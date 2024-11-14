Новоизбранный президент США Дональд Трамп еще не успел въехать в Белый дом, а его израильские союзники уже мысленно примерили вектор будущей политики республиканской администрации на собственные интересы.

ИА Регнум

В высоких кабинетах Израиля царит убежденность, что второй президентский срок Трампа станет продолжением первого, а значит, можно продолжать действовать в рамках прежней логики.

По этой причине в центре внимания в последние дни оказался Западный берег реки Иордан (ЗБРИ), где Израиль не первый год ведет «ползучую экспансию», занимая спорные земли поселенцами.

Министр финансов Бецалель Смотрич, один из апологетов поселенческого контроля над ЗБРИ, не скрывает, что видит в президентстве Трампа «важную возможность» для применения израильского суверенитета к полулегальным поселениям. Более того, достичь полного контроля над этими территориями он хочет уже в 2025 году.

Однако Трамп, судя по всему, считает иначе.

Спорный берег

Конфликт вокруг статуса поселений на Западном берегу реки Иордан тянется со второй половины 1960-х годов, когда эта территория попала под израильский контроль по итогам войны Судного дня.

С 1995 года, после подписания соглашения «Осло-2» между Израилем и Организацией освобождения Палестины, части Западного берега контролируются Палестинской национальной администрацией (ПНА), созданной в результате этих соглашений.

Впрочем, это не мешает израильтянам вести активное освоение ЗБРИ за счет создания новых израильских поселений, еще больше размывая тем самым статус спорных территорий.

При нынешнем правительстве «поселенческая экспансия» приобрела рекордные масштабы. С начала 2023 года правительство Израиля легализовало более 12 тысяч зданий на спорных территориях, а к середине того же года согласовало план по созданию новых поселений.

Причем как минимум четыре из них были запланированы к возведению в ранее оставленных израильтянами зонах ЗБРИ, что нарушало многолетний статус-кво между Тель-Авивом и сравнительно нейтральной ПНА.

Однако продвижению проекта мешала критика со стороны США. Более того, ряд израильских общественных организаций, связанных с поселенцами, даже попали под санкции.

Однако с приходом Трампа у «ястребов» появилась надежда придать продвижению на Западном берегу новый импульс.

«Лучший друг»

Возвращения республиканцев в Белый дом в Израиле ждали с плохо скрываемым нетерпением. При демократах диалог между Вашингтоном и Тель-Авивом ушел в пике, особенно после начала боевых действий в секторе Газа.

Почти год США тщетно пытались навязать израильтянам свое видение регионального урегулирования, а Израиль искал возможности торпедировать неудобную «сделку».

И хотя израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху до последнего пытался публично балансировать между демократическим и республиканским крыльями, уже в ходе официального визита в Вашингтон в июле 2024 года израильский истеблишмент сделал окончательную ставку на «партию слонов». Тем более что именно от республиканцев исходила львиная доля поддержки действий израильской армии в анклаве.

Трамп же и вовсе помнился Нетаньяху как «лучший друг Израиля», сделавший многое для укрепления региональных амбиций еврейского государства. Именно он в 2017 году в числе первых нарушил баланс интересов израильского и палестинского народов.

Трамп признал за Иерусалимом статус столицы страны и поддержал притязания израильтян на спорные Голанские высоты, объявив их в 2019 году частью территорий Израиля. Кроме того, в 2019 году Вашингтон намеренно дистанцировался от темы израильских поселений на ЗБРИ, назвав этот вопрос «внутренним делом израильской юрисдикции», что облегчило Тель-Авиву легализацию возводимых домов.

В конце концов, именно с подачи и при энергичном участии Трампа состоялся новый этап арабо-израильской нормализации, обеспечивший Тель-Авиву возможность вести дела с шейхами Залива.

Произраильская команда

Намеки на скорый «произраильский разворот» Белого дома можно увидеть и в первых назначениях в команде Трампа. Большая часть высокопоставленных чиновников — будь то кандидат в госсекретари Марко Рубио, будущий советник по нацбезопасности Майк Уолц или претендент на пост Постпреда США в ООН Элис Стефаник — либо имеют тесные связи с израильским правительством, либо поддерживают взятый Тель-Авивом политический курс.

Весьма символична и кандидатура на пост посла Штатов в Израиле — им стал консерватор Майк Хакаби, известный ярой поддержкой «поселенческой экспансии» Израиля.

Руководство Израиля также попыталось «сыграть в такт», назначив послом в Вашингтон бывшего лидера поселенцев Йехиэля Лейтера. Однако большого энтузиазма у республиканцев это назначение не вызвало.

Другие приоритеты

Убежденность израильских политиков в готовности Трампа оперативно поддержать экспансию на Западном берегу построена исключительно на основе логики его предыдущих управленческих решений, а также отчасти на предвыборных обещаниях «более решительно поддерживать» Тель-Авив.

Безусловно, израильтяне получат куда большую — в сравнении с демократами — поддержку из Белого дома. Однако сторонники экспансии упускают из виду изменившийся ландшафт региональных отношений, в котором Трампу предстоит действовать.

В первую очередь республиканцу важно сохранить рабочие контакты с двумя ярыми противниками израильской «поселенческой экспансии» — Саудовской Аравией и ОАЭ. Трамп рассчитывает использовать их ресурс для дальнейшего урегулирования конфликта в Газе, а также для мягкого сдерживания китайской экономической экспансии на Ближнем Востоке.

Во-вторых, Трамп не горит желанием подвергать дополнительному риску другого регионального партнера — Иорданию. С началом кризиса в Газе она уже столкнулась с волнениями проживающих на территории королевства палестинцаев, и дестабилизация ситуации на ЗБРИ не сулит иорданцам ничего хорошего.

Наконец, новой администрации США не с руки давать Ирану дополнительную точку давления на внутриполитическую обстановку в Израиле, тем более что вопрос соблюдения баланса интересов на ЗБРИ актуален не только для ПНА, но и для ряда арабских партий из т. н. «Объединенного арабского списка».

Весьма примечательно, что сигналы о неготовности включаться в историю с Западным берегом на стороне израильтян Трамп подавал еще задолго до избрания на президентский пост и с переездом в Белый дом, вероятнее всего, будет оставаться на тех же позициях.

Конечно, нельзя исключать, что новый президент США всё же сделает исключение для своих «старых друзей» и публично напомнит о том, что, с позиции США, ситуация на ЗБРИ — это внутреннее дело Израиля. Однако такой публичный пас, вероятнее всего, потребует от правительства Нетаньяху уступок Штатам на других направлениях — в первую очередь в вопросах завершения операции в Газе и на территории Ливана.