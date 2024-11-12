11 ноября во Франции прошли памятные мероприятия с участием главы государства, приуроченные к подписанию Компьенского перемирия, которое открыло процесс, приведший к окончанию Первой мировой войны. Мероприятия проводятся ежегодно с 1922 года, это стало многолетней традицией. В 2012 году к памяти о Первой мировой, где погибли полтора миллиона французов, добавилось почитание соотечественников, павших за родину во всех конфликтах.

ИА Регнум

Однако сейчас государство выбрало ещё один повод, которому посвятило церемонии — это 120-летний юбилей заключения серии договоров «Сердечного согласия». Она узаконивала колониальный передел мира Францией и Великобританией и закрепляла сферы интересов этих двух стран на разных территориях Африки, Азии, Тихоокеанского бассейна и Северной Америки.

Казалось бы, если это событие считается столь важным, почему было не отметить его ближе к дате подписания — 8 апреля? Это могло выглядеть даже логичным в свете дальнейшего празднования 80-летней годовщины высадки в Нормандии, чтобы ещё раз подтвердить «нерушимость франко-английской дружбы».

Однако в последние месяцы произошло несколько событий, напрямую влияющих на внутреннюю политику и внешнее положение Франции и заставивших французского президента Эммануэля Макрона активнее искать сближения с Великобританией. Это избрание в июле лейбориста Кира Стармера на пост премьер-министра Соединенного Королевства и недавняя победа Дональда Трампа на выборах президента США.

Британский премьер-министр вместе с Макроном присутствовал на церемониях в Париже — возложении венков к памятникам Уинстону Черчиллю и Шарлю де Голлю и посещение Вечного огня под Триумфальной аркой. А Макрон выступил с официальным обращением к гражданам обеих стран на французском и английском языках со словами о крепком союзе и тесном сотрудничестве.

Только вот эти громкие слова скрывают не лучшие отношения Европы с нынешним правительством Соединённого Королевства. Вот уже четыре месяца Великобритания не может назначить 30 депутатов, которые будут представлять страну в межпарламентской комиссии в Евросоюзе.

Также Стармер занимает жесткую позицию против свободного передвижению европейцев по английской территории. В связи с этим, к примеру, программа студенческого обмена типа Erasmus, приостановленная после Brexit, так и не будет возобновлена.

К тому же непонятно, как сложатся отношения Стармера с новым американским президентом. Конечно, Трампа нельзя назвать поклонником лейбористов. Об этом можно судить по тому, что ещё в октябре он обвинял эту партию в попытке повлиять на ход президентских выборов и в содействии его конкуренту Камале Харрис.

Но британский премьер-министр явно намерен иметь хорошие отношения с новым главой Белого дома. Он горячо поздравил его с победой, сказав, что с нетерпением ждёт возможности поработать с ним, и отметив наличие «общих ценностей» у англичан и американцев.

А в конце октября, незадолго до победы Трампа, он с ним повстречался. Этот факт расценивается французской прессой как попытка наладить хорошие отношения и сгладить резкие предыдущие высказывания британских министров в адрес тогда ещё кандидата в президенты США.

Поэтому именно сейчас Макрон посчитал важным напомнить, как сильно Великобритания связана с Европой. И важнейшим фактором единства в настоящий момент выступает украинский конфликт. Ведь если США снизят военные расходы, то компенсировать затраты придётся европейцам.

Конечно, Стармер никогда не подвергал сомнению необходимость военной поддержки Украины, однако в настоящий момент он никак не касается темы возможного увеличения финансирования, сильно беспокоя тем самым и Европу в целом, и Францию в частности.

Тем временем Франция боится потенциального роста затрат на «восточный фронт», понимая, что экономика страны уже сейчас буквально трещит по швам. Не выдерживая инфляции, роста цен на электричество и конкуренции с промышленностью Китая и США, закрываются крупные компании и заводы, от которых часто зависит развитие целых регионов.

Под удар попали сети супермаркетов, а также производства автомобильной, химической и аэрокосмической отраслей.

Экономический спад влечёт за собой ухудшение криминогенной обстановки: министр внутренних дел Брюно Ретайо даже заговорил о «мексиканизации» страны. Государственный бюджет на 2026 год сокращается на треть, но и его пока не удалось принять, что нарушает все предусмотренные сроки процедуры. Ситуация привела к тому, что французские СМИ уже говорят о Франции как о «больном человеке Европы».

Да и в целом в Европе ситуация немногим лучше. Власти Евросоюза беспокоятся о том же самом. Не зря сразу после избрания Стармера глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прилетела в Лондон с визитом, который, видимо, не дал особых результатов. Помощь Великобритании в финансировании Украины жизненно важна для ЕС, учитывая неважное состояние его экономики и промышленности. Это подчеркнул экс-премьер Италии Марио Драги в недавнем докладе, составленном по заказу ЕК.

В связи с этим слова о единстве всех европейцев и обо всех погибших за Францию, сказанные Макроном у Вечного огня, приобретают другой оттенок. Как и в своей речи, посвященной годовщине высадки союзников в Нормандии, сейчас глава государства также даёт понять народу, что нужно готовиться к жертвам.