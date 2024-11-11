Ошеломляющая победа Дональда Трампа на выборах президента США повергла в шок многих европейских политиков. При этом в некоторых столицах явственно ощущается радость от триумфа республиканца. Одной из таких является Анкара.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Переживающему правительственный кризис немецкому канцлеру Олафу Шольцу враги тут же припомнили, что он открыто поддерживал его соперницу Камалу Харрис, и отныне он — «хромая утка» на мировой арене.

Французский президент Эммануэль Макрон тут же забыл о конфликте с Шольцем из-за поставок оружия Украине и на последнем саммите ЕС решил сомкнуть щиты в одном строю с Германией.

А вот турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган явно потирает руки. Вместе с премьерами Израиля, Венгрии и Грузии он был одним из первых иностранных лидеров, поздравивших республиканца: «Поздравляю моего друга Дональда Трампа, который в результате упорной борьбы одержал победу на выборах президента США».

Помимо почти мгновенного поздравления, обращает на себя внимание использование слова «друг».

Да, Эрдоган время от времени его употребляет, даже в отношении тех, кого другом и не считает. Но учитывая, что Байдена Эрдоган так не называл, турок явно рад победе республиканца. «Друг» в данном случае можно трактовать как некий аванс, выданный в счет будущих добрых отношений. Президент Турции возлагает на новую администрацию в Белом доме большие надежды.

К надеждам вернемся чуть позже, а пока отметим, что до победы Трампа в Анкаре избегали выражать ему откровенные симпатии, несмотря на то, что явно предпочитали его Байдену.

Пожалуй, единственный раз, когда Эрдоган нарушил «нейтралитет» — звонок в середине июля, когда Трампу прострелили ухо. Эрдоган назвал атаку «нападением на демократию» и отметил «смелую позицию» кандидата в президенты, призвавшего к единству нации.

Причин для симпатии к Трампу у президента Турции было немало. Идеологизированный подход демократов приносил массу проблем в отношения с США. Еще при администрации Барака Обамы бывший тогда вице-президентом Джо Байден пытался свергнуть власть Эрдогана. А став президентом, первым делом признал массовое убийство армян в Османской империи геноцидом.

Он постоянно оказывал давление на Турцию из-за ее политики в Сирии, угрожал санкциями против Анкары за помощь в обходе антироссийских санкций и в итоге их ввел. Сделка по поставке истребителей F-16 до сих пор заморожена, и Турция не получила компенсацию за исключение из программы строительства F-35.

Во время предвыборной кампании в 2023 году посол США открыто поддерживал противников турецкого президента.

Отношения с США при Байдене были похожи на вынужденную сделку с дьяволом. Эрдоган всеми фибрами души ненавидел демократическую администрацию, вмешивающуюся во внутреннюю и внешнюю политику, но вынужден был с ней работать.

Экономический кризис и санкционное давление заставляли Эрдогана искать общий язык, соглашаться на вступление Швеции в НАТО, возвращать «азовцев»* на Украину и даже ограничивать сотрудничество с российскими банками. Турции нужны были инвестиции и исправление инвестиционного климата ориентированной на Запад турецкой экономики.

Миротворческие попытки по Украине тоже ограничивались из-за воинственного настроя Байдена и следующей его примеру зависимой Европы. Плохие отношения с США стимулировали и ухудшение отношений с ЕС. При поддержке Вашингтона Брюссель, Париж и Берлин вели себя всё наглее, напирая на темы нарушения прав человека и недостатков турецкой демократии.

Будет ли эрдогановская Турция чувствовать себя лучше при Трампе — большой вопрос. Но судя по заявлениям турецкого президента, он возлагает на новую администрацию большие надежды.

В поздравительном твите Эрдоган написал, что ожидает укрепления двусторонних отношений и разрешения глобальных кризисов в Палестине и на Украине. На следующий день он созвонился с Трампом и вновь озвучил свои позитивные ожидания. Более подробно о них турецкий лидер рассказал журналистам на борту самолета на обратном пути из Будапешта, где участвовал в саммите Европейского политического сообщества.

Итак, на что же рассчитывает Эрдоган?

В двусторонней повестке ему хочется восстановить отношения до доверительного уровня. И важным этапом станет воскрешение сделки по истребителями. Турок напомнил, что Трамп во время прошлого президентства спрашивал: «Они заплатили, но вы все еще не отдали самолеты?»

Сможет ли Трамп закрыть сделку, в Анкаре еще не уверены, но надежды есть. Вопрос только в том, что Трамп потребует взамен, ведь бизнесмен не привык работать бесплатно. В 2019 году, например, республиканец буквально умолял Эрдогана отказаться от российских С-400.

Во внешней политике главные приоритеты Турции — Украина и Палестина. Эрдоган потратил очень много сил на посредничество. Имелись и определенные успехи в виде Стамбульских соглашений, зерновой сделки и помощи в обмене пленными, но они уже давно остались в прошлом.

При Трампе Эрдоган рассчитывает укрепить свою позицию медиатора. «Если администрация Трампа подойдет к российско-украинскому конфликту с точки зрения урегулирования, то можно будет легко положить конец этой войне», — сказал он. Если миротворческая риторика Трампа реализуется на практике, то посреднические усилия Турции, по мнению ее президента, окажутся успешнее.

Как Трамп будет пытаться участвовать в разрешении украинского кризиса, до конца еще неясно. В Европе бьют в набат, ожидая, что республиканец будет сливать киевских «партнеров».

Издание The Wall Street Journal уже приводит некий план с заморозкой конфликта и созданием демилитаризованной зоны. Помощник Трампа советует Владимиру Зеленскому забыть о Крыме, а сын — о деньгах. Но какая-то определенность наступит только после январской инаугурации.

В Кремле как минимум призывают не торопиться с выводами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Трампа менее предсказуемым, чем Байден и Харрис. Поэтому Эрдогану остается только ждать первых решений из Вашингтона в январе.

Другая сердечная боль Эрдогана — Газа. При Байдене все было плохо: США, конечно, критиковали израильского премьера Биньямина Нетаньяху за методы войны, но в Палестине уже погибли 50 тысяч человек, растет их число и в соседнем Ливане. Хозяин Долмабахче думает, что при Трампе на Ближнем Востоке «установятся прочный мир и стабильность». В качестве «хорошего начала» Эрдоган предлагает своему визави прекратить поставки оружия Израилю.

В своей предвыборной кампании Дональд Трамп обещал «остановить войны». При этом не стоит забывать, что в прошлой каденции своими решениями по Иерусалиму, Голанским высотам и «ядерной сделке» с Ираном он подтвердил «звание» самого произраильского президента в истории США.

В предвыборной гонке он обещал сделать Израиль «снова великим», пугал исчезновением еврейского государства при Харрис и совсем недавно поддержал нанесение удара израильскими военными по ядерным объектам Ирана.

Сможет ли он остановить войны в регионе с таким произраильским настроем?

Не исключено, что именно на теме Ближнего Востока отношения Анкары и Вашингтона могут дать сбой, как в свое время операции Турции в Сирии против курдов привели к словесной перепалке Трампа и Эрдогана и угрозам уничтожить турецкую экономику.

Конечно, все эти риски в Турции осознают. И Эрдоган заявил об этом: «Мы работали с Трампом при его предыдущем президентском сроке. Несмотря на периодически возникающие разногласия, модель партнерства Турции и США неоспорима».

Вероятно, турецкие власти исходят из того, что Трамп, хоть и непредсказуем и жесток, но с ним можно договориться, и перспектива изменений в лучшую сторону стоит риска, так как при Байдене лучше быть уже не могло.

В любом случае, какие бы надежды на Трампа не возлагал Эрдоган, ему нужно будет продолжать диверсификацию внешней политики. Интеграция с БРИКС, сотрудничество с арабскими странами и Китаем жизненно необходимы, чтобы не следить каждый раз за выборами в колеблющихся штатах и настроениями в Конгрессе, Госдепе и Белом доме.

Вашингтон будет всячески препятствовать суверенизации Турции, независимо от того, какая из двух партий контролирует исполнительную и законодательную власть.

* «Азов» — организация, признанная террористической в России.