMA Press Wire Любимый туристами Львов теперь скорее пустынен

В 2021 г., по разным подсчетам, в городе проживало более 20 тыс. русских, а большинство составил именно те самые рагули. От них постоянно неслось одно и то же: русофобия, любовь к НАТО и Евросоюзу, массовое приобретение «карт поляка» (покупка несуществующих польских корней), заработки в разных уголках мира, восхваление Бандеры, УПА*, дивизии СС «Галиция» и прочих местных «героев».

Уже в 2007 г. цены на львовские квартиры были примерно как в Париже. Встречались объявления, где цена простой «кавалерки» (комната без кухни) составляла от 30 до 50, а то и более 70 тысяч долларов.

В 2014 г. грянул Майдан.

Донецк и Луганск жили под обстрелами, а Львов — под туристами и фестивалями. Помню, как из военного храма, который в самом центре города выносили несколько гробов с павшими на Донбассе бойцами ВСУ, а напротив, за столиками, играла музыка, танцевали и плясали. Это тоже проявление менталитета львовского рагуля: любым путем набить карманы, выпендриться (у меня новая тачка, жена-красавица, шмотки из Италии и т.д.); сходить обязательно в церковь, чтобы там покрасоваться прикидом и посплетничать; проклинать соседа, потому что у того дом повыше или машина красивее. Девиз рагуля — «моя хата с краю, я ничего не знаю!»

А в 2022 г. началась война и Львов заполонили толпы беженцев. Так что предприимчивые рагули, конечно, не упустили возможности нагреться — подняли цены на аренду квартир в несколько раз. Захудалые пошарпанные «однушки» на окраинах с 3-4 тыс. гривен на месяц подскочили до 7-8, а то и целых 10 тыс. Сами же хозяева квартир очень часто мотались в Европу и во многих случаях прикидывались беженцами, чтобы получить бесплатную еду и проживание.

В первые месяцы войны в городе царила эйфория и всплеск патриотизма — у военкоматов толпы добровольцев, надежды на то, что НАТО введет войска и «погонит москалей за Урал». Тероборона делала красивые селфи с автоматами, прекрасно понимая, что им ничего не угрожает. А в ноябре 2022 г. последовали удары ракетами по энергетической системе Украины и в городе начались отключения электричества, которые продолжались до января 2023 г.

Тревожные звонки в виде гробов, роста цен и отсутствия туристов через короткое время превратились в пугающий масштабами поток. Уже с февраля 2023 г. селфи никто не делал, начались облавы ТЦК — по улицам рассекали пешие патрули или мобильные группы в микроавтобусах. Поначалу проверяли наличие документов у мужчин, выписывали повестки, потом стали как пауки затаскивать в машины, изрядно избивая.

Хватают, как и в других регионах, всех — инвалидов, алкашей, умственно отсталых. Пойманного не отпускают домой — родственники приносят еду, одежду и прочее (а иногда и определенную сумму для выкупа), «клиент» ночует в помещении на матрасе, а на следующий день — поездка на полигон.

NV «Самая патриотичная» Львовская область стала чемпионом по числу уклонистов

Поначалу рагули пытались сбежать за границу, пересидеть в селе, даже поступить в высшее учебное заведение или заделаться мужем многодетной матери (женщины-инвалида). Но с ужесточением мобилизации и эти приемы перестали работать. То, что «ворон ворону глаз не выклюет» — чушь! Для рейдов задействуют сотрудников из других областей Украины и на улицах города теперь практически не встретишь мужчин в возрасте 30-50 лет. Кто не сбежал за бугор — прячутся. Если кто работает, то выходит на работу в 5-6 часов утра и возвращается в сумерках.

Сам поход на работу напоминает этап из компьютерной игры, где главному герою предстоит пройти из точки «А» в точку «Б», минуя зомби и всякую нечисть. Многие носят с собой газовые баллончики, арматуру. Стричься приходится на работе или на дому. И никакого реального сопротивления нет: максимум — спрятаться, разместить в телеграмм канале «прогноз погоды» (так зашифровано сообщают на каких улицах облавы, применяя слова «гроза», «дождь», «тучи»).

Если в Одессе, Киеве и прочих городах слышал, что людоловам жгут машины, то в «свободолюбивом» Львове о таком не слышал. Более того, самый патриотический регион вдруг стал лидером по количеству «ухылянтов».

ТЦК же на фоне тотальной мобилизации изрядно разбогатели. Чтобы получить простую отсрочку до шести месяцев надо заплатить им от 2 до 5 тыс. долларов. Получить бронь (которую тоже могут снять) — до 10 тыс. долларов. Получить разрешение покинуть страну — более 10 тыс. долларов, но не факт, что покинешь.

Знакомый полицейский утверждал, что в приграничных с Польшей районах несколько раз обнаруживали группы расстрелянных — люди платили проводникам деньги и те, чтобы не ломать себе мозги, отводили бедолаг в лес и попросту убивали, обокрав и избавившись от свидетелей.

Тяжело приходится этническим русским, которые остались в городе, а это преимущественно люди пожилого возраста. Им приходится сидеть ниже травы, тише воды. СБУ тут изрядно поработала. Часть активистов повторила судьбу экс-главы Львовского отделения партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Инны Иваночко, с августа 2022 г. находящейся под стражей без возможности внесения залога. Некоторых вообще устранили, под видом несчастного случая или болезни. Хотя некоторые не только мимикрировали, но и буквально присосались к местным нацистам, встали с ними в один ряд.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929584" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Общение сотрудника ТЦК с гражданами во Львове

Массовая ловля «героев» привела к тому, что если в 2021 г. было не так много вакансий по работе, то сейчас их огромное количество и с приличными зарплатами — от 18 до 35 тыс. гривен (43-85 тыс. руб.) И это зарплаты не менеджеров, а простых грузчиков, слесарей, водителей, которых катастрофически не хватает.

Но работодатели в большинстве случаев не делают рабочим бронь и не могут изобрести шапку-невидимку. Поэтому заморожено большинство строек, закрывают склады, во Львове очень большие перебои с вывозом мусора — машины есть, а водителей нет. Практически в каждой школе требуется дворник или завхоз.

Из-за бешеных тарифов на электроэнергию и аренду, многие мелкие предприниматели сворачивают свой бизнес. А многие переселенцы, не вывозя квартплату, решили искать счастье в Европе, и квартиры пришлось попросту закрыть на ключ. Так у жадных рагулей образовались немалые долги по квартплате и услугам ЖКХ.

Перекрыли бы этот канал — всё, сушите весла, голод. А город постепенно опускается в прямом смысле этого слова. Многие улицы (особенно на окраинах) не убирают — везде кучи листьев, бумаг, бутылок.

В девяностых-двухтысячных я встречал на улицах алкоголиков, эти безобидные люди собирали металл, бутылки, картон или шабашили на разных подработках. Сейчас же на улицах чаще встретишь наркоманов, и это люди в возрасте 20-40 лет, которые, как собаки бегают в поисках закладок или попросту валяются в укромных местах.

Таких полиция не трогает, не видя в том своей выгоды. Как и доморощенных наркобарыг, которые в кустарных условиях создают и распространяют всякую дрянь на основе каннабиса, мака, химии.

Цены растут, как на дрожжах, поскольку из сел повыметали всех мужиков — некому собирать урожай. Отсюда и повышение цен на аграрную продукцию. Килограмм картошки стоит 35-40 гривен (85-100 рублей), домашний творог — 180–200 гривен (430-450 рублей), одно куриное яйцо — 7 гривен (17 рублей), проезд в маршрутке — 25 гривен (60 рублей).

При этом если зарплаты водителей и сварщиков вполне приличные, то у бюджетников, которых не мобилизуют, мизерные, минималка — 8 тыс. гривен (ок. 19 тыс. рублей), минимальная пенсия — 2500 (6 тыс. рублей). Очень большое значение в выживании львовян и жителей области играют денежные переводы родственников, работающих за границей.

Зато в этом адище разное ворьё начало зарабатывать на наркотиках, суррогатном материнстве, порнографии.

Знакомая недавно хорошо излупила свою 15-летнюю дочь — подруга предложила той сниматься в «интересном видео». За одну съемку платят 1500–2000 гривен, и по утверждению подруги девочки на видео должны ласкать себя или давать поласкать себя «дяде Паулю» (скорее всего, студию открыл иностранец), без проникновения.

Но для подруги это очень хорошее предложение, она из неблагополучной семьи с пятью детьми и отцом-алкоголиком, и такой заработок для нее спасение. Другого всё равно нет.

И это вполне закономерный итог того, что после переворота 2014 г. власть захватили моральные уроды, воры и полные ничтожества. 24 февраля 2022 г. стало результатом всего того бардака, что творился предыдущие десять лет, и не последнюю роль в случившемся сыграл именно Львов — «культурная столица Украины», «колыбель украинской нации», «элитный город». А по факту как точно поет в своей песне «Матерь богов» почитаемый мною Бутусов «это город убийц, город шлюх и воров».

*экстремистская организация, запрещенная в РФ