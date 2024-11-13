С момента президентских выборов в США прошло совсем немного времени, но одержавший победу Дональд Трамп уже торопится с формированием своей президентской команды.

ИА Регнум

Он отлично понимает, что времени на проведение реформ не так-то много. Для Трампа это второй и последний срок, а четыре года пролетят быстро и незаметно.

Нынешняя ситуация сильно отличается от того, что было в 2016 году. В тот раз у Трампа попросту не было никакой команды, если не считать узкого круга советников, помогавших ему на выборах.

Изначально списки транзитной команды составлял тогдашний губернатор Нью-Джерси Крис Кристи. Но затем его подвинули и никого из предложенных кандидатов так и не приняли на работу в президентскую администрацию.

Рекрутированием чиновников занялся вице-президент Майк Пенс. Он набрал в команду массу представителей республиканского истеблишмента, которые откровенно саботировали политику босса.

Сейчас повторения тех ошибок не будет — Трамп учёл недостатки 2016 года и сам вместе со своей семьёй занимается подбором команды. В неё действительно могут войти некоторые из его бывших министров, кто не стал портить с ним отношения.

В частности, представительницу династии миллиардеров Бетси Девос могут снова сделать министром образования. Демократы её невзлюбили за активную поддержку частных и религиозных школ в противовес обычным муниципальным учебным заведениям.

Настоящая битва развернулась вокруг реализации так называемого «Проекта 2025», написанного представителями консервативного аналитического центра Heritage Foundation.

Фактически речь идёт о консервативной контрреволюции во всех сферах американского общества с возвращением религиозных ценностей в американское образование, отказом от продвижения «радужной» и расово-гендерной повестки. И даже уголовным запретом порнографии и абортов.

Идёт речь и о больших чистках бюрократии в Вашингтоне. Либеральных аппаратчиков должны заместить консервативно настроенные сторонники Трампа.

Вооружённые силы предлагается задействовать для борьбы с преступностью и наркокартелями, а также для депортации нелегальных мигрантов. Ответом на разгул криминала в США в последние годы станет резкое закручивание гаек, а также ускоренные процессы и вынесение смертных приговоров пойманным преступникам.

В период выборов демократы активно использовали «Проект 2025» как аргумент в пользу того, что при Трампе США ждёт «настоящий фашизм». Правда, эта риторика им не сильно помогла. Сам Трамп отстранялся от «Проекта», хотя сейчас, после выборов, он уже вполне может взять к себе на работу его авторов и реализовать хотя бы часть идей.

Будущий президент также размещает лояльных управленцев и во главе разведсообщества, и в Пентагоне, поскольку хочет видеть американских силовиков на своей стороне. Вероятны и обещанные чистки, тем более что часть аппаратчиков спецслужб, не дожидаясь инаугурации, уже сама уходит в отставку.

Директором ЦРУ планируется сделать Джона Рэтклиффа, который помогал Трампу отбиваться от «Рашагейта» на первом сроке. А во главе Пентагона встанет Пит Хегсет, отставной военный и ведущий канала Fox News. Он не имеет отношения к «вашингтонскому болоту» и предан лично избранному президенту.

Карт-бланш на реформу госаппарата получили оба ближайших соратника Трампа, известные всему миру — Илон Маск и Вивек Рамасвами. Им предстоит заниматься увольнениями чиновников. В этом есть и объективный резон: бюрократия в Вашингтоне работает крайне неэффективно.

При этом США живут в условиях колоссального дефицита госбюджета в 2 триллиона долларов, с которым нужно что-то решать и экономить деньги. Ну и, разумеется, под эту сурдинку будут убирать с госслужбы оппонентов Трампа, которые саботировали его политику на первом сроке.

Одним из первых приоритетных направлений работы новой администрации будет разрешение миграционного кризиса на южной границе США. За четыре года президентства Джо Байдена на территорию страны прорвались около 7 миллионов нелегалов.

В новой управленческой команде популярна идея о так называемой «ремиграции». Речь идёт о массовой депортации мигрантов в третьи страны, которым Вашингтон будет платить за их приём. Одной из них может стать Гватемала.

Серьёзность намерений подтверждает то, что в новой команде сходу оказываются ярые противники миграции. Среди них Стивен Миллер, старший советник Трампа на первом сроке, которого демократы любили обвинять чуть ли не в нацизме за нелюбовь к «понаехавшим».

А главным ответственным за решение пограничного кризиса станет Том Хоман, бывший глава миграционной службы США и сторонник политики разделения семей нелегалов. У них временно отбирают детей и таким образом принуждают покинуть страну.

Баталии идут и вокруг персон, которые возглавят экономический блок. Трамп точно возвращает к рулю главных сторонников торговых войн вроде Роберта Лайтизера, который на первом сроке нового-старого президента де-факто разрушил систему ВТО и вводил тарифы против Китая.

На пост министра финансов претендуют сразу несколько близких Трампу миллиардеров. Но они будут тянуть его в другую сторону: у представителей крупного бизнеса немало активов в Поднебесной, которые они не хотели бы терять.

Кстати, похожие противоречия проявляются и в рамках «зелёной повестки». Трамп намерен сокращать субсидии на возведение ветряков и солнечных панелей, а также на покупку электромобилей. Он вернётся к поддержке добычи нефти и газа в США, которая нынче стагнирует из-за истощения сланцевых запасов. Однако здесь он уже входит в конфликт с бизнесом Маска, которому нужно продавать свои электромобили.

Есть у Трампа и большие планы реформирования ФРС, он хочет сделать её подотчётной Белому дому, чтобы влиять на монетарную политику США. Новый президент стремится к снижению ставок и девальвации курса доллара на 25–30% ради повышения конкурентоспособности американской экономики.

Нынешнему главе ФРС Джерому Пауэллу точно будет нелегко находиться под постоянным давлением. И всегда сохраняется возможность досрочной замены директора Федрезерва на близкого новым властям экономиста.

Ну и, наконец, обновление ожидает внешнеполитическую команду, при формировании которой не обошлось без сюрпризов. До выборов ключевыми советниками Трампа по международке были Ричард Гренелл, бывший посол в Германии, и Элбридж Колби из династии цэрэушников. Однако сейчас они временно отошли в тень.

Госсекретарём станет сенатор от Флориды Марко Рубио, первый кубинец на этой должности, а советником по нацбезопасности — конгрессмен и отставной военный Майк Уолц.

Рубио когда-то был оппонентом Трампа на республиканских праймериз 2016 года, получив прозвище Маленький Марко. С тех пор он сильно изменил взгляды и подстроился под идеологию «трампизма».

Рубио, как и Уолц, связан с израильским лобби, и оба они настроены на конфронтацию с Китаем. При этом в контексте отношений с Россией эти политики — прагматики, голосовавшие против выделения траншей Украине.

Рубио на должности госсекретаря предстоит заниматься переговорами с Россией, Израилем и арабским миром, так что ему точно не позавидуешь. Поэтому, возможно, Трамп и дал ему должность практически сходу. По прошествии времени его можно заменить и назначить кого-то из близких советников вроде Гренелла. Трамп любит тасовать членов кабинета — он постоянно менял министров на первом сроке.

Для Рубио же ставки высоки — он променял тёплый пост сенатора от Флориды на позицию главного дипломата США не просто так. У него есть очевидные президентские амбиции, и Марко нужно сделать себе имя на федеральном уровне.

Постпредом США при ООН станет конгрессвумен Элис Стефаник от Нью-Йорка. Она настроена на жёсткий клинч с тамошней бюрократией, которую в команде Трампа считают антиамериканской и антиизраильской.

На первом сроке избранный президент уже сокращал финансирование организации и выводил страну из комитета по правам человека. На втором он будет ещё сильнее задавливать международные институты вроде ООН и ВТО, ну и вести торговые войны с Евросоюзом и Китаем.

Одновременно в процессе формирования новой администрации сохраняются и интриги. Например, получит ли пост экстравагантный Роберт Кеннеди, обещающий побороть влияние «большой фармы»?

Возможно, что в один момент среди советников мы увидим и Такера Карлсона, хотя госслужба его явно не прельщает — ему нравится быть лидером общественного мнения.

В целом же уже можно говорить о том, что нынешняя команда Трампа сильно отличается от той, которая была в 2016 году. Тогда там задавал тон истеблишмент, а лояльные президенту фигуры были в меньшинстве.

Сейчас, наоборот, они имеют «контрольный пакет», а желающим самостоятельности амбициозным политикам вроде Марко Рубио приходится подстраиваться под повестку Трампа. Так что повторения ошибок первого срока точно не будет.

И теперь у президента, скоро вступающего в должность, гораздо больше шансов одержать верх в борьбе с «дипстейтом».