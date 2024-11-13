На днях эстонская пресса обнародовала цифру — 6 млн евро: ровно столько выманили мошенники у жителей страны с начала этого года. Из них 2,5 млн ушли телефонным обманщикам и 3,5 млн — «разводилам», призывавшим обитателей прибалтийской республики сделать выгодные «инвестиции».

Иван Шилов ИА REGNUM

Самыми популярными мошенническими схемами там сегодня являются звонки от якобы пострадавших родственников и от имени сотрудников пенсионного департамента. Причем «разводилы», действующие с территории Украины, начали привлекать к своей «работе» и самих эстонцев — им нужны люди, идеально владеющие языком.

Все это выглядит насмешкой над утверждениями государственной пропаганды, гласящими, что эстонцы и украинцы являются «братскими народами», вместе противостоящими «злой России».

«Мулы»-вербовщики

Практически каждому эстонцу уже не по одному разу приходилось принимать звонки от мошенников, пытающихся под любыми предлогами получить доступ к банковским счетам. Как отмечает сотрудница полиции Нина Пеэтрис, «преступники придумывают новые стратегии, но суть не меняется: в итоге они все равно спрашивают пароли для доступа к счетам».

По словам Пеэтрис, чаще всего преступники получают номера телефонов своих жертв из открытых источников или из украденных баз данных. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс уверяет, что эстонская полиция делает все возможное, чтобы найти преступников, но это зачастую невозможно — те звонят из заграничных кол-центров.

Однако и мошенники тоже столкнулись с серьезной проблемой. Сейчас граждан Эстонии постоянно атакуют работники кол-центров, находящихся на территории Украины, а они, естественно, эстонского языка (кстати, весьма трудного) не знают.

Эстонские же банки и правоохранительные органы общаются с гражданами своей страны, разумеется, на государственном языке. И когда мошенники взялись названивать людям от лица этих учреждений на русском, это вызвало естественное недоверие.

Обманщики раз за разом терпели неудачу — а если потенциальная жертва просила собеседника перейти на эстонский, то дело и вовсе кончалось для них позором.

В июне полиция задержала в Таллине так называемого «денежного мула», работавшего на мошеннический кол-центр.

В его телефоне обнаружили многочисленные переписки, которые вели между собой преступники. Они пролили свет на устройство «схем» и образ мышления аферистов.

«Мы уже выжали из Эстонии всё, что могли. Возможно, придется переключиться на Польшу или Чехию», — написал 8 мая сотрудник днепропетровского кол-центра по прозвищу Chill таллинскому «мулу» Никите. Задача Никиты заключалась в том, чтобы забирать деньги у людей, которых здесь удалось обмануть.

10 мая Chill приказал сосредоточить усилия на поиске эстоноговорящих сообщников. Сотрудник кол-центра пообещал, что за помощь в привлечении десяти человек, готовых приехать на Украину для работы, Никита получит премию в размере 300–400 евро за каждого.

Кроме того, прозвучало обещание, что в будущем вербовщику станут начислять три процента от зарплаты этих сотрудников. Chill посулил, что если удастся завербовать десять эстонцев, то мошенникам не придется перенаправлять деятельность в Польшу или Чехию и работы в Эстонии у всех будет предостаточно.

Обработка «дичи»

Вскоре Никита сообщил своему работодателю, что нашел трех человек, потенциально готовых поехать на Украину, и поинтересовался, когда он получит деньги за уже найденного и отправленного Никласа. Chill пообещал, что переведет «гонорар» вечером того же дня. К слову, на вербовку упомянутого Никласа много времени не понадобилось — он согласился уехать уже через пару дней после того, как его начал «обрабатывать» Никита.

Эстонец, которому было всего 19 лет, соблазнился неслыханно высоким заработком: Никита пообещал юноше, что поначалу на Украине ему будут платить за обучение, а когда он «войдет в систему», то есть приступит к мошеннической деятельности, его заработок составит 5000 евро в неделю.

«Все зависит от тебя и от того, как быстро ты начнешь разбираться в деле», — добавил Никита. Вскоре он уже покупал новоиспеченному «сотруднику» билет на автобус Таллин — Киев, проинструктировав его на прощание: если на границе спросят о цели визита, нужно говорить, что едет «на отдых».

Спустя три дня после прибытия в Киев Никлас написал, что он уже «работает». За первый день ему заплатили 100 евро. Новообращенный мошенник поведал, что пока он в основном наблюдает за тем, как «трудятся» более опытные «коллеги», и помогает им, если с кем-то нужно общаться на эстонском.

3 июня Chill поинтересовался у Никиты, когда на Украину прибудут остальные завербованные. «Мул» проинформировал, что один из них готов выехать прямо сейчас, но этому потенциальному работнику всего 16 лет.

«Главное, чтобы голос не был детским. Если никто не приедет, то это ****. Нужно кого-то срочно отправить, иначе меня съедят заживо и отберут работу», — нервно ответил Chill.

Иногда мошенники беседовали «за жизнь». Так, однажды Chill признался, что не понимает «лохов»: они, мол, трудятся всю жизнь, создают накопления, а потом с легкостью клюют на удочку мошенников и расстаются с кровными деньгами. «Не могу понять, как можно быть такими дураками! Если бы мне позвонили с подобным предложением, я бы только посмеялся, а здесь люди даже квартиры отдают», — ответил Никита.

В той же переписке Chill наставлял «мула» на предмет того, что делать, если его поймает полиция: «Надо сказать, что ты искал работу в интернете, с тобой связались и предложили работать на казино. О происхождении денег ты ничего не знаешь».

Также Chill однажды похвалился, что в их распоряжении имеется свыше миллиарда телефонных номеров, а также технология подмены номера, с помощью которой можно звонить «хоть с номера президента».

Когда эти факты стали достоянием гласности, эстонские журналисты обратились за комментариями к главе местной полиции Эгерту Беличеву. По его информации, для поддержания работы мошеннического кол-центра требуется около 50 000 евро в месяц.

Зато доход от такой преступной деятельности, когда звонки совершаются адресатам по всему миру, может достигать 2–4 миллионов евро, а иногда и более. «Это очень прибыльный преступный бизнес», — резюмирует Беличев.

Он добавил, что мошеннические кол-центры, находящиеся, например, на Украине или в Индии, входят в международную сеть организованной преступности, где роли четко распределены. Первичное звено этой сети составляют хакеры, которые собирают данные о потенциальных жертвах для того, чтобы можно было обрабатывать «дичь» максимально убедительно.

Во-вторых, мошенникам нужны ИТ-решения, например для того, чтобы создавать фальшивые сайты, похожие на настоящую страницу того или иного банка — со ссылками, по которым жертва должна перейти, чтобы предоставить доступ к своему счету.

В-третьих, требуется обученный персонал, который будет обзванивать людей в разных странах.

Верхушка почти неуловима

Эгерт Беличев указывает, что, поскольку во многих странах мира есть обычные крупные кол-центры, предлагающие законную работу, некоторые сотрудники, совершающие мошеннические звонки, могут не сразу осознать, что работают на преступников.

«Им выдают заранее подготовленный сценарий, по которому они должны говорить. Если речь идет, например, об инвестиционной схеме, она может показаться им вполне разумной», — объясняет полицейский руководитель.

По его словам, особенно исходящая от обманщиков опасность повысилась с тех пор, как они получили возможность привлечь на помощь искусственный интеллект — причем отнюдь не только для подделки голоса. Благодаря быстро развивающемуся ИИ преступники, даже действуя из столь далеких стран, как Индия или государства Африки, могут собрать достаточно данных, чтобы сделать сценарий звонка убедительным для эстоноговорящих людей.

Высокопоставленный полицейский с грустью признал, что посредством искусственного интеллекта мошенники могут совершить телефонный звонок от имени кого угодно — да хоть от имени его самого, Беличева. «Я даю различные интервью, — поясняет Беличев. — Если взять оттуда даже очень маленькие фрагменты моей речи, то искусственный интеллект сможет воспроизвести текст моим голосом».

Поэтому привлечение сотрудников, говорящих по-эстонски — лишь временный этап, в скором будущем они уже не понадобятся.

Одно из слабых мест мошенников — перевод «честно выманенных» средств. Деньги жертв поступают преступникам разными способами: средства переводят не только через интернет, но и передают наличными.

Поэтому мошенникам нужны курьеры вроде Никиты, а также люди, которые будут отмывать средства, полученные преступным путем. И те и другие представляют собой самую уязвимую часть преступной сети.

Эстонская полиция уже неоднократно задерживала «мулов». Впрочем, со слов Беличева, от этого мало пользы, если не удается поймать тех, кто управляет сетью.

А люди, стоящие на верхушке преступной пирамиды, находятся за границей, и их задержание требует международного сотрудничества правоохранительных органов разных стран.

С развитием кибертехнологий привычное мошенничество практически полностью переместилось с улиц в виртуальную среду и в телефонную трубку.

«Раньше встречались схемы, когда кто-то подходил к людям на улице и, например, предлагал купить набор инструментов или продавал золотые украшения, которые на самом деле не были золотыми. Теперь их заменили более масштабные схемы, рассчитанные на гораздо большее количество жертв», — поясняет Эгерт Беличев.

Он заключает, что преступники отошли от «точечной работы» в пользу массового охвата: порою им бывает вполне достаточно и того, если в результате тысячи звонков на крючок попадется хотя бы один-единственный простофиля.

А что касается привлечения «рабочей силы», тут стоит отметить, что в последнее время некоторые эстонцы, поддавшись влиянию пропаганды, отправились «защищать Украину». И в отношении отдельных персонажей есть подозрения, что «защищают» они ее, «работая» в украинских мошеннических кол-центрах и помогая грабить своих соотечественников.