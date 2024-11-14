После избрания Дональда Трампа новым президентом США и возвращения на американскую политическую арену республиканских инициатив по улучшению жизни простых смертных очень многие сторонники Демократической партии, мягко говоря, недовольны. И используют все способы, чтобы продемонстрировать своё недовольство всему миру.

ИА Регнум Актёр Том Хэнкс и певица Тейлор Свифт

В социальных сетях оперативно появились ролики, на которых граждане США всех цветов, полов и размеров выражали искреннее негодование успехом республиканцев. Кое-кому даже удалось запечатлеть случаи панической атаки. Отдельные личности этим не ограничились и решили справляться с ситуацией конкретными действиями. Каждый придумал способ в меру личных способностей и денежного достатка.

Самой популярной идеей — помимо демонстрации сумасшествия — стало потенциальное бегство из США в какое-нибудь цивилизованное государство с приятным климатом, где можно будет переждать четыре года правления Трампа. А некоторые знаменитости — например, актёр Том Хэнкс и певица Тейлор Свифт — обещали сделать это ещё до объявления результатов голосования, чтобы подстегнуть своих сторонников активнее заполнять бюллетени.

Четырёхлетний круиз

И всё-таки не зря Штаты называют эпицентром предпринимательства. Практически мгновенно после распития шампанского в особняке Трампа во Флориде появились объявления о том, что все недовольные могут сесть на круизный лайнер и вернуться, когда придёт время следующего президента.

Компания Villa Vie Residences анонсировала новую программу под названием Skip Forward, в рамках которой любой желающий может на четыре года отправиться в круиз по ста сорока странам на всех семи континентах мира.

Для тех, кто не так радикален, припасли пакет Mid-Term Selection, позволяющий шататься по миру «всего» два года и вернуться как раз к промежуточным всеобщим выборам, которые проводятся в середине четырёхлетнего срока президентских полномочий. Неопределившихся приманивают приглашениями поездить годик или три.

Работа такого путешественника должна позволять не только трудиться удалённо, но и оплачивать этот праздник эскапизма: одноместный номер на четыре года стоит 255 999 долларов, а двухместный — 319 998.

На борту лайнера будет всё необходимое: высокоскоростной интернет, клининг, питание по системе «всё включено», фитнес и спа-программы. За сотню долларов можно даже позвать в гости семью и друзей, если они случайно окажутся в Сингапуре или Буэнос-Айресе одновременно с вами и захотят зайти на чашку чая.

Представители компании гарантируют, что путешествие даст пассажирам «гибкость, позволяющую избежать пробок, политики и монотонности городской жизни».

Болтают, но не уезжают

Для тех, кто пока не может позволить себе столь долгие круизы, издание Washington Post подготовило мини-обзор по странам, куда можно эмигрировать из США.

В фаворитах оказались Канада (не забудьте тёплое пальто: климат — как на Среднем Западе), Великобритания (берите зонтик), Австралия (погода везде разная, не угадаете), Новая Зеландия (достоинства, как и недостатки, не упомянуты, так что придётся узнавать на месте) и Ирландия (поищите ирландскую бабушку — станет несколько легче). На последнем варианте список обрывается — видимо, как и перечень англоговорящих стран в голове автора.

В издании сообщают, что путь эмигранта может быть довольно трудным, затратным и требующим достаточно часто подтверждать собственные компетенции.

Попутно расписаны не только особенности климата, но и вопросы здравоохранения, а также политические перспективы: где сейчас у власти находятся левые, какой процент влиятельных поклонников Трампа в парламенте, не встанут ли у руля правые уже в следующем году.

Тем не менее авторы материала отмечают, что резкий рост поисковых запросов от желающих переехать пугает социологов не впервые. Такое было и в 2004 году, и в 2016-м (в период первого пришествия Трампа), и в 2020-м, когда смазывали лыжи уже республиканцы, недовольные «успехами» команды Джо Байдена.

Последним, правда, больше нравилось уезжать на острова Карибского бассейна, в Португалию, в страны Юго-Восточной Азии или в ту же Новую Зеландию.

Не стоит сбрасывать со счетов и Мексику — наиболее доступный вариант для переезда с учётом доходов американского среднего класса (с 2019 года число обращений за мексиканским ВНЖ со стороны граждан США увеличилось на 85%).

Правда, рассуждая об эмиграции, стоит ещё раз сделать акцент на том, что доступна она в основном очень богатым людям, которых с каждым месяцем во всём мире становится всё меньше.

Многих американских граждан хватает лишь на составление поискового запроса на релокацию, но по факту большая часть не решилась переехать ни после избрания Байдена, ни в период первого царствования Трампа.

Да и из голливудских знаменитостей свой отъезд официально подтвердил только актёр Ричард Гир.

Дженнифер Лопес, Вупи Голдберг, Тейлор Свифт, Джордж Клуни, Мерил Стрип и многие другие звёзды так и не покинули страну, хотя и обещали это сделать. Том Хэнкс провозгласил, что с мыслями в стиле «беги, Форрест, беги!» уже находится за пределами США, однако папарацци заметили его в аэропорту Лос-Анджелеса уже после официального заявления о релокации.

Фрики и «отравительницы»

Тем, у кого нет финансовых ресурсов на переезд, придётся справляться со своим недовольством иным образом. Народное творчество в соцсетях предлагает самые разнообразные варианты.

В частности, феминистки, напуганные идеями республиканцев о полном запрете абортов, уже начали кампанию по «противодействию». Сначала они в лучших традициях древнегреческих комедий объявили, что отказываются заниматься сексом с мужчинами до тех пор, пока подобные инициативы не будут отменены. Затем начали на камеру брить головы, собираясь в качестве мести «быть менее привлекательными» для сторонников патриархата.

Дальше — «веселее». Теперь адепты фем-движения популяризируют образ коварной отравительницы, вдохновляясь историями из стародавних времён. Зловеще подмигивая в объектив, дамы имитируют подсыпание таинственного порошка в напиток «представителю патриархата» или рекламируют кольца и кулоны с тайниками для ядов.

Попутно они проникновенно рассказывают, как с помощью белладонны и мышьяка можно было бы решить все политические проблемы и сделать Америку по-настоящему великой.

Приходится констатировать, что, к сожалению, многолетняя борьба женщин за равный доступ к образованию не достигла своих целей в полной мере. Никому из упомянутых девиц не пришло в голову, что современная токсикология шагнула далеко вперёд и подрежет их «борьбу» такими методами ещё на взлёте.

За следующие четыре года демократы наверняка придумают какие-нибудь новые способы бороться с популярностью республиканской повестки. Однако прямо сейчас о каких-то успехах на этом поприще говорить совсем не получается. «Массовая борьба» и «народное недовольство» вырождаются в парады фриков, действующих в стиле «назло врагу сожгу родную хату».