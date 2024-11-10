В Финляндии бушует грандиозный скандал. Выяснилось, что Россия в обход и санкций, и финских правительственных структур нашла способ эффективно влиять на умы местного населения. Эту угрозу финны восприняли серьезно, однако ответ, на который у них хватило фантазии — банальный «гоп-стоп».

Иван Шилов ИА Регнум

Минувшим летом дети из этой страны отдыхали в Крыму, в российском Международном детском центре «Артек». Для финских властей сам факт поездки в Россию, откуда дети могут привезти домой альтернативную точку зрения на то, что происходит в РФ и в мире, абсолютно неприемлем.

Этим, похоже, и объясняется недавняя атака финского государства на находящийся в Хельсинки Российский центр науки и культуры. Ведь именно РЦНК обвиняют в организации визита финских детей в Крым.

«Орудия пропаганды»

Недавно в распоряжение Министерства иностранных дел Украины попала информация о том, что в этом году в находящемся под западными санкциями лагере «Артек» в течение нескольких недель гостили дети из Финляндии, Германии и Франции. Этот факт вызвал крайнее негодование официального Киева, ибо не укладывается в пропагандистский нарратив о «международной изоляции России».

Правда, пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий заявил, что такого рода поездки являются частными и не отражают позицию правительств стран ЕС. Однако в ведомстве подчеркнули, что «въезд на оккупированные территории без прохождения украинских пунктов пропуска является незаконным».

Тихий предупредил, что, отправляя своих детей отдыхать «рядом с российскими оккупантами», граждане стран ЕС должны осознавать, что Москва «обязательно сделает их сыновей и дочерей орудиями своей государственной пропаганды». Именно это, по его словам, и произошло в «Артеке».

В украинском МИД добавили, что с 2014 года они, мол, «не могут гарантировать соблюдение прав человека» в «Артеке». В Киеве призывали граждан иностранных государств «тщательно оценивать риски», связанные с поездками их детей на «оккупированные Россией территории».

Особое развитие эта тема получила в Финляндии, в последние годы пополнившей число наиболее антироссийски настроенных стран. Финская пресса сообщила о том, что в нынешнем году шесть детей из этой страны получили в подарок от российского правительства путёвки в «Артек».

По данным самого детского центра, всего во время летней смены там побывали более тысячи детей из шестидесяти стран. В перечне гостей оказались в том числе и дети из далеко не дружественных России стран — США, Великобритании, Канады, Швеции и Франции и Финляндии.

В июне детский центр попал в санкционный список Евросоюза и уже более года находится под санкциями США и Великобитании. «Артеку» вменяют в вину «материальную поддержку угрозы территориальной целостности Украины». Финские СМИ не скрывают, что путёвки в основном получают дети за особые достижения в учёбе, спорте или общественной деятельности.

Москва понимает важность развития этого вида сотрудничества: c 2014 года из бюджета России на развитие «Артека» выделили более 547 млн евро. За десять лет детский центр успел принять более 10 тысяч детей из других стран.

Клуб друзей России

В качестве победителей конкурса «Люди «Артека», организованного российским правительством, бесплатно получили путёвки на международную смену и шесть русскоязычных подростков из Финляндии в возрасте от 12 до 17 лет. Для этого они подготовили эссе и презентацию, посвящённые детскому центру, на русском языке.

Факт «преступления» финские СМИ подтверждают дополнительными «уликами» — в их распоряжение попали переписки в телеграм-чате смены, где дети рассказывают, что приехали в Крым из Финляндии и делятся видео путешествия на пароме. До полуострова они добирались вместе с группой подростков из Швеции.

Юные финны присутствовали на круглом столе «Школа детской дипломатии», где обсуждали, к примеру, важность защиты традиционных ценностей, а также перспективы развития БРИКС. Детей также посвятили в «Клуб друзей России», объединяющий тех, кто не хочет терять связь с русским миром.

В интервью крымскому радио глава турфирмы, привезшей детей, заявил, что те приехали, поскольку их родителям близка политика и ценности России: «Сюда никого не привозили насильно. Это были дети из семей, которые не зомбированы западной пропагандой».

Характерно, что когда с финскими родителями попытались связаться журналисты финского государственного издания Yle, те отказались общаться — они понимали, что все их слова окрасят в негатив, и не хотели оказаться жертвами травли.

В Yle с тревогой подчеркивают, что дети из Финляндии приезжают в «Артек» в «аннексированном Крыму» не впервые — известно как минимум об одном случае, когда в 2019 году ребёнок из Суоми выигрывал путёвку в этот детский центр. Позже сообщалось и о посещении Крыма детьми из Финляндии в 2023 году. Финские чиновники выражают по этому поводу крайнюю степень неодобрения. В то же время в МИД с горечью признают, что не могут напрямую запретить своим гражданам такие поездки.

По мнению финского официоза, следует вскрыть работу системы, посредством которой дети их стран ЕС попадают на отдых в российские лагеря. Не секрет, что за развитие международных связей «Артека» отвечает Россотрудничество, которое с 2022 года находится под санкциями ЕС. Тем не менее, его представительства продолжают работать более чем в 80 странах.

В Финляндии Россотрудничество представляет Российский центр науки и культуры (РЦНК) — тот самый, имущество которого недавно конфисковали в Хельсинки. Ранее финские СМИ неоднократно писали, что РЦНК якобы работает на российские спецслужбы.

Их слабое место

О возможности выиграть путёвки в «Артек» Российский центр науки и культуры в Хельсинки сообщал еще весной. С финской прессой в РЦНК по этому поводу общаться отказались, отметив «предвзятое изложение и интерпретацию фактов». Всего, как подсчитали финны, несмотря на наложенные на него санкции (в прошлом году РЦНК заблокировали счета), в 2024 году центр принимал участие в организации как минимум девяти мероприятий.

Самым известным из них стал фестиваль финно-угорской культуры «Вереск», дату и время проведения которого первоначально запланировали, как с недовольством отмечает издание Ilta-Sanomat, одновременно с проведением мероприятий, посвящённых Дню независимости Украины 24 августа.

Yle опросило местных экспертов: с какой целью Россия может приглашать детей из недружественных стран в детский центр в Крыму? Опрос этот выглядит странным, ибо цели в «Артеке» и не скрывают — налаживание и укрепление дружеских связей с жителями других стран. Но финские эксперты, разумеется, дали ответ в духе, угодном местной госпропаганде.

Так, преподаватель Университета Ювяскюля Пану Мойланен заявил: «Это можно представить, как доказательство того, что РФ не изолирована, или что не все поддерживают ее изоляцию, поскольку родители готовы отправлять своих детей в российский лагерь».

Директор «исследовательской программы по восточному соседству ЕС и России» из Финского института международных отношений Аркадий Мошес считает, что поездка детей из Финляндии в «Артек» — «провокация». В то же время Мошес не исключает, что в следующие годы в «Артек» может поехать уже больше детей из-за рубежа, родители которых придерживаются пророссийских взглядов.

Разгоревшийся в Финляндии скандал дает дополнительные разъяснения по ситуации с изъятием российского государственного имущества в Суоми. Как известно, на днях финны конфисковали земельный участок в Хельсинки, на котором находится здание Российского центра науки и культуры.

Финское государство объяснило конфискацию тем, что оно выполняет решения западных судов по делу компании «Нафтогаз Украины. Однако теперь становится ясной причина, по которой удар нанесен именно по РЦНК — это месть за пребывание финских детей в «Артеке». Финское государство торопиться предотвратить возможность таких поездок в дальнейшем.

Столь нервная и агрессивная реакция наглядно указывает на слабое место западных государств. России необходимо наращивать возможности своей «мягкой силы», напрямую обращаясь к гражданам недружественных стран.

По мере того, как на Западе обрубают имеющиеся в распоряжении России каналы коммуникаций, следует в безостановочном режиме создавать новые; искать способы, как достучаться до граждан стран НАТО. Это нетривиальная задача и ответственная работа, важность которой нельзя недооценивать.