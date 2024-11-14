В этом году россияне, к сожалению, узнали про литовского неонациста Валдаса Барткевичюса, печально прославившегося тем, что сначала он цинично надругался над горем жителей нашей страны после трагедии в «Крокусе», а потом осквернил памятник павшим советским воинам в городе Суджа.

ИА Регнум

Барткевичюс — идейный русофоб, который страстно ненавидит Россию и русских. Он такой не один — в странах Балтии есть и другие отморозки, «специализирующиеся» на «войне» с безответными монументами.

Образцовый русофоб

48-летний Валдас Барткевичюс проживает в городке Лентварис неподалеку от литовской столицы Вильнюса. Впервые он громко заявил о себе в 2020 году, когда стал одним из координаторов акций в поддержку белорусских «змагаров» на фоне незадавшегося в Минске «майдана».

В ту пору Барткевичюс позиционировал себя в качестве сторонника «европейских ценностей» и даже пропагандировал «права геев*». Кроме того, он с 2014 года выступает с горячей поддержкой украинских националистов, чем снискал их полное доверие. Не раз посещал Киев.

Барткевичюс основал организацию Tarptautinis Ukrainos draugų fondas («Международный фонд друзей Украины»), через которую осуществлял сбор пожертвований на нужды украинской армии. «Хвастается журналистам, что собирает деньги для ВСУ, машины туда гоняет. Люди говорят, что от такой помощи к рукам самого Барткевичюса прилипает неслабо», — саркастически пишет белорусская журналистка Людмила Гладкая, собиравшая сведения о Барткевичюсе.

Сам неонацист постоянно выступает с лекциями на тему о том, что помогать киевскому режиму — долг, мол, каждого настоящего литовца. «Нужно жертвовать на такие средства, которые не только спасают, но и убивают русских», — заявил он в интервью украинскому телеканалу.

Также Валдас Барткевичюс поддерживает тесные контакты с боевиками чеченского происхождения и даже называет себя «почётным консулом Ичкерии в Литве».

Помимо этого, он сотрудничает с организациями белорусских националистов, в том числе с НКО «Наш дом», занимавшейся вербовкой наёмников в неонацистский «полк имени Кастуся Калиновского» (признан террористической организацией в Белоруссии). Был одним из организаторов сбора средств в Турции на микроавтобусы для вооруженных сил Украины и крымско-татарских боевиков, проводимого в Турции.

Нужно отметить, что этот персонаж страстно ненавидит не только Россию как государство, но и русских как народ. Ранее Барткевичюс неоднократно высказывался о необходимости полного запрета русского языка и русской национальной культуры в Литве и других странах Европы.

Он же выступил с инициативой демонтировать памятник Пушкину, находящийся в поместье Маркучяй под Вильнюсом. «Памятник следует убрать, поскольку он установлен не потому, что Пушкин — великий поэт, а как знак: мы пришли, мы здесь», — заявил националист.

К слову сказать, в усадьбе Маркучяй прошли последние годы жизни младшего сына поэта — Григория Александровича, а в 1948 году здесь открыли музей имени Пушкина.

По мнению Барткевичюса, и памятник, и музей Пушкина в Литве существовать не должны. В свое время он даже анонсировал в соцсети «художественную акцию», в ходе которой намеревался с единомышленниками нацепить на голову памятника черный пакет.

Однако «акцию» сорвали подтянувшиеся к этому месту поклонники поэта. На следующий день Барткевичюс выложил в соцсетях фото этих людей и попросил помочь установить их личности, чтобы устроить травлю.

Это любимое занятие литовских «нациков» — травить людей в интернете. В частности, единомышленники Барткевичюса неоднократно устраивали травлю учительниц русских школ, заподозренных в «ватной пропаганде». Они добивались увольнения этих несчастных женщин по «неблагонадежности», а потом те оказывались на больничных койках с сердечными приступами.

«Оружие» нациста

Что характерно, в своем радикализме Валдас Барткевичюс дошел до того, что отрицает ненавистный ему этнос вообще, не делая исключений и для «хороших русских». Так, он призывал запретить в Литве встречи с Виктором Шендеровичем (иноагент), а также акции российских релокантов в поддержку Алексея Навального (признан экстремистом).

Барткевичюс выступил против установки инсталляции «ШИЗО Навального», а позже расписывал её нецензурными выражениями. Призывал выдворить из Литвы всех граждан России, кто не выразит готовности принять участие в вооружённом мятеже против российского руководства.

По мнению литовца-неонациста, у большинства мигрантов из России «сохраняется имперское мышление», поэтому, дескать, словам их верить нельзя. «На них лежит коллективная ответственность — и даже на тех, кто живёт за границей много лет». Поэтому, как он считает, лучше вообще очистить Литву от носителей русских генов.

Польшу русофоб, кстати, тоже недолюбливает, жалуется, что сейчас там относятся к украинским беженцам без былого энтузиазма.

В России широкая общественность узнала о существовании этого персонажа в марте 2024 года, сразу после трагедии в «Крокусе». Тогда у стен российского посольства в Вильнюсе возник импровизированный мемориал — люди несли цветы. Наведался туда 24 марта и Барткевичюс — он притащил к посольству ведро с фекалиями, видимо собственного «производства». Литовец под видеокамеру развернул свой «подарок», чтобы все его видели, поставил прямо на мемориале, прокричал лозунг украинских нацистов и удалился.

За его жуткую выходку литовские правоохранительные органы выписали «акционисту» штраф, выглядящий, честно говоря, продолжением издевательства — пятнадцать евро. Но и даже невзирая на столь ничтожную сумму, подруга Барткевичюса, некая Вилма-Фëкла Кюре, выразила недовольство, назвав случившееся «местью ватников».

Вилму возмутило, что даже крохотный штраф в глазах банковских учреждений он все равно остается государственным наказанием. Из-за этого, мол, банки способны счесть Барткевичюса ненадежным клиентом и повысить ему процентные ставки. Кроме того, любой допущенный им в дальнейшем проступок может привести к ужесточенной каре — даже штрафы за нарушение правил дорожного движения отныне будут максимальными.

Надо сказать, что совсем уж без ответа его действия не остались. В тот же день 24 марта на одном из экстремистских ресурсов, созданных чеченскими боевиками, была размещена информация о том, что перед домом нациста прогремел взрыв. Однако дополнительные подробности этого происшествия отсутствуют.

В последнее время Баркевичюс агитирует соплеменников брать в руки оружие, он уверяет их, что как только Россия покончит с киевским режимом, она нападет на Литву. Тех, кто с ним не согласен, он априори записывает в предатели и враги литовского народа.

Барткевичюс выкладывал фотографии, на которых он позирует вместе с членами украинской террористической группировки «Правый сектор». Надо полагать, что именно «правосеки» поспособствовали ему в поездке на временно занятую ВСУ территорию России в курском приграничье.

И на днях он совершил там новый омерзительный «подвиг» — помочился на памятник советским воинам-освободителям, находящийся в Судже. Эта выходка была запечатлена на фотографии, разлетевшейся по интернету.

Следственный комитет России возбудил в отношении Валдаса Барткевичюса уголовное дело — уже второе по счету, так как первое было заведено после осквернения мемориала в честь жертв «Крокуса». Сам Барткевичюс хорохорится, так как считает себя в полной безопасности. На линию боевого соприкосновения он не лезет, а в Литве, по его мнению, российское правосудие до него не дотянется.

«Собратья» по вандализму

Надо сказать, что в Прибалтике у Барткевичюса есть единомышленники, специализирующиеся на борьбе с памятниками. Один из них — латыш Гундарс Калве, бизнесмен-аграрий, бывший глава самоуправления населенного пункта Крустпилс. В январе 2021 года Калве с помощью трактора под покровом ночи разрушил памятник, стоявший на могиле погибших в 1944-м освободителей латвийского города Екабпилса.

Латвийские правоохранительные органы даже завели на него уголовное дело за вандализм. Но неожиданно для себя годом позже он попал в «мейнстрим» — уже само латвийское государство начало массированную кампанию по сносу памятников советским воинам.

Дело в отношении Калве прекратили, а сам он отправился на Украину, где вступил в ряды ВСУ. Российский суд заочно приговорил его к десяти годам тюрьмы. Сам Калве по этому поводу заявил: «Буду стараться ускорить гибель России настолько, насколько это будет в моих силах». Кроме того, он уверен, что Россия должна в итоге распасться на отдельные государства.

Также в последнее время стал известен другой латыш — Элвис Мейстерс, «прославившийся» своими призывами к геноциду русской общины Латвии (местная полиция не сочла это преступлением).

Мейстерс тоже любит бороться с монументами — сначала он надел черный пакет на голову памятника Пушкину в Риге, потом демонстративно выбросил цветы, принесенные к стоявшему в этом же городе монументу в честь российского полководца Барклая-де-Толли, героя войны с Наполеоном. В обоих случаях он подал «пас» рижским чиновникам — и Пушкина и Барклая решением городских властей демонтировали.

Надо сказать, что известие о победе на президентских выборах в США Дональда Трампа подействовало на Мейстерса поразительным образом. Очевидно, он разделяет широко распространенное в кругах прибалтийских националистов опасение, что Трамп «сдаст страны Балтии Москве» — и потому внезапно удалил свой аккаунт в соцсети. «Страна потеряна. За горизонтом пустота», — написал Мейстерс на прощание.

*Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским.