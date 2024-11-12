Раскол между израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху и влиятельными армейцами продолжает углубляться. После череды громких отставок в рядах вооруженных сил Нетаньяху продолжил консолидировать в своих руках инструменты давления на силовиков.

ИА Регнум

В окружении премьера весьма кстати вспомнили о спецподразделении военной разведки «Ifcha Mistabra» (также известном как «Адвокаты дьявола»), чья специализация — критический анализ предложений армии и смежных с ней институтов.

Теперь сторонники Нетаньяху хотят вывести «Адвокатов» из состава военной разведки и интегрировать в структуру премьерской канцелярии, чтобы иметь возможность «аргументированно оспаривать» доводы армейского генералитета и спецслужб, а также рассеивать потенциальный электорат «военной оппозиции».

Однако на практике план превратить «Адвокатов» в «персональную разведку» Нетаньяху не так хорош, как кажется на первый взгляд. Более того, он способен в перспективе лишь ухудшить и без того шаткое положение израильского премьера, сделав его заложником собственного видения региональной обстановки.

Возвращение «Адвокатов»

Несмотря на то, что подразделение «Ifcha Mistabra» формально не прекращало работу ни на день с момента создания в 1973 году, долгое время его деятельность находилась в тени более разрекламированных собратьев из ШАБАК и Моссад.

Однако на днях «Адвокаты» снова попали на передовицы большинства израильских СМИ. А все благодаря депутату Кнессета от партии «Ликуд» Амиту Халеви, который внес в министерский комитет по законодательству проект по реформе этой структуры и ее переносу из состава военной разведки в структуру офиса премьер-министра с подчинением непосредственно главе правительства.

Следует отметить, что инициатор спорной реформы выбран не случайно. Помимо принадлежности к партии «Ликуд» (самой крупной партии правительственной коалиции, которую к тому же возглавляет действующий премьер), Халеви запомнился тем, что на протяжении последнего года выступал «рупором Нетаньяху».

Он неоднократно критиковал армейское командование и руководство израильских спецслужб за «систематические провалы и замалчивание». Он же в числе первых обратился к теперь уже бывшему министру обороны Йоаву Галанту с призывом уйти в отставку — еще до того, как этого стал требовать израильский премьер.

Теперь же Халеви, судя по всему, озвучивает идею Нетаньяху, чтобы вывести его из-под репутационного удара и представить реформу как парламентский проект, а не инициативу конкретного человека.

Персональная разведка

Перевод «Ifcha Mistabra» в состав канцелярии открывает новые возможности для израильского руководства. В первую очередь, Нетаньяху сможет получать оперативную информацию и анализ региональной обстановки «из первых рук» и под собственные запросы.

Это позволит не только сократить время получения данных, но и снизить влияние на принятие решений тех политических фигур, с которыми действующий премьер-министр находится в жесткой конфронтации.

Во-вторых, в руках Нетаньяху «Адвокаты» превращаются в удобный инструмент давления на неугодных представителей силового блока, поскольку заточены на критику вносимых предложений.

Помимо деконструкции докладов, вносимых руководством армии и ШАБАК, острие работы «персональной разведки» вполне может быть направлено и против парламентской оппозиции, которую также возглавляют влиятельные силовики (например, экс-член «военного кабинета» Бени Ганц).

Отталкиваясь от предложений «Адвокатов», сторонники Нетаньяху могут обнаруживать уязвимые места оппонентов и препятствовать усилению их позиций в парламенте.

Кроме того, в создании нового департамента Нетаньяху видит возможность избежать ответственности за «провал обороны» против ХАМАС в октябре 2023 года. Учитывая, что «Адвокаты» якобы пытались предупредить израильское руководство о готовящемся нападении из сектора Газа, но «не были услышаны армейским руководством», израильский премьер вполне может использовать их доклады как подтверждение чужой «преступной халатности».

Обратная сторона

Несмотря на то, что интеграция спецподразделения «Ifcha Mistabra» в состав канцелярии премьер-министра позволит израильскому руководству иметь постоянный источник качественных оперативных данных, при успешной реализации реформы офис Нетаньяху рискует столкнуться с рядом проблем.

И первая кроется в самой специализации структуры. Израильские «Адвокаты дьявола» создавались как естественный противовес в рамках «Исследовательского отдела» военной разведки и были заточены не столько на критику предлагаемых военными аналитиками решений (хотя весьма часто занимались именно этим), сколько на проработку маловероятных сценариев. Устранение противовеса закономерно приведет к разбалансировке работы ведомства.

К тому же, по заявлениям сотрудников военной разведки, «Адвокаты» проявили себя малоэффективно: их прогнозы в большинстве случаев не находили подтверждения на практике, а единственный крупный успех последних лет (вскрытие плана развития наступления ХАМАС в первые дни операции «Шторм Аль-Акса» в октябре 2023 года) оспаривается другими профильными ведомствами.

Другая очевидная проблема — относительно слабая защищенность премьерской канцелярии от подрывной работы противника. После резонансной утечки секретных документов из офиса Нетаньяху осенью 2024 года («дело Фельдштейна») способность премьера обеспечить сохранность конфиденциальных данных вызывает все большие сомнения.

Более того, учитывая специфику отношений между спецслужбами Израиля, любое изменение баланса сил открывает возможность для интриг. И «Адвокаты» из инструмента информирования премьер-министра могут вполне превратиться в инструмент дискредитации последнего.

Тем более что экс-глава военной разведки Аарон Халива стал первой жертвой инициированных Нетаньяху армейских чисток и в рядах ведомства хватает желающих поквитаться с премьером. Не стоит исключать, что таковые найдутся и среди «Адвокатов».

Наконец, свою роль играет личностный фактор. Нетаньяху, обладающий сложным характером и большой харизмой, вполне способен «продавить» свежесозданный департамент, навязав ему собственное видение как внутриполитической, так и региональной обстановки. А это, в свою очередь, чревато искажением представляемых в докладах «персональной разведки» данных в угоду заказчику.