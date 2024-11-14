Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил на днях с инициативой привлечь в страну 250 тысяч мигрантов из нескольких государств Африки. По мнению главы правительства пиренейского королевства, Испания нуждается в рабочих руках приезжих настолько сильно, что без помощи граждан Мавритании, Мали, Сенегала, Буркина-Фасо и Нигера стране светит обрушение экономики.

ИА Регнум

Заявление премьера не блещет новизной и оригинальностью — во многих государствах ЕС именно экономической необходимостью объясняют политику открытых дверей ЕС для чужаков с Ближнего Востока и из Северной Африки, провозглашенную несколько лет назад.

Впечатление такое, что миграционный кризис 2015–2016 гг., когда в одну только Германию прибыло около миллиона беженцев — соискателей рабочих мест (на самом деле искавших высокие социальные пособия), ничему европейцев не научил. Брюссель по-прежнему давит на членов «Содружества двадцати семи», реализуя свою программу замещения мигрантами коренного населения европейских государств.

Испания в этом вопросе — один из наиболее рьяных поклонников приема незваных гостей. Население страны, если честно, не радо этой политике, но мнение рядовых граждан далеко не всегда попадает на страницы изданий. Разве что в комментариях читателей.

Да и те сохраняют в незначительных количествах лишь для того, чтобы продемонстрировать «плюрализм». Но так, чтобы читатель не мог подумать, что несогласных больше, чем согласных.

Если присмотреться, новая инициатива лидера испанских социалистов, находящегося во главе страны, не более чем попытка легализовать нелегалов. По словам Педро Санчеса, всех желающих попасть в Испанию поработать можно будет контролировать, впуская в страну по рабочей визе на определенный срок и обеспечивая их возвращение домой.

В принципе, идея здравая, но, по мнению оппозиции, практически невыполнимая. Особенно учитывая то, что только в первых трех государствах из приведенного списка официально числятся больше трех миллионов соискателей рабочих мест.

Как говорят представители Народной партии, имеющихся полицейских недостаточно, чтобы следить за 250 тысячами мигрантов и соблюдением ими условий.

Четверть миллиона «понаехавших» в год — это не разовая акция, а постоянная практика, рассчитанная на период до 2050 года. И дополнительный набор следящих за ними полицейских будет большой проблемой, поскольку это создаст большую дополнительную нагрузку на бюджет.

И, отмечает издание OKDiario, нет никаких гарантий, что полиции удастся отловить тех, кто по окончании действия рабочей визы решит перейти на нелегальное положение, лишь бы не возвращаться на родину.

Сейчас на территории пиренейского королевства проживает не менее 150 тысяч нелегалов, сообщили изданию источники в МВД. И депортировать столько людей домой невозможно: они легко растворяются в своих диаспорах, обеспечивающих их работой с оплатой «мимо кассы».

Несколько лет назад в Еврокомиссии шли разговоры об уменьшении потока африканцев, желающих осесть в Европе. Озвучивалась идея создания на территории, если так можно выразиться, государств — эмитентов людского ресурса для ЕС пунктов оценки профессиональной квалификации перемещенцев.

Были также предложения выделять деньги странам, чьи граждане особенно активно бегут в Европу. Средства имели целевое назначение — открытие предприятий и набор персонала, то есть отвлечение части потенциальных мигрантов от мысли совершить бросок через Средиземное море на землю, которую Жозеп Боррель назвал «райским садом». Расчет был на то, что при хорошем заработке в Африке покорять Европу они не поедут.

Ни та ни другая идея проверки практикой не выдержала, а выделяемые деньги, как это часто бывает, бесследно растворились на необъятных африканских просторах.

Педро Санчес, кстати, оказался из тех, кто до последнего верил, что инвестиции в район Сахеля должны принести удачу и иссушить поток нелегалов в Старый Свет. Достаточно сказать, что еще в конце августа нынешнего года он совершил визит в Мавританию, преподнеся её властям €500 млн в качестве помощи на развитие экономики. Деньги там приняли с благодарностью. И надеждой, что европейцы пришлют еще.

«Уместно будет вспомнить, что Сахель — район, где пышно расцвел джихадизм. И потому опасность проникновения радикально настроенных жителей этой зоны в Европу подталкивает последнюю искать любые методы перекрытия путей из Африки в Европу. В том числе использовать и финансовые затычки», — отмечает OKDiario.

Если же подойти к проблеме миграции с точки зрения реальных потребностей Испании в рабочих руках, заявление о необходимости четверти миллиона гостей вызывает удивление. В стране и так уже 2,5 миллиона человек официально имеют статус безработных (население Испании — 47 млн человек). А если прибавить тех, кто перебивается с хлеба на воду кратковременными контрактами, но безработными формально не признаны, то бедолаг набирается аж три миллиона.

Объяснить привлечение иностранцев экономией тоже не получается: закон о минимальной заработной плате, принятый в 2023 г., требует, чтобы работникам по найму платили не менее 1080 евро, вне зависимости от того, частное предприятие или государственное.

Для испанцев это вполне приемлемая зарплата (она, кстати, выплачивается 14 раз в году), местные жители с удовольствием заняли бы свободные места. Тем более что они по закону имеют преимущественное право: предприниматель может принять иностранца только в том случае, если «свои» не пожелали занять конкретное рабочее место.

Таким образом, получается, что идея Санчеса о приеме на работу ежегодно 250 тысяч иноземцев — не более чем «отмазка» Испании, придуманная для властей ЕС. Мадрид вроде бы обозначил намерение следовать миграционной политике Евросоюза, но и отказаться может в любую минуту, обосновав это давлением населения и невозможностью контролировать четверть миллиона иностранных временных рабочих.